Phó Chủ tịch UBND tỉnh Dương Mah Tiệp kiểm tra an toàn đập, hồ chứa, chủ động ứng phó El Niño

(GLO)- Sáng 6-10, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Dương Mah Tiệp đã đi kiểm tra công tác bảo đảm an toàn đập, hồ chứa thủy lợi và phương án tích nước phục vụ sản xuất, chủ động ứng phó với ảnh hưởng của El Niño.

Cùng đi có đại diện lãnh đạo Sở Nông nghiệp và Môi trường, Sở Tài chính, Công ty TNHH Khai thác công trình thủy lợi Bình Định và các đơn vị liên quan.

Theo đó, đoàn công tác đã kiểm tra thực tế tại hồ chứa nước Núi Một (xã An Nhơn Tây), đập dâng Văn Phong (xã Bình Phú) và đập dâng Bảy Yển (phường Bình Định).

Qua kiểm tra, đoàn tập trung đánh giá hiện trạng công trình, tình hình vận hành, mực nước và phương án điều tiết, bảo đảm an toàn trong mùa mưa lũ, đồng thời chủ động nguồn nước phục vụ sản xuất trong thời gian tới.

Đoàn kiểm tra thị sát hiện trạng hồ Núi Một. Ảnh: T.L

Tại hồ chứa nước Núi Một - công trình có nhiệm vụ dâng nước tưới cho khoảng 6.000 ha đất nông nghiệp, đến ngày 5-10, mực nước hồ ở cao trình 38,08 m, dung tích khoảng 42,805 triệu m³; lưu lượng nước đến hồ 0,01 m³/s, lưu lượng đi 0 m³/s. Trong điều kiện thời tiết bình thường, từ ngày 1 đến 31-10, mực nước hồ được duy trì trong khoảng 43,5-44,5 m.

Trong khi đó, đập dâng Văn Phong trên sông Côn có nhiệm vụ dâng nước tưới tự chảy cho khoảng 10.925 ha đất nông nghiệp, kết hợp phát điện. Ngày 5-10, mực nước tại đập ở cao trình 24,75 m, lưu lượng nước đến 49,82 m³/s và lưu lượng đi 35,22 m³/s. Công trình đang được vận hành điều tiết phục vụ tưới vụ mùa kết hợp phát điện; khi có mưa lũ, các cửa tràn được kéo hoàn toàn để thoát lũ.

Đập dâng Bảy Yển có nhiệm vụ dâng nước, điều tiết tưới cho khoảng 13.700 ha đất nông nghiệp thuộc hệ thống thủy lợi Tân An - Đập Đá. Đây là công trình điều tiết bằng ván phai; trước mùa mưa lũ, ván phai được tháo để chủ động đón lũ và hiện đã được tháo.

Qua kiểm tra, công trình Bảy Yển đang có nhiều hư hỏng nghiêm trọng sau thời gian dài vận hành và chịu tác động trực tiếp của lũ sông Côn, tập trung tại khu vực hai vai đập, sân sau, chân khay và đoạn nối tiếp hạ lưu.

Đặc biệt, tại khu vực hạ lưu lòng dẫn chính, lớp bê tông sân sau bị lão hóa, bong tróc sâu, tạo nhiều lỗ rỗng; lớp đá thả rối bảo vệ hạ lưu bị dòng chảy cuốn trôi; chân khay dốc nước hạ lưu bị xói sâu, mất ổn định, tiềm ẩn nguy cơ ảnh hưởng đến an toàn toàn bộ thân đập.

Các vị trí xói sập tại 2 vai hạ lưu do đợt lũ tháng 11-2025 được Công ty TNHH Khai thác công trình thủy lợi Bình Định gia cố bằng nguồn kinh phí khắc phục hậu quả thiên tai.

Tuy nhiên, trước tình trạng hư hỏng tiếp tục được phát hiện trong mùa kiệt năm 2026, công trình cần được đánh giá tổng thể và ưu tiên bố trí nguồn lực để xử lý khẩn cấp các vị trí xung yếu, đồng thời nghiên cứu đầu tư sửa chữa, nâng cấp tổng thể, bảo đảm an toàn công trình và năng lực phục vụ sản xuất.

Qua kiểm tra, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Dương Mah Tiệp yêu cầu các đơn vị quản lý, khai thác công trình thủy lợi tiếp tục theo dõi sát diễn biến thời tiết, nguồn nước và mực nước tại các hồ, đập; thực hiện nghiêm quy trình vận hành, bảo đảm an toàn công trình và vùng hạ du.

Đồng thời, chủ động xây dựng phương án tích, trữ và điều tiết nguồn nước hợp lý, bảo đảm nước phục vụ sản xuất, nhất là trong bối cảnh nguy cơ ảnh hưởng của El Niño.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh cũng yêu cầu rà soát các vị trí, hạng mục có nguy cơ mất an toàn, kịp thời xử lý hoặc đề xuất phương án khắc phục; chuẩn bị đầy đủ nhân lực, vật tư, thiết bị và phương án ứng phó khi xảy ra mưa lũ bất thường, hạn hán hoặc thiếu nước, không để bị động trong mọi tình huống.