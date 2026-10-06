Họp báo về chương trình “Đối thoại Quy Nhơn về khí hậu và chuyển đổi” 2026

(GLO)- Chiều 5-10, UBND tỉnh Gia Lai tổ chức họp báo giới thiệu chương trình “Đối thoại Quy Nhơn về khí hậu và chuyển đổi” năm 2026, dự kiến diễn ra từ ngày 10 đến 11-10 tại Trung tâm Quốc tế Khoa học và Giáo dục liên ngành (ICISE), phường Quy Nhơn Nam.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Hải Giang chủ trì họp báo. Cùng dự có ông Étienne Espagne - Chuyên gia kinh tế cấp cao về khí hậu, Cơ quan Phát triển Pháp (AFD Paris, Pháp); Giáo sư Trần Thanh Vân - Chủ tịch Hội Khoa học Gặp gỡ Việt Nam, Giám đốc ICISE; Giáo sư Lê Kim Ngọc - Chủ tịch Hội Bảo trợ trẻ em Việt Nam tại Pháp cùng lãnh đạo một số sở, ngành của tỉnh.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Hải Giang phát biểu tại họp báo. Ảnh: T.L

Theo Giáo sư Trần Thanh Vân, chương trình “Đối thoại Quy Nhơn về khí hậu và chuyển đổi” lần thứ nhất do Cơ quan phát triển Pháp (AFD) và Hội Khoa học Gặp gỡ Việt Nam - ICISE khởi xướng, với sự bảo trợ của Bộ Khoa học và Công nghệ và sự hỗ trợ của UBND tỉnh Gia Lai.

Giáo sư Trần Thanh Vân cho biết: Sáng kiến này tiếp nối định hướng mà Hội Khoa học Gặp gỡ Việt Nam và ICISE theo đuổi gần 20 năm qua là tạo dựng tại Quy Nhơn một không gian gặp gỡ - nơi các nhà khoa học trong nước và quốc tế có thể trao đổi, hợp tác vì khoa học, hòa bình và tương lai con người.

Không chỉ có các nhà khoa học, diễn đàn hướng đến sự tham gia của những người làm chính sách, các tổ chức tài chính, doanh nghiệp và các thành phần xã hội.

Theo Giáo sư Trần Thanh Vân, biến đổi khí hậu không còn là vấn đề riêng của lĩnh vực môi trường mà liên quan trực tiếp đến năng lượng, lương thực, việc làm, sức khỏe, ngân sách và đời sống người dân.

Quang cảnh họp báo. Ảnh: T.L

Đối thoại Quy Nhơn lần này hướng đến xây dựng 3 cầu nối giữa khoa học và chính sách; giữa khí hậu, tài chính và phát triển; tăng cường tiếng nói của Đông Nam Á.

Giáo sư Trần Thanh Vân cũng cho rằng: "Đối thoại Quy Nhơn về khí hậu và chuyển đổi" không nhằm thay thế các cuộc đàm phán chính thức về khí hậu mà tạo thêm một diễn đàn cởi mở, tin cậy - nơi những người có trách nhiệm và khả năng hành động có thể trao đổi thẳng thắn, lắng nghe nhau và tìm kiếm cơ hội hợp tác.

Giáo sư Trần Thanh Vân - Chủ tịch Hội Khoa học Gặp gỡ Việt Nam, Giám đốc ICISE giải đáp một số vấn đề báo chí quan tâm tại họp báo. Ảnh: T.L

Giáo sư Trần Thanh Vân kỳ vọng các sáng kiến từ đối thoại sẽ tiếp tục được phát triển thành những hoạt động cụ thể trong các lĩnh vực tài chính khí hậu, thích ứng, năng lượng, công nghệ và nghiên cứu.

Lý giải việc lựa chọn Quy Nhơn làm nơi tổ chức, Giáo sư Trần Thanh Vân cho rằng: Trong gần 20 năm qua, thông qua Hội Khoa học Gặp gỡ Việt Nam và ICISE, Quy Nhơn đã trở thành điểm gặp gỡ của cộng đồng khoa học Việt Nam, châu Á và quốc tế.

Theo ông, ICISE không chỉ là nơi tổ chức hội nghị mà được xây dựng với mong muốn trở thành một “ngôi nhà của gặp gỡ và tin cậy”. “Đối thoại Quy Nhơn” là bước phát triển tiếp theo của tinh thần đó, mở rộng kết nối từ khoa học sang những vấn đề lớn của phát triển và chuyển đổi.

Phóng viên đặt câu hỏi tại họp báo. Ảnh: T.L

Theo Ban Tổ chức, “Đối thoại Quy Nhơn về khí hậu và chuyển đổi” năm 2026 là phiên bản thử nghiệm đầu tiên (Zero Version) nhằm đánh giá mô hình, nội dung và công tác tổ chức, làm cơ sở chuẩn bị cho các kỳ đối thoại thường niên từ năm 2027. Sự kiện tập trung thảo luận các vấn đề về an ninh năng lượng, chuyển đổi tài chính và khả năng chống chịu với biến đổi khí hậu.

Tại họp báo, các cơ quan báo chí quan tâm đến vai trò của Gia Lai trong tổ chức sự kiện và những lợi ích mà diễn đàn có thể mang lại cho địa phương, Việt Nam cũng như việc tăng cường kết nối với các nước Đông Nam Á.

Phát biểu tại họp báo, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Hải Giang nhấn mạnh: “Đối thoại Quy Nhơn về khí hậu và chuyển đổi” là diễn đàn mới, lần đầu được tổ chức tại Quy Nhơn, với mục tiêu tạo không gian để các nhà hoạch định chính sách, nhà khoa học, chuyên gia, tổ chức quốc tế và các định chế tài chính cùng trao đổi về những vấn đề đang đặt ra trong ứng phó với biến đổi khí hậu và quá trình chuyển đổi.

Theo Phó Chủ tịch UBND tỉnh, biến đổi khí hậu không còn là câu chuyện của tương lai mà đã tác động trực tiếp đến đời sống, kinh tế - xã hội của các quốc gia.

Đây cũng không còn là vấn đề riêng của ngành môi trường mà liên quan đến nhiều lĩnh vực, từ năng lượng, tài chính, sản xuất đến phát triển kinh tế và bảo đảm sinh kế của người dân. Vì vậy, ứng phó với biến đổi khí hậu đòi hỏi sự tham gia của nhiều bên và những cách tiếp cận mới, phù hợp với điều kiện thực tế.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Hải Giang cho rằng: Mục tiêu của tỉnh là từng bước xây dựng Đối thoại Quy Nhơn trở thành một diễn đàn có uy tín, qua đó tăng cường kết nối tri thức, kinh nghiệm và nguồn lực quốc tế cho các vấn đề khí hậu và chuyển đổi.

Đây cũng là cơ hội để Việt Nam chia sẻ những vấn đề thực tiễn của một quốc gia chịu nhiều tác động của biến đổi khí hậu, đồng thời cùng cộng đồng quốc tế tìm kiếm những giải pháp thiết thực, khả thi.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh, Quy Nhơn có lợi thế về vị trí, điều kiện tự nhiên và nền tảng khoa học công nghệ để từng bước hình thành một không gian đối thoại về khí hậu.

Tỉnh kỳ vọng thông qua diễn đàn này sẽ mở rộng hợp tác, kết nối các nguồn lực và góp phần đưa những vấn đề về biến đổi khí hậu, chuyển đổi năng lượng, chuyển đổi tài chính và khả năng chống chịu khí hậu đi vào những hành động cụ thể hơn.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh mong muốn các cơ quan báo chí quan tâm, thông tin đầy đủ, chính xác về "Đối thoại Quy Nhơn về khí hậu và chuyển đổi" năm 2026, giúp công chúng hiểu rõ hơn về mục tiêu, ý nghĩa và những nội dung được trao đổi tại diễn đàn.

Qua đó, góp phần lan tỏa thông tin, nâng cao nhận thức xã hội về biến đổi khí hậu và quá trình chuyển đổi; từng bước xây dựng uy tín, thương hiệu của Đối thoại Quy Nhơn trong những lần tổ chức tiếp theo.