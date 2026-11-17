(GLO)- Sáng 17-11, Trường Cao đẳng Kỹ thuật Công nghệ Quy Nhơn tổ chức Lễ trao bằng tốt nghiệp đợt 2 năm 2026 cho học sinh, sinh viên hệ trung cấp, cao đẳng.

Đại biểu và học sinh, sinh viên tham dự lễ trao bằng tốt nghiệp. Ảnh: Trần Dung

Đợt này, toàn trường có 465 học sinh, sinh viên tốt nghiệp, gồm: 321 em trình độ trung cấp và 144 em trình độ cao đẳng. Đặc biệt, trong số 321 em tốt nghiệp trung cấp, có 255 em tiếp tục học liên thông lên trình độ cao đẳng, chiếm gần 80%.

Hằng năm, Trường Cao đẳng Kỹ thuật Công nghệ Quy Nhơn đã đào tạo và cung cấp cho thị trường lao động gần 1.500 học sinh, sinh viên tốt nghiệp trình độ trung cấp, cao đẳng; góp phần đáp ứng nhu cầu nhân lực của tỉnh Gia Lai, khu vực Duyên hải Nam Trung Bộ, Tây Nguyên và cả nước.

Ông Trần Trọng Kiệm - Phó Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Kỹ thuật Công nghệ Quy Nhơn phát biểu tại buổi lễ. Ảnh: Trần Dung

Phát biểu tại buổi lễ, ông Trần Trọng Kiệm - Phó Hiệu trưởng nhà trường - nhấn mạnh: Tấm bằng tốt nghiệp ghi nhận cả một quá trình học tập và rèn luyện.

Trong đó, có những giờ miệt mài trên lớp, những buổi thực hành tại xưởng và sự kiên trì để từng bước làm chủ kỹ năng nghề. Mong rằng, các em luôn giữ tinh thần ham học hỏi, làm việc nghiêm túc và có trách nhiệm.

Trường Cao đẳng Kỹ thuật Công nghệ Quy Nhơn trao bằng tốt nghiệp cho học sinh, sinh viên. Ảnh: Trần Dung

Phó Hiệu trưởng nhà trường cũng nhắn nhủ, công nghệ và yêu cầu công việc luôn thay đổi, vì vậy, các em cần tiếp tục rèn tay nghề, chủ động cập nhật kiến thức và biết hợp tác với đồng nghiệp.

Hãy để chất lượng công việc và cách ứng xử của mình tạo dựng niềm tin với doanh nghiệp. Đó cũng là cách thiết thực để các em khẳng định giá trị bản thân, góp phần xây dựng uy tín của nhà trường và đóng góp cho quê hương, đất nước.