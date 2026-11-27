(GLO)- Với 5 công trình nghiên cứu được trao Giải thưởng công trình Toán học xuất sắc năm 2026, Trường Đại học Quy Nhơn nằm trong nhóm các cơ sở giáo dục đại học có nhiều công trình được đề nghị trao giải nhất cả nước.

Theo thông báo từ Viện Nghiên cứu cao cấp về Toán, Hội đồng vòng chung khảo đã lựa chọn 58 công trình để đề nghị trao Giải thưởng công trình Toán học xuất sắc năm 2026, gồm 10 giải nhất, 20 giải nhì và 28 giải ba.

PGS.TS Lương Đăng Kỳ là 1 trong 5 giảng viên Trường Đại học Quy Nhơn được đề nghị trao Giải thưởng công trình Toán học xuất sắc năm 2026. Ảnh: Hồ Điểm

Xét về số lượng công trình được đề nghị trao giải, Đại học Bách khoa Hà Nội dẫn đầu với 7 công trình; tiếp đến là Trường Đại học Quy Nhơn và Trường Đại học FPT, mỗi trường có 5 công trình.

Đặc biệt, cả 5 công trình của Trường Đại học Quy Nhơn đều do giảng viên Khoa Toán và Thống kê đăng ký xét tặng giải thưởng.

Cụ thể, 2 công trình được đề nghị trao giải nhì gồm: “Surfaces of General Type with Maximal Picard Number Near the Noether Line” của giảng viên Nguyễn Bin và “The semiconvex regularization of functions” của giảng viên Huỳnh Văn Ngãi.

Ba công trình được đề nghị trao giải ba gồm: “Hausdorff operators on weighted Bergman and Hardy spaces” của giảng viên Lương Đăng Kỳ; “A piecewise ellipsoidal reachable set estimation method for continuous bimodal piecewise affine systems” của giảng viên Phan Thanh Nam; “From weak to strong convergence of the gradients for Finsler p-Laplacian problems as p → ∞” của giảng viên Nguyễn Văn Thành.

Giải thưởng công trình Toán học xuất sắc thuộc Chương trình trọng điểm quốc gia phát triển Toán học giai đoạn 2021-2030, được Bộ GD&ĐT tổ chức định kỳ 3 năm một lần nhằm khuyến khích nghiên cứu khoa học, nâng cao vị thế của toán học Việt Nam trên trường quốc tế.

Đợt xét tặng năm 2026 dành cho các công trình nghiên cứu thuộc lĩnh vực toán học và thống kê được công bố trên các tạp chí khoa học quốc tế uy tín trong thời gian từ ngày 1-7-2022 đến hết ngày 30-6-2025. Các công trình trải qua hai vòng đánh giá (sơ khảo và chung khảo) dựa trên các tiêu chí về đóng góp khoa học, khả năng mở ra hướng nghiên cứu mới, tiềm năng ứng dụng và chất lượng công bố quốc tế.

Dự kiến, lễ trao giải diễn ra ngày 4-12 tại Viện Nghiên cứu cao cấp về Toán (Hà Nội), trong khuôn khổ Hội thảo “Một số chủ đề Toán học hiện đại” nhân kỷ niệm 60 năm thành lập Hội Toán học Việt Nam.