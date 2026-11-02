Gia Lai: Nhiều hoạt động hưởng ứng Ngày Công dân số Việt Nam năm 2026

(GLO)- Hưởng ứng Ngày Công dân số Việt Nam năm 2026, Gia Lai sẽ huy động lực lượng tại các trung tâm hành chính công, tổ công nghệ số cộng đồng hỗ trợ người dân sử dụng VNeID, dịch vụ công trực tuyến, thanh toán số và tiếp cận chính sách miễn, giảm phí, lệ phí.

Thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh về hưởng ứng Ngày Công dân số Việt Nam năm 2026, Công an tỉnh vừa đề nghị các sở, ban, ngành, địa phương phối hợp triển khai nhiều hoạt động nhằm nâng cao nhận thức, kỹ năng số, khuyến khích người dân chủ động tham gia và thụ hưởng các chính sách, tiện ích số.

Thành viên Tổ công nghệ số cộng đồng xã An Lão hướng dẫn người dân cài đặt, sử dụng ứng dụng VNeID, tạo tài khoản dịch vụ công và tiếp cận các tiện ích ngân hàng số. Ảnh: C.H

Theo đó, các sở, ban, ngành tổ chức hoạt động hưởng ứng phù hợp với điều kiện thực tế, bảo đảm thiết thực, tiết kiệm, hiệu quả. Trong đó, ưu tiên tạo điều kiện để người dân trực tiếp trải nghiệm, sử dụng các dịch vụ, tiện ích số đang được cung cấp và thụ hưởng chính sách ưu đãi theo Nghị quyết số 66.22/2026/NQ-CP ngày 9-7-2026 của Chính phủ.

Các đơn vị cũng được yêu cầu rà soát, đề xuất mở rộng chính sách miễn, giảm phí, lệ phí, ưu đãi theo chức năng, nhiệm vụ; đẩy mạnh kết nối, chia sẻ, tái sử dụng dữ liệu để giải quyết thủ tục hành chính và cung cấp dịch vụ công trực tuyến.

Ngoài ra, chỉ đạo cán bộ, công chức, viên chức, người lao động thuộc phạm vi quản lý gương mẫu, đi đầu trong việc tích hợp các giấy tờ trên ứng dụng VNeID; tích cực sử dụng các tiện ích số, góp phần tuyên truyền, vận động người dân tham gia.

Đáng chú ý, các sở, ban, ngành, UBND các xã, phường sẽ huy động lực lượng tại trung tâm phục vụ hành chính công, tổ công nghệ số cộng đồng và các tổ chức đoàn thể trực tiếp hỗ trợ người dân tích hợp giấy tờ trên ứng dụng VNeID, sử dụng dịch vụ công trực tuyến, thanh toán số và thực hành kỹ năng phòng tránh lừa đảo.

Nhóm được ưu tiên hỗ trợ là người cao tuổi, người khuyết tật, người có hoàn cảnh khó khăn và những người còn hạn chế về khả năng tiếp cận công nghệ.

Các cơ quan, địa phương đồng thời phải tiếp nhận, xử lý kịp thời phản ánh, kiến nghị liên quan đến thủ tục hành chính, dịch vụ công và chất lượng dữ liệu phục vụ người dân, doanh nghiệp.

Trong đợt triển khai này, Sở Nông nghiệp và Môi trường chủ trì hướng dẫn người dân tích hợp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất trên VNeID; khai thác dữ liệu để xác định điều kiện thực hiện chính sách miễn, giảm phí, lệ phí.

Sở Tài chính có trách nhiệm công khai điều kiện, mức hưởng chính sách miễn, giảm phí, lệ phí khi sử dụng dịch vụ công trực tuyến. Sở Khoa học và Công nghệ chỉ đạo các doanh nghiệp viễn thông rà soát, xử lý những điểm lõm sóng, trắng sóng, bảo đảm chất lượng kết nối phục vụ người dân.

Công an tỉnh cũng đề nghị Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh phối hợp vận động đoàn viên, hội viên và nhân dân tích cực hưởng ứng Ngày Công dân số; hỗ trợ người yếu thế tiếp cận, sử dụng dịch vụ số và thụ hưởng các chính sách ưu đãi.

Các cơ quan báo chí được đề nghị chủ động xây dựng tin, bài, phóng sự và nội dung trên nền tảng số, lan tỏa tiện ích, chính sách ưu đãi, mô hình hay, cách làm hiệu quả và những lợi ích thực tế người dân được thụ hưởng.