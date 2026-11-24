(GLO)- Từ nhu cầu thực tế của người dân, nhất là những người bận rộn ngày thường, UBND xã Ân Hảo (tỉnh Gia Lai) triển khai mô hình “Cà phê dịch vụ công” vào sáng thứ Bảy hằng tuần.

Tại không gian quán cà phê quen thuộc, cán bộ, công chức và đoàn viên, thanh niên trực tiếp hướng dẫn, hỗ trợ người dân thực hiện thủ tục hành chính, tiếp cận các tiện ích số thuận tiện hơn.

Từ đầu tháng 6-2026 đến nay, đều đặn vào sáng thứ Bảy hằng tuần, từ 7 giờ 30 phút đến 11 giờ, quán cà phê Mộc ở thôn Mỹ Thành (xã Ân Hảo) lại trở thành điểm hỗ trợ dịch vụ công. Tại đây, ĐVTN cùng cán bộ, công chức Trung tâm Phục vụ hành chính công xã hướng dẫn người dân quét mã QR tra cứu thủ tục, kích hoạt tài khoản định danh điện tử VNeID và nộp hồ sơ trực tuyến trên điện thoại thông minh, máy vi tính.

Tổ công tác xã Ân Hảo hỗ trợ người dân thực hiện thủ tục hành chính tại mô hình “Cà phê dịch vụ công” vào sáng thứ Bảy hằng tuần. Ảnh: ĐVCC

Chủ tịch UBND xã Ân Hảo Võ Duy Tín cho biết: Mô hình xuất phát từ thực tế nhiều người dân đi làm cả tuần hoặc làm ăn xa, chỉ tranh thủ ngày cuối tuần về quê giải quyết giấy tờ. Trong khi đó, Trung tâm Phục vụ hành chính công xã không làm việc vào thứ Bảy, gây bất tiện cho người dân.

Xã bố trí khoảng 20 cán bộ thuộc các phòng, ban chuyên môn tham gia Tổ hỗ trợ dịch vụ công lưu động tại quán cà phê Mộc. Các nhóm thủ tục được hỗ trợ gồm chứng thực bản sao điện tử; liên thông khai sinh, khai tử, xác nhận tình trạng hôn nhân; tư vấn hồ sơ đất đai, xây dựng; hỗ trợ thuế điện tử cho hộ kinh doanh và thanh toán không dùng tiền mặt.

Theo ông Tín, tận dụng không gian quán cà phê vườn rộng rãi giúp mô hình không phát sinh nhiều chi phí, đồng thời tạo thuận lợi cho người dân ở các thôn xa trung tâm. Không khí cởi mở cũng giúp bà con dễ trao đổi, hỏi đáp những vấn đề còn vướng mắc, qua đó tạo thêm cơ hội để chính quyền lắng nghe tâm tư, nguyện vọng và phản ánh từ thực tiễn đời sống.

Cán bộ Trung tâm Phục vụ hành chính công xã Ân Hảo hướng dẫn người dân thực hiện thủ tục liên quan đến cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Ảnh: ĐVCC

Chăm chú thao tác trên màn hình điện thoại dưới sự hướng dẫn của các ĐVTN, bà Lê Thị Yến (65 tuổi, ở thôn Mỹ Thành) phấn khởi khi khôi phục thành công tài khoản VNeID do lâu ngày không sử dụng nên quên mật khẩu. Bà còn được hướng dẫn đăng nhập, tra cứu các tiện ích số. “Nhờ các cháu hướng dẫn cụ thể, tận tình nên giờ tôi đã biết dùng VNeID để làm dịch vụ công trên điện thoại. Sau này tôi có thể chủ động nộp hồ sơ trực tuyến mà không phải nhờ con cháu hay mất công đi lại nhiều lần nữa”, bà Yến chia sẻ.

Với bà Lê Thị Thu Thủy (70 tuổi, ở thôn Vạn Hòa), mô hình giúp bà bớt lo ngại việc đi lại, chờ đợi khi giải quyết giấy tờ. Tuổi cao, sức yếu, bà ngại đến trụ sở xã làm thủ tục liên quan đến phân chia tài sản để tránh tranh chấp cho các con sau này. Khi gọi điện hỏi Trung tâm Phục vụ hành chính công xã, bà được cán bộ hướng dẫn đến quán cà phê vào sáng thứ Bảy để được hỗ trợ.

Tại đây, bà được hướng dẫn về thủ tục chứng thực chữ ký, lập văn bản ủy quyền và hoàn thiện hồ sơ phân chia di sản thừa kế. “Tôi rất ngại đi làm giấy tờ vì sợ chờ đợi. Từ ngày xã có mô hình “cà phê dịch vụ công”, tôi thấy vô cùng tiện ích và hài lòng”, bà Thủy bày tỏ.

Mỗi sáng cuối tuần, quán cà phê Mộc đón khoảng 30 lượt người dân đến giao dịch. Sau gần 6 tháng triển khai, mô hình đã tư vấn, giải đáp vướng mắc cho hơn 200 lượt người và hỗ trợ nộp thành công hơn 100 hồ sơ trực tuyến qua Cổng dịch vụ công.

Trong năm 2026, UBND xã Ân Hảo đặt mục tiêu hỗ trợ nộp thành công ít nhất 300 hồ sơ trực tuyến, gồm hồ sơ toàn trình và một phần, ngay tại quán cà phê; kích hoạt tài khoản VNeID mức 1, mức 2 cho 100% công dân chưa có tài khoản đến giao dịch; tỷ lệ người dân đánh giá hài lòng hoặc rất hài lòng đạt trên 95%.

Ông Võ Duy Tín cho biết thêm: Mô hình “Cà phê dịch vụ công” duy trì đến hết năm 2027, ưu tiên hỗ trợ người cao tuổi và người dân ở các thôn xa trung tâm xã. Thời gian tới, xã chú trọng hướng dẫn, hỗ trợ người dân giải quyết những thủ tục phức tạp hơn như cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lần đầu, chuyển quyền sử dụng đất và các thủ tục hành chính thiết yếu khác. Trên cơ sở thực tiễn triển khai, địa phương sẽ định kỳ đánh giá, hoàn thiện mô hình, nâng cao chất lượng phục vụ hành chính công trên địa bàn.