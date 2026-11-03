Meta sẽ phát cảnh báo cho cha mẹ khi trẻ chia sẻ những suy nghĩ tiêu cực với AI

(GLO)- Meta mở rộng tính năng cảnh báo phụ huynh tại Việt Nam, giúp cha mẹ nhận thông báo khi con liên tục tìm kiếm nội dung liên quan đến tự tử, tự làm hại bản thân hoặc có dấu hiệu bất ổn qua những cuộc trò chuyện với trí tuệ nhân tạo (AI).

Tập đoàn công nghệ Meta vừa triển khai các tính năng cảnh báo mới dành cho phụ huynh sử dụng công cụ giám sát thanh thiếu niên tại Việt Nam, mở rộng phạm vi bảo vệ trẻ em trên Facebook, Instagram, Messenger và Meta AI.

Meta bổ sung cơ chế cảnh báo phụ huynh khi Meta AI phát hiện thanh thiếu niên có dấu hiệu trao đổi về tự tử hoặc hành vi tự hại. Ảnh: Meta/saostar.vn

Động thái này được kỳ vọng giúp cha mẹ sớm nhận biết những dấu hiệu bất thường về tâm lý của con trong quá trình sử dụng mạng xã hội và các công cụ AI.

Theo thông tin được Meta công bố, phụ huynh có thể nhận cảnh báo khi con em nhiều lần tìm kiếm các từ khóa liên quan đến tự tử hoặc tự làm hại bản thân trên Facebook và Instagram trong 1 khoảng thời gian ngắn.

Đáng chú ý, hệ thống còn có thể phát hiện những cuộc trò chuyện giữa thanh thiếu niên với Meta AI trên Instagram, Facebook hoặc Messenger có nội dung cho thấy các em có thể đang nghĩ đến việc tự làm hại bản thân hoặc cần được hỗ trợ.

Thông báo được gửi đến phụ huynh đang sử dụng tính năng giám sát, kèm theo những tài liệu hướng dẫn từ chuyên gia nhằm giúp cha mẹ tiếp cận, trò chuyện với con về các vấn đề nhạy cảm một cách phù hợp.

Trước đó, từ tháng 8-2026, Instagram đã triển khai tại Việt Nam tính năng cảnh báo khi thanh thiếu niên liên tục tìm kiếm những nội dung liên quan đến tự tử hoặc tự gây tổn thương.

Instagram báo động đến phụ huynh khi con em có dấu hiệu bất thường trong quá trình sử dụng ứng dụng. Ảnh: Meta/TTO

Với cập nhật mới, Meta mở rộng cơ chế này sang hoạt động tìm kiếm trên Facebook, đồng thời bổ sung khả năng cảnh báo khi trẻ có những cuộc trò chuyện đáng lo ngại với AI.

Theo Meta, khi thanh thiếu niên đề cập đến ý định tự tử hoặc tự làm hại bản thân trong cuộc trò chuyện với Meta AI, hệ thống sẽ hướng các em đến những đường dây hỗ trợ khẩn cấp, khuyến khích tìm kiếm sự giúp đỡ từ cha mẹ, chuyên gia tư vấn hoặc người lớn đáng tin cậy.

Đặc biệt, những cuộc trò chuyện có dấu hiệu rủi ro sẽ được hệ thống chuyên trách phát hiện và rà soát trước khi cảnh báo được gửi đến phụ huynh.

Meta cho biết đã tham vấn hơn 75 chuyên gia sức khỏe tâm thần, cùng các tổ chức tư vấn về tự tử và hành vi tự gây tổn thương để hoàn thiện cơ chế nhận diện.

Hệ thống cũng được thiết kế theo hướng thận trọng, kể cả khi ý định của thanh thiếu niên chưa thực sự rõ ràng. Vì vậy, một số cảnh báo có thể được gửi đi ngay cả khi chưa có nguy cơ đáng kể.

Việc Meta tăng cường giám sát cho thấy vấn đề an toàn tâm lý của trẻ em trên không gian mạng đang trở thành mối quan tâm ngày càng lớn, nhất là khi thanh thiếu niên có xu hướng tìm đến AI để chia sẻ cảm xúc, tìm kiếm lời khuyên hoặc giải tỏa những vấn đề khó nói với người thân.