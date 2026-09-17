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Thời sự

Giao ban giữa Thường trực HĐND tỉnh và Thường trực HĐND các xã, phường lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2026-2031

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NGUYỄN HÂN
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(GLO)- Chiều 17-9, tại Trung tâm Hội nghị tỉnh, Thường trực HĐND tỉnh tổ chức Hội nghị giao ban giữa Thường trực HĐND tỉnh và Thường trực HĐND các xã, phường lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2026-2031.

Hội nghị được tổ chức bằng hình thức trực tiếp kết nối trực tuyến đến 27 điểm cầu các xã, phường trong toàn tỉnh.

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Đồng chí Rah Lan Chung - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu kết luận cuộc họp. Ảnh: N.H

Đồng chí Rah Lan Chung - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh và Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Huỳnh Thúy Vân chủ trì hội nghị.

Tham dự hội nghị có đồng chí Trần Minh Sơn - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; đại diện lãnh đạo UBND tỉnh; Đoàn ĐBQH tỉnh; các Ủy viên Thường trực HĐND tỉnh; lãnh đạo các Ban HĐND tỉnh; các sở, ban, ngành liên quan.

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Đại diện Ban Pháp chế HĐND tỉnh phát biểu thảo luận tại cuộc họp. Ảnh: N.H

Theo báo cáo tại hội nghị, từ sau kỳ họp thứ nhất, nhiệm kỳ 2026-2031 đến nay, Thường trực HĐND các cấp đã thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ theo quy định.

Việc triển khai thực hiện các nội dung công việc cơ bản đảm bảo theo đúng chương trình, kế hoạch đã đề ra. Chất lượng, hiệu quả hoạt động ngày càng được nâng lên, công tác chuẩn bị tổ chức các kỳ họp, phiên họp theo đúng trình tự, thủ tục quy định.

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Đại diện Thường trực HĐND xã Nhơn Châu phát biểu tại cuộc họp. Ảnh: N.H

Việc thẩm tra, giám sát, giải quyết các vấn đề phát sinh giữa hai kỳ họp và triển khai các hoạt động khác được thực hiện kịp thời. Các nghị quyết của HĐND các cấp ban hành đảm bảo đúng quy định của pháp luật, phù hợp với điều kiện kinh tế - xã hội của địa phương. Chất lượng giám sát, khảo sát, thẩm tra của Thường trực HĐND, các Ban HĐND được thực hiện linh hoạt, phù hợp với tình hình thực tiễn. Các kiến nghị sau giám sát, khảo sát được UBND, các cơ quan chuyên môn và địa phương nghiêm túc tiếp thu và triển khai thực hiện.

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Đại diện lãnh đạo Sở Nội vụ phát biểu tại cuộc họp. Ảnh: N.H

Tại hội nghị, các đại biểu đã tập trung trao đổi, thảo luận làm rõ những kết quả đạt được, những khó khăn, vướng mắc cần được tháo gỡ, nhất là về tổ chức, nhân sự; quy chế làm việc và mối quan hệ phối hợp; công tác chuẩn bị kỳ họp, thẩm tra và ban hành nghị quyết; các hoạt động giám sát, khảo sát, chất vấn, giải trình; hoạt động của Tổ đại biểu, đại biểu HĐND; hoạt động tiếp xúc cử tri và giải quyết ý kiến kiến nghị của cử tri; giải quyết đơn thư khiếu nại, kiến nghị của công dân...

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Phó chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thị Thanh Lịch phát biểu tại cuộc họp. Ảnh: N.H

Phát biểu kết luận hội nghị, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Rah Lan Chung ghi nhận, đánh giá cao tinh thần trách nhiệm, sự chuẩn bị nghiêm túc và những ý kiến trao đổi thẳng thắn, cụ thể, xuất phát từ thực tiễn của các đại biểu dự hội nghị.

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Quang cảnh cuộc họp. Ảnh: N.H

Để tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của HĐND hai cấp trong thời gian tới, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Rah Lan Chung đề nghị Thường trực HĐND tỉnh và Thường trực HĐND các xã, phường tiếp tục hoàn thiện tổ chức và tổ chức nền nếp các hoạt động của HĐND các cấp; nâng cao hơn nữa chất lượng kỳ họp và công tác thẩm tra hồ sơ trước khi trình kỳ họp.

Bên cạnh đó, HĐND các cấp cần tạo chuyển biến rõ hơn trong hoạt động giám sát, chất vấn và giải trình; phát huy vai trò của Tổ đại biểu và từng đại biểu HĐND; nâng cao chất lượng công tác tiếp xúc cử tri, tiếp công dân và theo dõi việc xử lý các kiến nghị của cử tri. HĐND các cấp cần tập trung chuẩn bị tốt kỳ họp thường lệ cuối năm; hoàn thành các nội dung giám sát, khảo sát đã đề ra.

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