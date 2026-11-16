Phó Bí thư Tỉnh ủy Châu Ngọc Tuấn thăm, chúc mừng Trường Tiểu học Nay Der nhân ngày 20-11

(GLO)- Nhân dịp kỷ niệm 44 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam (20/11/1982 - 20/11/2026), sáng 16-11, đồng chí Châu Ngọc Tuấn - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Gia Lai đã đến thăm, chúc mừng Trường Tiểu học Nay Der (xã Gào).

Cùng đi có đại diện lãnh đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Văn phòng Tỉnh ủy Sở GD&ĐT, Đảng ủy xã Gào.

Đồng chí Châu Ngọc Tuấn chúc mừng Trường Tiểu học Nay Der nhân ngày 20-11. Ảnh: Phương Dung

Trường Tiểu học Nay Der hiện có điểm trường chính và 2 điểm trường lẻ tại thôn Ia Kênh và thôn Plei Thoong. Nằm ở địa bàn vùng III, điều kiện kinh tế - xã hội còn nhiều khó khăn, tỷ lệ học sinh dân tộc thiểu số cao nên nhà trường gặp không ít trở ngại trong công tác huy động, duy trì sĩ số và nâng cao chất lượng giáo dục.

Trường hiện có 20 lớp với 588 học sinh, trong đó, 492 em là người dân tộc thiểu số. Đây cũng là 1 trong 5 trường tiểu học trên địa bàn tỉnh triển khai dạy tiếng dân tộc thiểu số.

Những năm qua, nhà trường chú trọng đổi mới phương pháp dạy học, kiểm tra, đánh giá theo hướng phát triển phẩm chất, năng lực học sinh; tăng cường tiếng Việt cho học sinh dân tộc thiểu số; triển khai dạy học tiếng Anh, Tin học cho học sinh khối 3, 4, 5 và duy trì dạy tiếng Jrai cho học sinh khối 1, 2, 3.

Nhờ đó, chất lượng giáo dục từng bước được nâng lên. Cuối năm học 2025-2026, 568/568 học sinh được đánh giá, xếp loại, đạt 100%; trong đó có 125 em hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ học tập và rèn luyện, chiếm 22,1%.

Đồng chí Châu Ngọc Tuấn (thứ 5 từ phải sang) cùng đại diện lãnh đạo ban, ngành, địa phương tặng hoa chúc mừng Trường Tiểu học Nay Der. Ảnh: Phương Dung

Tại buổi gặp mặt, đại diện lãnh đạo nhà trường kiến nghị tỉnh quan tâm giải quyết các chế độ phụ cấp đối với cán bộ, giáo viên, nhân viên đủ điều kiện được hưởng; có chính sách đầu tư xây dựng nhà công vụ giáo viên và bổ sung máy tính cho phòng Tin học, góp phần cải thiện điều kiện dạy học, ổn định đời sống và tạo động lực để đội ngũ yên tâm công tác.

Thay mặt lãnh đạo tỉnh, đồng chí Châu Ngọc Tuấn ghi nhận, biểu dương tinh thần trách nhiệm, sự nỗ lực, tận tụy của cán bộ, giáo viên, nhân viên cùng những kết quả nhà trường đạt được trong thời gian qua.

Chia sẻ với những khó khăn, vướng mắc của nhà trường, đồng chí Châu Ngọc Tuấn mong muốn đội ngũ cán bộ, giáo viên, nhân viên tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, kế thừa những kết quả đạt được, hoàn thành tốt nhiệm vụ năm học 2026-2027.

Trong đó, tập trung nâng cao chất lượng giáo dục thực chất; đổi mới phương pháp dạy học, chuyển đổi số phù hợp với điều kiện thực tế; giữ nghiêm kỷ cương, xây dựng môi trường giáo dục an toàn, nhân văn. Đồng thời, ưu tiên khắc phục tình trạng thiếu giáo viên, bảo đảm các điều kiện tổ chức dạy học 2 buổi/ngày.

Với đặc thù có đông học sinh dân tộc thiểu số, Phó Bí thư Tỉnh ủy Châu Ngọc Tuấn đề nghị nhà trường tiếp tục duy trì việc dạy tiếng Jrai, chú trọng giáo dục truyền thống, gìn giữ và phát huy bản sắc văn hóa địa phương.

Cùng với đó, tăng cường hơn nữa sự phối hợp giữa nhà trường với gia đình, thôn, làng và người có uy tín để nắm chắc hoàn cảnh từng học sinh, vận động các em đến lớp chuyên cần; kịp thời hỗ trợ sách vở, đồ dùng học tập cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn.

Đồng chí Châu Ngọc Tuấn (hàng đầu, thứ 5 từ trái sang) chụp hình lưu niệm với cán bộ, giáo viên, nhân viên Trường Tiểu học Nay Der. Ảnh: Phương Dung

Đồng chí Châu Ngọc Tuấn cũng đề nghị cấp ủy, chính quyền địa phương tiếp tục phối hợp với Sở GD&ĐT cùng các sở, ngành liên quan quan tâm, nghiên cứu, từng bước tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc, tạo điều kiện để nhà trường thực hiện tốt nhiệm vụ giáo dục.