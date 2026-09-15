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Thời sự

Đảng ủy xã Gào gặp mặt kỷ niệm 72 năm ngày thành lập Đảng bộ Khu 9

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MINH CHÍ
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(GLO)- Sáng 15-9, Đảng ủy xã Gào (tỉnh Gia Lai) tổ chức gặp mặt nhân kỷ niệm 72 năm ngày thành lập Đảng bộ Khu 9 (15/9/1954 - 15/9/2026).

Tham dự buổi gặp mặt có lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Tỉnh ủy - HĐND - UBND - Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Gia Lai; nguyên lãnh đạo Thị ủy, Thành ủy Pleiku qua các thời kỳ; Thường trực Đảng ủy 7 xã, phường: Pleiku, Diên Hồng, Thống Nhất, Hội Phú, An Phú, Biển Hồ và Gào.

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Quang cảnh buổi gặp mặt. Ảnh: Minh Chí

Tại buổi gặp mặt, các đại biểu đã cùng nhìn lại những dấu mốc lịch sử gắn với quá trình phấn đấu và trưởng thành của Đảng bộ Khu 9. Theo đó, ngày 15-9-1954, Đảng bộ Khu 9 được thành lập. Tỉnh ủy chỉ định Ban Cán sự Khu 9 gồm 3 đồng chí.

Đây là sự kiện đặc biệt quan trọng, đánh dấu sự ra đời của tổ chức Đảng để lãnh đạo trực tiếp, thống nhất đối với phong trào cách mạng tại thị xã Pleiku và vùng phụ cận.

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Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Gào Nguyễn Hữu Sung phát biểu tại buổi gặp mặt. Ảnh: Minh Chí

Căn cứ địa cách mạng Khu 9 khi ấy khá rộng, bao gồm khu vực thị xã Pleiku, các đồn điền và nhiều vùng phụ cận. Do yêu cầu bí mật, Ban Cán sự Khu 9 không đóng cố định một nơi mà thường xuyên cơ động.

Tuy nhiên, một trong những địa bàn trụ cột, cơ mật và an toàn nhất là khu vực xã Gào, đặc biệt tại hầm đá cạnh suối Ia Púch, khu vực làng C cũ. Chính nơi đây từng là điểm đứng chân, nơi hội họp, chỉ đạo phong trào; là địa bàn liên lạc và là bàn đạp quan trọng để cán bộ Khu 9 bám dân, xây dựng cơ sở, phát triển lực lượng cách mạng.

Dưới sự lãnh đạo của Đảng, quân và dân Khu 9 đã kiên trì chiến đấu, giữ vững phong trào, phối hợp với các lực lượng trên địa bàn, góp phần vào đại thắng mùa Xuân năm 1975.

Phát huy truyền thống cách mạng, sau ngày đất nước thống nhất, Đảng bộ và nhân dân Pleiku nói chung, xã Gào nói riêng từng bước khắc phục hậu quả chiến tranh, phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng kết cấu hạ tầng, củng cố quốc phòng - an ninh và hệ thống chính trị.

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Ông Rơ Mah Biên - nguyên Phó Bí thư Thường trực Thị ủy Pleiku phát biểu tại buổi gặp mặt. Ảnh: Minh Chí

Thực hiện chủ trương sắp xếp tổ chức bộ máy, từ ngày 1-7-2025, xã Gào mới được thành lập trên cơ sở sáp nhập xã Gào, xã Ia Kênh (TP. Pleiku cũ) và xã Ia Pếch (huyện Ia Grai cũ), có diện tích tự nhiên 182,47 km², dân số 16.440 người; tỷ lệ đồng bào dân tộc thiểu số chiếm 64%.

Đảng bộ xã hiện có 22 tổ chức Đảng với 499 đảng viên. Sau sắp xếp, xã Gào tập trung kiện toàn hệ thống chính trị, triển khai các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh và nâng cao chất lượng phục vụ nhân dân.

Từ đầu năm 2026 đến nay, xã Gào có 14/16 chỉ tiêu đạt và vượt kế hoạch tỉnh giao. Đáng chú ý, xã đã thu hút 2 dự án đầu tư, đạt 100% chỉ tiêu được giao, gồm: Nhà máy điện gió Hoàng Ân và Đường dây 220kV Pleiku 2 - Krông Buk mạch 2.

Trên địa bàn hiện có 4 dự án đã có chủ trương đầu tư với tổng quy mô vốn sơ bộ khoảng 2.785 tỷ đồng, mở ra dư địa phát triển công nghiệp, năng lượng và hạ tầng kỹ thuật.

Xã cũng đang phối hợp nghiên cứu, triển khai các dự án nông nghiệp công nghệ cao, logistics, sản xuất phân bón hữu cơ và xử lý phế thải xây dựng. Hiện địa bàn có 2 nhà máy điện gió đang vận hành với tổng công suất 99,5 MW, sản lượng điện dự kiến khoảng 193,38 triệu kWh/năm.

Thời gian tới, Đảng bộ xã Gào xác định tiếp tục xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; đẩy mạnh cải cách hành chính, chuyển đổi số; cải thiện môi trường đầu tư, huy động nguồn lực phát triển hạ tầng, công nghiệp, năng lượng tái tạo, logistics và nông nghiệp công nghệ cao; đồng thời bảo đảm an sinh xã hội, quốc phòng - an ninh và nâng cao đời sống nhân dân.

Đối với di tích Căn cứ địa cách mạng Khu 9, xã Gào sẽ tiếp tục sưu tầm, chuẩn hóa, số hóa tư liệu lịch sử và bảo vệ các dấu tích liên quan. Địa phương đã bố trí 700 triệu đồng lập quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Khu Căn cứ địa cách mạng Khu 9, hướng tới bảo tồn, phát huy giá trị lịch sử, giáo dục truyền thống và nghiên cứu phát triển du lịch lịch sử - sinh thái - văn hóa.

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Đại biểu dâng hoa tưởng niệm các anh hùng, liệt sĩ tại Nhà bia tưởng niệm liệt sĩ xã Gào. Ảnh: Minh Chí

Trước đó, các đại biểu đã thành kính dâng hoa, dâng hương tại Nhà bia tưởng niệm liệt sĩ xã Gào.

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Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm tại Nhà bia tưởng niệm liệt sĩ xã Gào. Ảnh: Minh Chí
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