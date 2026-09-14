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Gia Lai triển khai chuyên sâu 45 thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực đất đai

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MAI LÂM
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(GLO)- Kết quả triển khai chuyên sâu các thủ tục hành chính (TTHC) thuộc lĩnh vực đất đai trên địa bàn tỉnh Gia Lai đã góp phần giảm yêu cầu người dân, doanh nghiệp cung cấp lại thông tin, giấy tờ đã có trong cơ sở dữ liệu của cơ quan nhà nước.

Theo thông tin từ UBND tỉnh Gia Lai, đến nay, tỉnh đã hoàn thành việc xây dựng và cấu hình phương án tái cấu trúc đối với 45 TTHC trên hệ thống thông tin giải quyết TTHC của tỉnh; việc kiểm thử được tổ chức theo phạm vi, điều kiện dữ liệu và hồ sơ thực tế tương ứng.

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Kết quả triển khai chuyên sâu các TTHC thuộc lĩnh vực đất đai góp phần giảm yêu cầu người dân, doanh nghiệp cung cấp lại thông tin, giấy tờ đã có trong cơ sở dữ liệu của cơ quan nhà nước. Ảnh minh họa: Mai Lâm

Qua triển khai, tỉnh đã chuẩn hóa 13 mẫu biểu điện tử (eForm) phục vụ 40 TTHC, thực hiện ánh xạ 873 trường dữ liệu. Trong số các trường dữ liệu đã được phân loại theo chức năng khai thác, có 711 trường được thiết kế tự động điền thông tin, chiếm trên 81%; 162 trường được cấu hình để hiển thị, hỗ trợ cán bộ tiếp nhận, giải quyết hồ sơ kiểm tra, đối chiếu.

Đồng thời, 27 TTHC đã được cấu hình chức năng khai thác “kết quả bản điện tử của giấy chứng nhận đã cấp” từ dữ liệu đất đai để phục vụ thay thế thành phần hồ sơ đầu vào khi đáp ứng đầy đủ điều kiện khai thác, xác thực và sử dụng dữ liệu theo quy định.

Kết quả trên thể hiện việc tái cấu trúc đã được chuyển từ phương án nghiệp vụ sang cấu hình kỹ thuật và vận hành trên hệ thống thông tin giải quyết TTHC của tỉnh. Khi dữ liệu đầy đủ, chính xác và đủ điều kiện khai thác, hệ thống hỗ trợ tự động điền, đối chiếu, xác thực thông tin và giảm yêu cầu người dân, doanh nghiệp cung cấp lại thông tin, giấy tờ đã có trong cơ sở dữ liệu của cơ quan nhà nước.

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