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Bộ Công an đề xuất bỏ 3 thủ tục PCCC, doanh nghiệp cần biết gì?

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NHÃ UYÊN (theo TTO, Dân trí)

(GLO)- Bộ Công an đề xuất cắt giảm một số thủ tục PCCC, chuyển mạnh từ tiền kiểm sang hậu kiểm nhằm giảm chi phí, rút ngắn thời gian xử lý. Tuy nhiên, trách nhiệm bảo đảm an toàn PCCC vẫn thuộc về các tổ chức, cá nhân liên quan.

Cục Cảnh sát PCCC và CNCH (Bộ Công an) vừa thông tin về những nội dung đáng chú ý trong dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các luật liên quan, trong đó có Luật PCCC và CNCH được Chính phủ trình Quốc hội tại kỳ họp thứ 2.

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Việc bãi bỏ một số thủ tục về PCCC giúp rút ngắn tiến độ đưa công trình vào khai thác, sử dụng. Ảnh: Hồng Quang/TTO

Theo thông tin từ Bộ Công an, dự thảo đề xuất cắt giảm một số thủ tục hành chính, thay đổi phương thức quản lý theo hướng tăng cường hậu kiểm, tạo thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp.

Bỏ thủ tục kiểm tra nghiệm thu PCCC của cơ quan Công an

Một trong những nội dung đáng chú ý là đề xuất bỏ thủ tục kiểm tra công tác nghiệm thu về PCCC của cơ quan Công an đối với công trình.

Theo quy trình hiện hành được đề cập, sau khi công trình được thẩm định thiết kế, thi công và nghiệm thu theo quy định, chủ đầu tư gửi hồ sơ đến cơ quan Công an để đề nghị kiểm tra, chấp thuận kết quả nghiệm thu về PCCC.

Nếu đề xuất được thông qua, chủ đầu tư và nhà thầu vẫn phải thực hiện đầy đủ việc nghiệm thu theo quy định. Sau đó, chủ đầu tư khai báo thông tin trên cơ sở dữ liệu về PCCC, CNCH và thực hiện các yêu cầu liên quan trước khi đưa công trình vào khai thác, sử dụng.

Theo cơ quan soạn thảo, việc bỏ khâu kiểm tra này giúp rút ngắn thời gian đưa công trình vào hoạt động, giảm chi phí tuân thủ cho doanh nghiệp và nguồn lực xử lý thủ tục của cơ quan quản lý.

Thay đổi cách kiểm tra, tăng trách nhiệm của chủ cơ sở

Dự thảo đồng thời đề xuất bỏ thủ tục đề nghị phục hồi hoạt động đối với cơ sở, phương tiện giao thông, hộ gia đình bị đình chỉ do vi phạm quy định về PCCC.

Theo phương án được đề xuất, sau khi khắc phục vi phạm, người đứng đầu cơ sở, chủ phương tiện hoặc chủ hộ gia đình được đưa đối tượng trở lại hoạt động, đồng thời phải chịu trách nhiệm về kết quả khắc phục, báo cáo bằng văn bản cho cơ quan quản lý trực tiếp và duy trì các giải pháp kỹ thuật đã áp dụng.

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Huấn luyện nghiệp vụ PCCC và CNCH cho lực lượng PCCC cơ sở của 2 công ty L'amant và Vĩnh Hiệp (phường Pleiku, tỉnh Gia Lai). Ảnh: Ngọc Hòa

Một nội dung khác là đề xuất bỏ thủ tục cấp phép trước khi lưu thông đối với phương tiện PCCC, CNCH và vật liệu, cấu kiện ngăn cháy, chống cháy. Việc quản lý sẽ thực hiện theo quy định về chất lượng sản phẩm, hàng hóa và tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật; thông tin sản phẩm vẫn phải được kê khai để phục vụ truy xuất, hậu kiểm theo quy định.

Không đồng nghĩa giảm yêu cầu an toàn PCCC

Theo Cục Cảnh sát PCCC và CNCH, phương thức quản lý mới hướng đến việc chuyển từ xem xét từng bộ hồ sơ sang kiểm tra thực tế dựa trên dữ liệu khai báo và mức độ rủi ro.

Cơ quan chức năng sẽ tập trung kiểm tra các cơ sở có nguy cơ cháy nổ cao, đồng thời giảm tần suất kiểm tra không cần thiết đối với cơ sở có nguy cơ thấp.

Trách nhiệm bảo đảm an toàn PCCC của chủ đầu tư, người đứng đầu cơ sở, chủ phương tiện và chủ hộ gia đình vẫn được duy trì. Tổ chức, cá nhân đưa công trình vào sử dụng khi không bảo đảm yêu cầu an toàn có thể bị xử phạt hành chính hoặc truy cứu trách nhiệm hình sự tùy tính chất, mức độ vi phạm.

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