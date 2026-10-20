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Trung tâm chính trị cấp xã phải kết thúc hoạt động chậm nhất 6 tháng kể từ 6-10-2026

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MAI LÂM
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(GLO)- Trung tâm chính trị xã, phường, đặc khu sẽ kết thúc hoạt động theo quyết định của ban thường vụ tỉnh ủy, thành ủy, chậm nhất 6 tháng kể từ ngày 6-10-2026.

Đó là nội dung đáng chú ý tại Quy định số 222-QĐ/TW về chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy của trường chính trị tỉnh, thành phố do Ban Bí thư ban hành.

Quy định nêu rõ: Trung tâm chính trị xã, phường, đặc khu kết thúc hoạt động theo quyết định của ban thường vụ tỉnh ủy, thành ủy, chậm nhất 6 tháng kể từ ngày 6-10-2026.

Các chương trình, lớp đào tạo, bồi dưỡng đang triển khai được tiếp tục thực hiện đến khi hoàn thành. Việc quản lý thống nhất về chuyên môn do trường chính trị tỉnh, thành phố thực hiện. Văn bằng, chứng chỉ, giấy chứng nhận đã được cấp và hồ sơ của học viên được lập trước ngày 6-10-2026 tiếp tục có giá trị theo quy định.

Bên cạnh đó, việc sắp xếp, bố trí, sử dụng cán bộ, viên chức của trung tâm chính trị cấp xã khi kết thúc hoạt động bảo đảm thực hiện theo vị trí việc làm, tiêu chuẩn chức danh, biên chế được giao và quy định của cấp có thẩm quyền; bảo đảm đầy đủ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của cán bộ, viên chức.

Tài chính, tài sản, đất đai, trụ sở, trang thiết bị, hồ sơ, dữ liệu của trung tâm chính trị cấp xã được kiểm kê, bàn giao, quản lý, sử dụng và xử lý theo phương án được cấp có thẩm quyền phê duyệt, bảo đảm an toàn, không thất thoát, lãng phí và không làm gián đoạn hoạt động đào tạo, bồi dưỡng. Thời hạn hoàn thành chậm nhất cũng trong thời hạn 6 tháng kể từ ngày 6-10-2026.

Theo Quy định, ban thường vụ tỉnh ủy, thành ủy quyết định việc quản lý, sử dụng cơ sở vật chất của trung tâm chính trị cấp xã sau sắp xếp.

Việc giao cho trường chính trị tỉnh, thành phố phối hợp với đảng ủy cấp xã xem xét, sử dụng làm điểm đào tạo, bồi dưỡng theo khu vực hoặc địa bàn phải bảo đảm quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước.

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