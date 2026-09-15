(GLO)- Ngay sau lễ ký kết Bản ghi nhớ hợp tác giữa UBND tỉnh Gia Lai và Hội đồng TP. Guarda, chiều 14-9 (giờ địa phương), tại TP. Guarda, tỉnh Gia Lai tổ chức hội thảo Xúc tiến đầu tư, thương mại và du lịch tại Bồ Đào Nha năm 2026.

Hội thảo do đồng chí Phạm Anh Tuấn - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai chủ trì; với sự tham dự của Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền Việt Nam tại Bồ Đào Nha Nguyễn Mạnh Thắng, đại diện Hội Hữu nghị Bồ Đào Nha - Việt Nam, Hiệp hội Doanh nghiệp Guarda, cùng đông đảo doanh nghiệp địa phương.

Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn phát biểu tại hội thảo. Ảnh: Đức Hải

Phát biểu tại hội thảo, Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Phạm Anh Tuấn nhấn mạnh, việc lựa chọn Guarda là địa điểm tổ chức có ý nghĩa đặc biệt, bởi đây là quê hương của giáo sĩ Francisco de Pina - người từng sinh sống, nghiên cứu tại vùng đất Nước Mặn và có những đóng góp quan trọng trong quá trình Latinh hóa tiếng Việt, gắn với lịch sử hình thành chữ Quốc ngữ.

Quang cảnh hội thảo. Ảnh: Đức Hải

Mối liên hệ lịch sử, văn hóa này cùng Bản ghi nhớ hợp tác được ký kết trong cùng ngày tạo nền tảng thuận lợi để hai địa phương mở rộng kết nối trên nhiều lĩnh vực.

Giới thiệu tiềm năng, thế mạnh và không gian phát triển của Gia Lai với trục “Biên giới quốc tế - Cao nguyên - Duyên hải - Cảng biển”, Chủ tịch UBND tỉnh khẳng định Gia Lai xác định doanh nghiệp là trung tâm phục vụ; cam kết tiếp tục cải cách thủ tục hành chính, xây dựng môi trường đầu tư minh bạch, chuyển mạnh sang tư duy phục vụ, kiến tạo và đồng hành thực chất với nhà đầu tư trong suốt quá trình triển khai dự án. Tỉnh Gia Lai mong muốn các doanh nghiệp Bồ Đào Nha và TP. Guarda tăng cường tìm hiểu, kết nối và đầu tư tại địa phương.

Các doanh nghiệp TP. Guarda tham gia, trao đổi tại hội thảo. Ảnh: Đức Hải

Tại hội thảo, đại diện Hiệp hội Doanh nghiệp Guarda và cộng đồng doanh nghiệp địa phương đánh giá cao việc Gia Lai lần đầu tổ chức chương trình xúc tiến đầu tư tại Guarda; đồng thời trao đổi trực tiếp về các cơ hội hợp tác, chính sách thu hút đầu tư, phát triển du lịch và kết nối xuất nhập khẩu giữa hai địa phương.

Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn trao đổi với các doanh nghiệp. Ảnh: Đức Hải

Trao đổi với doanh nghiệp, Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn khẳng định Gia Lai luôn rộng mở chào đón các nhà đầu tư, đồng thời sẽ nghiên cứu những cơ chế, chính sách phù hợp để hỗ trợ doanh nghiệp. Đối với di tích Nước Mặn, tỉnh đang triển khai bảo tồn, tu bổ, phát huy giá trị phục vụ nghiên cứu, giáo dục và du lịch văn hóa.

Trước đề xuất kết nối thương mại các sản phẩm như rượu vang, thực phẩm đông lạnh và ô tô, Chủ tịch UBND tỉnh cho rằng đây đều là những nhóm hàng có nhu cầu tại thị trường Gia Lai; qua đó mong muốn doanh nghiệp Guarda chủ động kết nối với cộng đồng doanh nghiệp của tỉnh Gia Lai, mở rộng hợp tác sản xuất, phân phối và tiêu thụ các sản phẩm thế mạnh của hai bên.