Gia Lai đặt mục tiêu 80% công dân từ 15 tuổi trở lên tích hợp tài khoản thanh toán trên VNeID

(GLO)- UBND tỉnh Gia Lai triển khai đợt cao điểm tích hợp tài khoản thanh toán, liên kết tài khoản hưởng an sinh xã hội trên VNeID, phấn đấu đạt ít nhất 80% công dân từ đủ 15 tuổi trở lên và hỗ trợ 100% người hưởng chính sách an sinh xã hội hằng tháng đủ điều kiện thực hiện.

Ngày 6-11, UBND tỉnh Gia Lai ban hành Kế hoạch số 439/KH-UBND triển khai đợt cao điểm tích hợp tài khoản thanh toán và liên kết tài khoản hưởng an sinh xã hội trên ứng dụng VNeID. Đợt cao điểm được thực hiện từ khi kế hoạch ban hành đến ngày 15-12-2026, sau đó duy trì thường xuyên.

UBND xã SRó hỗ trợ người dân đăng ký mở tài khoản ngân hàng để thực hiện nhận trợ cấp xã hội hàng tháng qua tài khoản. Ảnh: Hải Nguyễn

Theo kế hoạch, tỉnh phấn đấu ít nhất 80% công dân từ đủ 15 tuổi trở lên có tài khoản định danh điện tử mức độ 2 tích hợp tài khoản thanh toán để thực hiện các tiện ích an sinh xã hội trên VNeID. Tổng số công dân từ đủ 15 tuổi trở lên trên địa bàn tỉnh là 2.757.216 người.

Đối với nhóm hưởng chính sách an sinh xã hội hằng tháng, mục tiêu đặt ra là 100% người đã có tài khoản thanh toán, tài khoản định danh điện tử mức độ 2 và đáp ứng điều kiện liên kết được tuyên truyền, hướng dẫn, hỗ trợ thực hiện trên VNeID.

UBND tỉnh lưu ý kết quả hoàn thành phải được xác định theo số trường hợp liên kết thành công trên hệ thống, không đồng nhất với tỷ lệ chi trả an sinh xã hội qua hình thức thanh toán không dùng tiền mặt.

Để thực hiện mục tiêu, kế hoạch xác định 3 giải pháp trọng tâm gồm: triển khai các điểm hỗ trợ mở, tích hợp tài khoản ngân hàng hưởng an sinh xã hội và các thông tin cơ bản trên VNeID trong cộng đồng dân cư; kiến nghị cơ quan Trung ương tháo gỡ những vướng mắc vượt thẩm quyền; làm việc với các ngân hàng thương mại để phối hợp hỗ trợ người dân.

Cùng với đó là 3 giải pháp hỗ trợ, gồm triển khai thực hiện phong trào "Ngành ngân hàng tiên phong hỗ trợ công dân số", mô hình "Hỗ trợ công dân số tại bộ phận một cửa giải quyết thủ tục hành chính các cấp" và mô hình "Mỗi học sinh, một công dân số".

UBND cấp xã căn cứ đặc điểm dân cư, điều kiện thực tế và nguồn lực hiện có để bố trí điểm hỗ trợ tại thôn, làng, tổ dân phố, bộ phận một cửa hoặc lồng ghép với các hoạt động cộng đồng. Lực lượng tham gia gồm công an cấp xã, tổ công nghệ số cộng đồng, đoàn thanh niên, hội liên hiệp phụ nữ và các đơn vị liên quan.

Các nhóm được ưu tiên hỗ trợ là người cao tuổi, người khuyết tật, đối tượng yếu thế và người dân ở vùng sâu, vùng xa, không có điều kiện trực tiếp đến các điểm hỗ trợ.

Để bảo đảm an toàn thông tin, UBND tỉnh yêu cầu việc thu thập, khai thác, sử dụng và chia sẻ dữ liệu phải đúng mục đích, phạm vi, thẩm quyền và quy định pháp luật về bảo vệ dữ liệu cá nhân, an ninh mạng, an toàn thông tin. Các đơn vị không được yêu cầu người dân cung cấp mật khẩu, mã OTP hoặc thông tin xác thực bí mật.

Công an tỉnh là đơn vị chủ trì hướng dẫn, theo dõi, đối soát kết quả thực hiện trên toàn tỉnh; định kỳ tổng hợp số trường hợp liên kết thành công từ hệ thống.

Các địa phương có trách nhiệm cập nhật số người được tiếp cận, được hỗ trợ và phân loại những trường hợp chưa hoàn thành để có phương án xử lý phù hợp.

Kế hoạch cũng yêu cầu phân biệt rõ số lượt được hướng dẫn, số tài khoản mở mới và số trường hợp liên kết thành công, không tính các hoạt động hỗ trợ hoặc mở tài khoản mới thay cho kết quả liên kết thực tế.

Với đợt cao điểm này, Gia Lai phấn đấu nâng cao tỷ lệ tích hợp tài khoản thanh toán trên VNeID, thúc đẩy chuyển đổi số trong thực hiện chính sách an sinh xã hội, đồng thời tạo thuận lợi cho người dân tiếp cận các tiện ích số.