(GLO)- Sáng 29-11, tại Trường Cao đẳng Kỹ thuật Công nghệ Quy Nhơn, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Gia Lai tổ chức lễ bế mạc Hội giảng nhà giáo giáo dục nghề nghiệp năm 2026.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Hải Giang phát biểu tại lễ bế mạc Hội giảng nhà giáo giáo dục nghề nghiệp năm 2026. Ảnh: Trần Dung

Hội giảng diễn ra từ ngày 25 đến 27-11, với sự tham gia của 45 nhà giáo đến từ 16 cơ sở hoạt động giáo dục nghề nghiệp. Mỗi nhà giáo thực hiện một bài trình giảng thuộc chương trình được phân công giảng dạy.

Nội dung bài giảng bám sát thực tiễn sản xuất, dịch vụ, yêu cầu kỹ năng nghề; gắn lý thuyết với thực hành, ứng dụng công nghệ phù hợp và lấy hiệu quả tiếp thu của người học làm thước đo.

Qua đánh giá của Hội đồng Giám khảo, đa số bài giảng được chuẩn bị công phu, chú trọng xác định mục tiêu, tổ chức hoạt động học tập, hướng dẫn thực hành và đánh giá kết quả học tập; kết hợp rèn luyện kỹ năng với giáo dục phẩm chất, tác phong nghề nghiệp.

Quang cảnh lễ bế mạc Hội giảng nhà giáo giáo dục nghề nghiệp năm 2026. Ảnh: Trần Dung

Kết quả, Ban Tổ chức đã trao 5 giải nhất, 7 giải nhì, 6 giải ba và 12 giải khuyến khích cho các nhà giáo có thành tích cao tại hội giảng.

Ban Tổ chức cũng trao 3 giải toàn đoàn, trong đó, giải nhất thuộc về Trường Cao đẳng Kỹ thuật Công nghệ Quy Nhơn; giải nhì trao cho Trường Cao đẳng Cơ điện - Xây dựng và Nông lâm Trung bộ; Trường Cao đẳng Y tế Gia Lai đạt giải ba.

Ghi nhận những kết quả đạt được tại hội giảng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Hải Giang khẳng định: Đội ngũ nhà giáo giáo dục nghề nghiệp của tỉnh đang từng bước thích ứng với yêu cầu đổi mới, chuyển mạnh từ truyền thụ kiến thức sang phát triển năng lực thực hiện, kỹ năng nghề nghiệp và khả năng thích ứng của người học với thị trường lao động.

Trao giải toàn đoàn cho các đơn vị có thành tích cao tại hội giảng. Ảnh: Trần Dung

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Hải Giang cho rằng: Tỉnh Gia Lai đang đứng trước nhiều thời cơ, vận hội lớn; đồng thời cũng đặt ra những yêu cầu ngày càng cao đối với chất lượng nguồn nhân lực.

Đối với giáo dục nghề nghiệp, yêu cầu đặt ra không chỉ là mở rộng quy mô đào tạo, mà quan trọng hơn là nâng cao chất lượng, hiệu quả đào tạo, đáp ứng nhu cầu thực tiễn của nền kinh tế và thị trường lao động.

Muốn thực hiện được điều đó, trước hết phải có đội ngũ nhà giáo giỏi chuyên môn, vững kỹ năng nghề, tâm huyết với nghề và không ngừng đổi mới, sáng tạo.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Hải Giang (bìa trái) trao 5 giải nhất cho nhà giáo tham gia hội giảng. Ảnh: Trần Dung

Theo Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Hải Giang, hội giảng không nên chỉ dừng lại ở việc đánh giá, xếp giải và trao thưởng, mà phải tạo ra sự chuyển biến thực chất trong hoạt động chuyên môn tại từng cơ sở đào tạo.

Những kết quả này cần được tiếp tục phát huy trong từng lớp học, từng xưởng thực hành, từng bài giảng và được thể hiện bằng sự tiến bộ của người học.