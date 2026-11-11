20 nữ sinh xuất sắc được vinh danh tại Giải thưởng Khoa học công nghệ Việt Nam 2026 là ai?

(GLO)- Ban Bí thư Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh vừa quyết định trao Giải thưởng Nữ sinh khoa học công nghệ Việt Nam năm 2026 cho 20 nữ sinh viên có thành tích xuất sắc thuộc 8 nhóm ngành khoa học công nghệ.

Theo Ban Tổ chức, giải thưởng năm nay tiếp nhận 132 hồ sơ đăng ký từ 40 cơ sở đào tạo trên cả nước. Các hồ sơ được gửi đến từ những trường đại học, học viện có ngành đào tạo thuộc các lĩnh vực xét chọn.

Các cá nhân nhận Giải thưởng Nữ sinh khoa học công nghệ Việt Nam 2026. Ảnh: BTC/TNO

Trong số các ứng viên, có 44 nữ sinh viên năm thứ tư, 27 nữ sinh viên năm thứ ba và 9 nữ sinh viên năm thứ năm. Đáng chú ý, 33 nữ sinh đạt kết quả học tập xuất sắc với điểm trung bình chung trên 3,6/4 hoặc trên 9/10; 3 nữ sinh là người dân tộc thiểu số và 12 nữ sinh là đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam.

Trước đó, ngày 21-10, Hội đồng giải thưởng đã tổ chức họp, thảo luận và thống nhất lựa chọn 20 nữ sinh viên có thành tích nổi bật. Trên cơ sở quy chế giải thưởng và đề xuất của hội đồng, Ban Bí thư Trung ương Đoàn quyết định trao giải cho 20 cá nhân.

Điểm nổi bật của các nữ sinh được vinh danh năm nay không chỉ nằm ở kết quả học tập mà còn ở năng lực nghiên cứu khoa học, tinh thần đổi mới sáng tạo và khả năng hội nhập quốc tế. Nhiều nữ sinh là tác giả hoặc đồng tác giả các công trình nghiên cứu được công bố trên những tạp chí khoa học quốc tế uy tín thuộc nhóm Q1, Q2.

Bên cạnh đó, nhiều cá nhân đạt giải tại các cuộc thi nghiên cứu khoa học, đổi mới sáng tạo, Olympic trong nước và quốc tế; nhận học bổng, tham gia các chương trình trao đổi học thuật ở nước ngoài.

Các nữ sinh cũng tích cực tham gia công tác Đoàn, Hội, hoạt động tình nguyện và phong trào sinh viên. Nhiều người từng đạt danh hiệu “Sinh viên 5 tốt”, Giải thưởng “Sao Tháng Giêng” cùng các hình thức khen thưởng khác.

Trong 8 nhóm ngành được xét trao giải, công nghệ hóa học, vật liệu, luyện kim và môi trường có số lượng nữ sinh được vinh danh nhiều nhất với 6 người. 2 nhóm ngành máy tính và công nghệ, kỹ thuật điện, điện tử và viễn thông cùng có 4 người.

Nhóm công nghệ thông tin có 2 người. 4 nhóm ngành còn lại gồm: công nghệ, kỹ thuật cơ khí; sinh học ứng dụng; công nghệ kỹ thuật kiến trúc và công trình xây dựng; nhóm lĩnh vực công nghệ biển, phòng tránh thiên tai, ứng phó với biến đổi khí hậu, năng lượng và công nghệ vũ trụ, mỗi nhóm có 1 cá nhân.

Các nữ sinh đến từ nhiều cơ sở giáo dục đại học trên cả nước, trong đó có Đại học Bách khoa Hà Nội, Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh, Đại học Quốc gia Hà Nội, Đại học Phenikaa, Đại học Đà Lạt, Học viện Nông nghiệp Việt Nam và Đại học Giao thông vận tải.

Giải thưởng Nữ sinh khoa học công nghệ Việt Nam do Trung ương Đoàn chủ trì, phối hợp với Bộ Khoa học và Công nghệ tổ chức thường niên. Tiền thân của giải thưởng là Phần thưởng dành cho nữ sinh viên tiêu biểu trong lĩnh vực công nghệ thông tin, được triển khai từ năm 1997.

Qua nhiều năm tổ chức, giải thưởng góp phần phát hiện, biểu dương và khuyến khích nữ sinh viên theo đuổi các lĩnh vực khoa học, kỹ thuật và công nghệ; tạo động lực để nữ trí thức trẻ phát huy năng lực nghiên cứu, sáng tạo, đóng góp vào sự phát triển khoa học công nghệ và nguồn nhân lực chất lượng cao của đất nước.