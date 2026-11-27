(GLO)- Chiều 27-11, Trường Cao đẳng Kỹ thuật Công nghệ Quy Nhơn và Viettel Gia Lai tổ chức ký kết thỏa thuận hợp tác về chuyển đổi số và phát triển trường học số giai đoạn 2026-2030, định hướng đến năm 2035.

Theo định hướng, Trường Cao đẳng Kỹ thuật Công nghệ Quy Nhơn sẽ mở rộng quy mô và nâng cao chất lượng đào tạo, đổi mới mô hình quản trị theo hướng tự chủ, hiện đại; đồng thời, tăng cường nghiên cứu ứng dụng, chuyển giao công nghệ và hợp tác doanh nghiệp.

Viettel Gia Lai chia sẻ về định hướng hợp tác chuyển đổi số và phát triển trường học số giai đoạn 2026-2030, định hướng đến năm 2035. Ảnh: Trần Dung

Hiện nay, trường đã có những nền tảng như: hệ thống văn phòng điện tử, phần mềm quản lý đào tạo, Chatbot trí tuệ nhân tạo, giáo trình số, bài giảng điện tử... Đây là tiền đề quan trọng nhà trường hướng tới mục tiêu trở thành Trung tâm vùng đào tạo và thực hành nghề chất lượng cao.

Trong khi đó, Viettel Gia Lai có năng lực và kinh nghiệm trong lĩnh vực viễn thông, công nghệ, dữ liệu và an toàn thông tin. Việc trở thành đối tác công nghệ đồng hành cùng Trường Cao đẳng Kỹ thuật Công nghệ Quy Nhơn sẽ là cơ sở để hai bên phối hợp triển khai các giải pháp số phục vụ công tác quản lý, giảng dạy và học tập.

Theo thỏa thuận, Viettel Gia Lai sẽ khảo sát, tư vấn kiến trúc, giới thiệu các giải pháp phù hợp, hỗ trợ đào tạo, chuyển giao kỹ năng và xây dựng kế hoạch triển khai theo từng giai đoạn.

Đối với các nền tảng quản trị, trong đó có giải pháp ERP, Viettel Gia Lai sẽ cung cấp thông tin và phương án để Trường Cao đẳng Kỹ thuật Công nghệ Quy Nhơn nghiên cứu, đánh giá trên cơ sở yêu cầu nghiệp vụ, khả năng tích hợp, hiệu quả đầu tư và quy trình lựa chọn theo quy định.

Trường Cao đẳng Kỹ thuật Công nghệ Quy Nhơn và Viettel Gia Lai ký kết thỏa thuận hợp tác về chuyển đổi số và phát triển trường học số. Ảnh: Trần Dung

Phát biểu tại lễ ký kết, ông Phùng Văn Mẫn - Giám đốc Viettel Gia Lai - khẳng định: Trong quá trình hợp tác, đơn vị sẽ xây dựng nền tảng dữ liệu và quản trị thống nhất, giúp lãnh đạo nhà trường có thông tin kịp thời, chính xác để điều hành; phát triển dạy và học trên môi trường số; ưu tiên học liệu trực quan, video thao tác nghề và tình huống thực hành gắn với xưởng, thiết bị; ứng dụng trí tuệ nhân tạo một cách thiết thực, có kiểm soát, hỗ trợ tuyển sinh, giảng viên và người học, đồng thời bảo đảm an toàn thông tin và bảo vệ dữ liệu.

Khi các nền tảng số và năng lực tổ chức được hình thành đồng bộ, nhà trường không chỉ nâng cao hiệu quả hoạt động nội bộ mà còn có điều kiện chia sẻ học liệu nghề, tổ chức bồi dưỡng nhà giáo, đào tạo lại và hỗ trợ chuyên môn cho các cơ sở giáo dục nghề nghiệp trong khu vực.