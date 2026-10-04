Khai thác dữ liệu số, giảm thủ tục

(GLO)- Từ số hóa, xây dựng cơ sở dữ liệu, Gia Lai đang chuyển sang kết nối và đưa dữ liệu trực tiếp vào quy trình điện tử.

Thông tin đã có được khai thác để tự động điền, kiểm tra, đối chiếu, từng bước thay thế thành phần hồ sơ, qua đó giảm việc người dân, doanh nghiệp phải kê khai, cung cấp lại thông tin.

Đưa dữ liệu vào quy trình điện tử

Tại Trung tâm Phục vụ hành chính công xã Tuy Phước Đông, lượng hồ sơ giải quyết trên môi trường điện tử khá lớn. Từ ngày 1-7-2025 đến nay, Trung tâm đã tiếp nhận 9.829 hồ sơ thủ tục hành chính (TTHC) trên hệ thống điện tử, với 9.813 hồ sơ được nộp trực tuyến. Đặc biệt nhiều hồ sơ thông tin dữ liệu được tái sử dụng nên thuận lợi hơn.

Khai thác dữ liệu đã có, Trung tâm Phục vụ hành chính công xã Tuy Phước Đông rút ngắn thời gian giải quyết thủ tục cho người dân. Ảnh: Hồ Điểm

Ông Chế Thanh Thi - Giám đốc Trung tâm - cho biết: Với địa bàn gần 58.450 dân, việc giải quyết TTHC trên môi trường điện tử cần gắn với khai thác, tái sử dụng dữ liệu đã có. Nhiều thông tin trên các cơ sở dữ liệu được hệ thống khai thác để hỗ trợ kê khai, kiểm tra, đối chiếu, giảm việc người dân khai lại thông tin, cung cấp lại giấy tờ.

Thực tế này cho thấy bước chuyển từ số hóa sang khai thác, tái sử dụng dữ liệu. Hồ sơ được nộp trực tuyến hoặc chuyển thành bản điện tử mới là bước đầu; giá trị của dữ liệu được phát huy khi thông tin đã có có thể tiếp tục được khai thác trong quá trình giải quyết TTHC.

Anh Trần Quang Trường (ở xã Tuy Phước Đông) chia sẻ: Thời gian gần đây, tôi thấy việc thực hiện TTHC thuận tiện hơn trước. Khi đi chứng thực giấy tờ, tra cứu thông tin hộ tịch, quá trình kê khai, hoàn thiện hồ sơ nhanh gọn hơn, giảm bớt thao tác.

Khai thác dữ liệu đã có, Trung tâm Phục vụ hành chính công xã Tuy Phước Đông rút ngắn thời gian giải quyết thủ tục cho người dân. Ảnh: Hồ Điểm

Theo Báo cáo số 242/BC-UBND ngày 5-9-2026 của UBND tỉnh, qua rà soát 1.942 TTHC cấp tỉnh, cấp xã, có 1.343 thủ tục (chiếm 69,2%) được xác định có nhu cầu hoặc khả năng khai thác, tái sử dụng thông tin, dữ liệu.

Trong 70 TTHC thực hiện trên Hệ thống thông tin giải quyết TTHC của tỉnh, 42 thủ tục có thành phần hồ sơ có thể thay thế bằng dữ liệu; 57 thủ tục có thông tin trên biểu mẫu điện tử có thể tự động điền, đối chiếu.

Đến nay, tỉnh đã kết nối, khai thác 4 cơ sở dữ liệu trọng yếu, gồm: Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, Cơ sở dữ liệu đất đai của tỉnh, Cơ sở dữ liệu hộ tịch điện tử, Cơ sở dữ liệu quốc gia về đăng ký DN.

Từ ngày 27-8 đến 3-9-2026, trong 1.008 hồ sơ thuộc phạm vi theo dõi, có 539 hồ sơ khai thác ít nhất 1 trong 2 nguồn dữ liệu dân cư hoặc đất đai, chiếm 53,47%.

Kết nối để khai thác

Đất đai là một trong những lĩnh vực được tỉnh tập trung tái cấu trúc quy trình trên cơ sở dữ liệu. Đến nay, 45 TTHC đất đai đã được xây dựng, cấu hình phương án tái cấu trúc trên Hệ thống thông tin giải quyết TTHC.

Đáng chú ý, 13 biểu mẫu điện tử phục vụ 40 TTHC được chuẩn hóa với 873 trường dữ liệu được ánh xạ; trong đó 711 trường được thiết kế tự động điền thông tin, chiếm hơn 81% và 162 trường hỗ trợ kiểm tra, đối chiếu.

Cùng với đó, 27 TTHC đã được cấu hình chức năng khai thác kết quả bản điện tử của giấy chứng nhận đã cấp từ dữ liệu đất đai. Khi đáp ứng điều kiện theo quy định, kết quả điện tử có thể được khai thác để đối chiếu, thay thế thành phần hồ sơ đầu vào.

Ông Đặng Hữu Bình - Giám đốc Văn phòng Đăng ký đất đai (Sở Nông nghiệp và Môi trường) cho biết: Việc tái cấu trúc TTHC lĩnh vực đất đai gắn với chuyển đổi thông tin, tài liệu thành các trường dữ liệu để hệ thống có thể khai thác, tái sử dụng trong quá trình giải quyết hồ sơ. Hệ thống hỗ trợ định vị thửa đất, tự động chuyển đổi một số thông tin, qua đó hạn chế sai sót và rút ngắn thời gian thực hiện. Đối với người dân, việc khai thác dữ liệu có sẵn cũng hỗ trợ quá trình xác định, định vị thửa đất khi thực hiện thủ tục.

Tuy nhiên, khả năng tái sử dụng dữ liệu còn phụ thuộc vào chất lượng dữ liệu và mức độ kết nối giữa các hệ thống. Trong 1.343 TTHC được xác định có nhu cầu hoặc khả năng khai thác, tái sử dụng dữ liệu, có 1.273 thủ tục thực hiện trên các hệ thống thông tin giải quyết TTHC tập trung của bộ, ngành. Với nhóm này, tỉnh chưa chủ động toàn bộ quá trình cấu hình biểu mẫu điện tử, kết nối dữ liệu, đồng bộ hồ sơ, trạng thái và kết quả xử lý.

Việc tiếp tục hoàn thiện kết nối, chia sẻ dữ liệu giữa các hệ thống là yêu cầu đặt ra để mở rộng khả năng khai thác, tái sử dụng dữ liệu trong giải quyết TTHC.

Ông Nguyễn Xuân Vĩnh - Chánh Văn phòng UBND tỉnh - cho biết tỉnh tiếp tục rà soát, tái cấu trúc các TTHC trên cơ sở dữ liệu và trải nghiệm thực tế của người dân. Mục tiêu là thiết kế lại quy trình, giảm thông tin và giấy tờ người dân, DN phải cung cấp lại.

Thực tế, 1.343 TTHC có nhu cầu hoặc khả năng khai thác, tái sử dụng dữ liệu không đồng nghĩa tất cả đã tự động khai thác dữ liệu hoặc cắt giảm giấy tờ. Hiệu quả còn phụ thuộc vào chất lượng dữ liệu, khả năng kết nối giữa các hệ thống và mức độ dữ liệu được đưa vào từng quy trình.

Từ số hóa sang kết nối, khai thác và tái sử dụng là bước chuyển quan trọng để dữ liệu số được đưa vào thực tiễn, qua đó giảm thao tác cho người dân, DN và cơ quan giải quyết TTHC.