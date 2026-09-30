Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Gia Lai Trần Thế Phan được bầu bổ sung chức danh Ủy viên UBND tỉnh

(GLO)- Sáng 30-9, tại Kỳ họp lần thứ 6, HĐND tỉnh Gia Lai (khóa XIII, nhiệm kỳ 2026-2031) đã tiến hành bầu bổ sung chức danh Ủy viên UBND tỉnh và miễn nhiệm 1 Ủy viên UBND tỉnh do chuyển công tác.

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Chủ tọa Kỳ họp có các đồng chí: Rah Lan Chung - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Trương Văn Đạt - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh.

Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn trình bày Tờ trình bầu bổ sung chức danh Ủy viên UBND tỉnh đối với Đại tá Trần Thế Phan - Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Gia Lai. Ảnh: Đức Thụy

Kết quả, 82/82 đại biểu tham dự Kỳ họp đã bầu Đại tá Trần Thế Phan - Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự (CHQS) tỉnh Gia Lai giữ chức danh Ủy viên UBND tỉnh khóa XIII (nhiệm kỳ 2026-2031).

Các đại biểu HĐND tỉnh bỏ phiếu bầu chức danh Ủy viên UBND tỉnh khóa XIII. Ảnh: Đức Thụy

Cùng với đó, HĐND tỉnh cũng tiến hành miễn nhiệm chức danh Ủy viên UBND tỉnh, nhiệm kỳ 2026-2031 đối với Đại tá Nguyễn Thế Vinh - Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh Gia Lai, do đảm nhiệm công tác khác.

Chủ tịch HĐND tỉnh Rah Lan Chung (đầu tiên bên phải), Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn (thứ 2 từ trái sang) và Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Trương Văn Đạt (đầu tiên bên trái) tặng hoa chúc mừng Đại tá Trần Thế Phan, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh. Ảnh: Đức Thụy

Trước đó, ngày 15-9, tại TP. Đà Nẵng, Ban Thường vụ Đảng ủy Quân khu 5 tổ chức hội nghị công bố, trao quyết định của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng về công tác cán bộ.

Theo các quyết định của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, Đại tá Nguyễn Thế Vinh - Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh Gia Lai được điều động, bổ nhiệm giữ chức Chỉ huy trưởng Bộ CHQS TP. Đà Nẵng.

Đại tá Trần Thế Phan - Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh Quảng Ngãi được điều động, bổ nhiệm giữ chức Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh Gia Lai.