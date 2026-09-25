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Thời sự

Hội Nhà báo tỉnh Gia Lai:

Khai mạc lớp bồi dưỡng nghiệp vụ báo chí đợt III năm 2026

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SƠN CA SƠN CA
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(GLO)- Sáng 25-6, tại phường Pleiku; Hội Nhà báo tỉnh Gia Lai tổ chức khai mạc lớp bồi dưỡng nghiệp vụ báo chí đợt III năm 2026 với chủ đề “Phát thanh tiếng dân tộc: Sản xuất, biên tập và định hướng nội dung”.

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Ông Trần Quốc Anh-Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo tỉnh Gia Lai phát biểu khai mạc lớp bồi dưỡng nghiệp vụ báo chí. Ảnh: Sơn Ca

Tham gia lớp bồi dưỡng có 35 học viên là cán bộ, hội viên, phóng viên Báo và phát thanh, truyền hình Gia Lai, Trung tâm Văn hóa, Thông tin và Thể thao, Trung tâm Dịch vụ công các các xã, phường trên địa bàn phía Tây tỉnh Gia Lai.

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Quang cảnh lớp bồi dưỡng nghiệp vụ báo chí. ﻿Ảnh: Sơn Ca

Trong hai ngày (25 và 26-9), các học viên được giảng viên đến từ Trung tâm Bồi dưỡng nghiệp vụ báo chí (Hội Nhà báo Việt Nam) chia sẻ kinh nghiệm, trao đổi nghiệp vụ về xây dựng nội dung truyền thông cho khán thính giả vùng đồng bào dân tộc thiểu số, tương tác với khán thính giả trên sóng phát thanh hiện đại, cách kể chuyện bằng âm thanh để thu hút người nghe… Thông qua lớp bồi dưỡng, trang bị cho học viên kiến thức chuyên môn, nâng cao năng lực sản xuất các chương trình phát thanh về vùng đồng bào dân tộc thiểu số nhằm đáp ứng yêu cầu tiếp nhận thông tin ngày càng cao của thính giả.

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