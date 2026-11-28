(GLO)- GS.TS. Nguyễn Vũ Quốc Huy được bổ nhiệm giữ chức Giám đốc Đại học Huế nhiệm kỳ 5 năm. Tân Giám đốc cam kết triển khai 4 trụ cột phát triển, hướng tới mục tiêu đưa Đại học Huế trở thành Đại học Quốc gia.

Sáng 28-11, Đại học Huế tổ chức Lễ công bố quyết định bổ nhiệm Giám đốc Đại học Huế. Bộ trưởng Bộ GD&ĐT Hoàng Minh Sơn dự, trao quyết định và giao nhiệm vụ cho tân Giám đốc.

Bộ trưởng Bộ GD&ĐT Hoàng Minh Sơn trao quyết định, tặng hoa chúc mừng tân Giám đốc Đại học Huế Nguyễn Vũ Quốc Huy. Ảnh: Huế ngày nay

Thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT, TS. Lê Đình Nghị - Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ đã công bố quyết định của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT về việc bổ nhiệm Giám đốc Đại học Huế.

Theo quyết định, GS.TS. Nguyễn Vũ Quốc Huy - Quyền Giám đốc Đại học Huế, Hiệu trưởng Trường Đại học Y - Dược (Đại học Huế) được bổ nhiệm giữ chức vụ Giám đốc Đại học Huế. Thời hạn bổ nhiệm là 5 năm kể từ ngày ký quyết định.

Phát biểu tại buổi lễ, Bộ trưởng Bộ GD&ĐT Hoàng Minh Sơn chúc mừng GS.TS. Nguyễn Vũ Quốc Huy được lãnh đạo Bộ GD&ĐT, lãnh đạo TP. Huế tin tưởng giao trọng trách mới.

Đồng thời, Bộ trưởng Bộ GD&ĐT đề nghị tân Giám đốc tập trung nâng cao chất lượng đào tạo, đổi mới quản trị đại học, phát huy các nguồn lực và lấy khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số làm động lực phát triển.

Bộ trưởng ghi nhận những đóng góp của Đại học Huế trong gần 70 năm xây dựng và phát triển, đặc biệt trên các lĩnh vực đào tạo nguồn nhân lực, nghiên cứu khoa học, bảo tồn di sản và phục vụ cộng đồng.

Với lợi thế của một đại học đa ngành nằm trên địa bàn đô thị di sản, cùng thế mạnh về y dược, sư phạm, khoa học cơ bản, nông - lâm nghiệp, văn hóa và nghệ thuật, Đại học Huế cần phát huy năng lực liên ngành, trở thành trung tâm học thuật, văn hóa và y tế chuyên sâu có sức lan tỏa ở khu vực miền Trung - Tây Nguyên.

Đáng chú ý, Bộ trưởng yêu cầu Đại học Huế rà soát, hoàn thiện lộ trình phát triển thành Đại học Quốc gia, làm rõ các điều kiện cần đáp ứng, mô hình tổ chức, nguồn lực và kết quả cụ thể đến năm 2030.

Nhà trường cần cụ thể hóa các nhiệm vụ thành chương trình hành động, xác định rõ tiến độ, đơn vị chủ trì và trách nhiệm thực hiện; báo cáo Bộ Giáo dục và Đào tạo trong quý I/2027 về những nội dung cần phối hợp tháo gỡ.

GS.TS. Nguyễn Vũ Quốc Huy - tân Giám đốc Đại học Huế phát biểu nhận nhiệm vụ. Ảnh: Huế ngày nay

Phát biểu nhận nhiệm vụ, GS.TS. Nguyễn Vũ Quốc Huy cảm ơn sự tin tưởng của lãnh đạo Bộ GD&ĐT, lãnh đạo TP. Huế cùng tập thể Đại học Huế; đồng thời tri ân các thế hệ lãnh đạo, nhà giáo, nhà khoa học đã góp phần xây dựng truyền thống học thuật và uy tín của nhà trường.

Trên cương vị mới, tân Giám đốc Đại học Huế cam kết triển khai chương trình hành động nhiệm kỳ 2026-2031 theo 4 trụ cột ABCD gồm: Academic Excellence (ưu tú trong học thuật); Business Efficiency (hiệu quả trong quản trị); Community Reputation (uy tín trong phụng sự cộng đồng); Digital Transformation and Innovation (thành công trong chuyển đổi số và đổi mới sáng tạo).

GS.TS. Nguyễn Vũ Quốc Huy nhấn mạnh con người là chủ thể, chất lượng là yêu cầu xuyên suốt và kết quả thực chất là thước đo hiệu quả hoạt động. Đồng thời khẳng định sẽ phát huy trí tuệ tập thể, giữ vững đoàn kết, kỷ cương, liêm chính, xây dựng môi trường làm việc dân chủ, công bằng và trân trọng tài năng.