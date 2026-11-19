(GLO)- Chính sách sao lưu dữ liệu của Zalo đang thu hút sự chú ý khi người dùng muốn chuyển toàn bộ dữ liệu sang điện thoại mới phải đăng ký dịch vụ zCloud trả phí. Trong khi đó, tài khoản miễn phí vẫn được sao lưu tin nhắn văn bản nhưng bị giới hạn một số loại dữ liệu.

Theo đó, Zalo đang phân chia quyền lợi sao lưu dữ liệu giữa tài khoản miễn phí và dịch vụ lưu trữ đám mây zCloud.

Sự thay đổi này khiến nhiều người dùng phản ánh bất tiện, nhất là khi đổi điện thoại nhưng muốn giữ lại đầy đủ lịch sử trao đổi.

Nền tảng Zalo đang có gần 80 triệu người dùng. Ảnh: Minh Đức/TTO

Cụ thể, với tính năng sao lưu miễn phí, người dùng có thể chuyển tin nhắn văn bản từ điện thoại cũ sang thiết bị mới.

Hình ảnh có thể được sao lưu thông qua Google Drive theo một số điều kiện, nhưng video, tệp đính kèm và tin nhắn thoại không nằm trong phạm vi hỗ trợ.

Nếu muốn bảo toàn đầy đủ nội dung trò chuyện, người dùng phải đăng ký zCloud - dịch vụ lưu trữ đám mây có thu phí của Zalo.

Theo hướng dẫn chính thức của nền tảng này, zCloud hỗ trợ lưu trữ tin nhắn văn bản, hình ảnh, video và tệp trong các cuộc trò chuyện.

Dịch vụ cũng cung cấp dung lượng lưu trữ lớn hơn, hỗ trợ gửi hình ảnh chất lượng gốc và giảm lượng dữ liệu lưu trực tiếp trên điện thoại.

Một nguyên nhân khiến việc chuyển đổi thiết bị trở nên bất tiện là Zalo hiện chỉ cho phép một tài khoản đăng nhập trên một điện thoại tại cùng thời điểm.

Khi đăng nhập vào điện thoại mới, tài khoản trên thiết bị cũ sẽ tự động đăng xuất. Vì vậy, nếu chưa sao lưu và khôi phục dữ liệu, người dùng có thể không xem được lịch sử trò chuyện trước đó trên máy mới.

Theo phản ánh, một số người gặp lỗi khi sử dụng tính năng sao lưu miễn phí, khiến quá trình chuyển dữ liệu không hoàn tất. Trong khi đó, việc sao lưu được phản ánh là diễn ra bình thường sau khi đăng ký zCloud.

Không chỉ giới hạn tính năng sao lưu, Zalo còn từng điều chỉnh một số quyền lợi của tài khoản miễn phí. Dung lượng lưu trữ miễn phí trên zCloud đã giảm từ 1 GB xuống còn 500 MB.

Ngoài ra, nền tảng cũng giới hạn số lượng bạn bè trong danh bạ và phạm vi hiển thị trang cá nhân đối với người chưa kết bạn.

Hiện nay, người dùng vẫn có thể sử dụng tính năng sao lưu văn bản miễn phí hoặc lựa chọn zCloud nếu có nhu cầu bảo toàn đầy đủ dữ liệu trò chuyện.