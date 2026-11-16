Lãnh đạo Đoàn ĐBQH tỉnh thăm, chúc mừng Ngày Nhà giáo Việt Nam tại Trường Tiểu học Kim Sơn

(GLO)- Ngày 16-11, Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Gia Lai Lý Tiết Hạnh đến thăm, chúc mừng cán bộ, giáo viên Trường Tiểu học Kim Sơn (xã Kim Sơn) nhân kỷ niệm 44 năm Ngày nhà giáo Việt Nam (20/11/1982 - 20/11/2026).

Trường Tiểu học Kim Sơn hiện có 75 cán bộ, giáo viên, người lao động; 43 lớp với 1.116 học sinh, trong đó có 192 học sinh dân tộc thiểu số.

Nhà trường tổ chức dạy học tại 6 cơ sở, gồm 1 trụ sở chính, 1 phân hiệu và 4 điểm trường; trong đó, có phân hiệu cách trụ sở chính khoảng 9 km.

Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Lý Tiết Hạnh (thứ 4 từ phải sang) tặng hoa chúc mừng tập thể Trường Tiểu học Kim Sơn nhân Ngày Nhà giáo Việt Nam. Ảnh: Phan Tuấn

Sau sáp nhập, mặc dù địa bàn rộng, các điểm trường phân tán, cơ sở vật chất và đội ngũ giáo viên còn gặp khó khăn, song nhà trường đã từng bước ổn định tổ chức, duy trì nền nếp dạy và học. Cùng với đó, chú trọng duy trì sĩ số, nâng cao chất lượng giáo dục, quan tâm học sinh có hoàn cảnh khó khăn, nhất là học sinh dân tộc thiểu số.

Tại buổi thăm, bà Lý Tiết Hạnh ghi nhận, biểu dương những nỗ lực và kết quả đạt được của tập thể nhà trường; đồng thời, mong muốn đội ngũ giáo viên tiếp tục đổi mới phương pháp giảng dạy, tiếp cận các phương pháp giáo dục hiện đại, sử dụng hiệu quả sách giáo khoa mới, nâng cao chất lượng dạy và học.

Khẳng định giáo dục tiểu học là nền tảng quan trọng trong quá trình hình thành, phát triển của học sinh, bà Lý Tiết Hạnh bày tỏ tin tưởng các thầy, cô giáo sẽ tiếp tục là những tấm gương, truyền cảm hứng học tập cho các thế hệ học sinh.

Trước những kiến nghị về cơ sở vật chất xuống cấp tại một số điểm trường lẻ, bà Lý Tiết Hạnh đề nghị lãnh đạo xã Kim Sơn quan tâm bố trí nguồn lực, phối hợp với tỉnh tiếp tục đầu tư, hoàn thiện cơ sở vật chất, đáp ứng yêu cầu dạy và học.

Dịp này, bà Lý Tiết Hạnh đã tặng hoa, gửi lời chúc mừng đến tập thể cán bộ, giáo viên, người lao động nhà trường nhân Ngày Nhà giáo Việt Nam; mong muốn các thầy, cô giáo tiếp tục giữ vững nhiệt huyết, tận tâm với nghề, hoàn thành tốt nhiệm vụ giáo dục.