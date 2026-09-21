Gia Lai chủ động ứng phó với mưa lớn, ngập lụt, lũ quét, sạt lở đất

(GLO)- Ngày 21-9, UBND tỉnh Gia Lai ban hành Công văn số 11792/UBND-NNMT về việc chủ động ứng phó với mưa lớn, ngập lụt, lũ quét, sạt lở đất.

Theo đó, UBND tỉnh giao Sở Nông nghiệp và Môi trường chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị, địa phương triển khai kịp thời, đầy đủ các nội dung chỉ đạo của Ban Chỉ đạo phòng thủ dân sự quốc gia; theo dõi chặt chẽ diễn biến mưa lớn, lũ, ngập lụt, lũ quét, sạt lở đất để kịp thời thông tin, cảnh báo cho người dân.

Các địa phương phải theo dõi chặt chẽ diễn biến lũ lụt, sạt lở đất trên địa bàn. Ảnh: Ngọc Tú

Các địa phương phải rà soát những khu vực có nguy cơ ngập sâu, chia cắt, lũ quét, sạt lở và khu dân cư ven sông suối; chủ động phương án sơ tán, di dời người dân khi cần thiết.

Đặc biệt, UBND tỉnh yêu cầu bố trí lực lượng kiểm soát, hướng dẫn giao thông tại các ngầm, tràn, tuyến đường ngập sâu, nước chảy xiết; kiên quyết không để người và phương tiện qua lại khi không bảo đảm an toàn. Đồng thời, kiểm tra, bảo đảm an toàn hồ, đập, công trình thủy lợi và khu vực hạ du, chủ động phương án vận hành, điều tiết phù hợp.

UBND tỉnh yêu cầu các cơ quan, đơn vị, địa phương tổ chức trực ban, theo dõi tình hình, tổng hợp thiệt hại, kịp thời báo cáo và tham mưu xử lý các tình huống phát sinh.

Theo cảnh báo của Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, từ ngày 21 đến 24-9, khu vực phía Đông tỉnh Gia Lai có mưa vừa, mưa to đến rất to và dông, lượng mưa phổ biến 150-250 mm/đợt, cục bộ có nơi trên 400 mm/đợt; nguy cơ xuất hiện mưa cường độ lớn trên 100 mm trong 3 giờ.

Trước nguy cơ ngập lụt, lũ quét, sạt lở đất, Ban Chỉ huy phòng thủ dân sự tỉnh yêu cầu các địa phương chủ động sơ tán người dân ở khu vực nguy hiểm, chuẩn bị lực lượng, vật tư, phương tiện xử lý sự cố và sẵn sàng cứu hộ, cứu nạn khi có tình huống