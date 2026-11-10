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11 tên miền .vn hai ký tự được chuyển sang đăng ký trực tiếp từ ngày 11-11

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LÊ QUẢNG LÊ QUẢNG (theo Trung tâm Internet Việt Nam (VNNIC), Vietnam+)

(GLO)- Từ 8 giờ 30 phút ngày 11-11-2026, 11 tên miền quốc gia Việt Nam “.vn” có 2 ký tự được mở đăng ký trực tiếp sau 2 lần đấu giá không thành. Việc cấp phát thực hiện theo nguyên tắc đăng ký trước được xét cấp trước, căn cứ quy định của Luật Viễn thông.

Theo thông báo của Trung tâm Internet Việt Nam (VNNIC), 11 tên miền được đưa vào đăng ký trực tiếp gồm: pi.vn, r0.vn, p1.vn, i2.vn, p4.vn, x4.vn, d5.vn, t7.vn, 0m.vn, 4w.vn và 7i.vn.

Đây là các tên miền đã được đưa ra đấu giá nhưng không có kết quả thành công sau 2 lần tổ chức. Thay vì tiếp tục thực hiện quy trình đấu giá, các tên miền này được chuyển sang phương thức cấp phát trực tiếp theo quy định hiện hành.

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Ảnh minh họa. Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+

Cơ chế trên được thực hiện theo điểm c khoản 5 Điều 50 Luật Viễn thông. Theo đó, tên miền quốc gia Việt Nam “.vn” có 2 ký tự sau 2 lần đấu giá không thành sẽ được cấp trực tiếp theo nguyên tắc tổ chức, cá nhân đăng ký trước được xét cấp trước.

Thời điểm tiếp nhận đăng ký bắt đầu từ 8 giờ 30 phút ngày 11-11-2026. Người có nhu cầu có thể thực hiện thủ tục thông qua các nhà đăng ký tên miền quốc gia Việt Nam “.vn” theo quy định.

Thông tin về danh sách tên miền, điều kiện và hướng dẫn đăng ký được công bố tại địa chỉ https://daugiatenmien.gov.vn/ten-mien-giai-phong.

Trước đó, trong năm 2026, Việt Nam đã triển khai đấu giá tên miền quốc gia “.vn” có 2 ký tự nhằm phân bổ nhóm tài nguyên Internet có số lượng hạn chế.

Theo VietnamPlus, đợt đấu giá đầu tiên trong tháng 3 có 37/50 tên miền được đấu giá thành công, với mức giá cao nhất khoảng 1,5 tỷ đồng.

Việc chuyển các tên miền đấu giá không thành sang cấp phát trực tiếp là bước tiếp theo trong quá trình phân bổ nhóm tài nguyên này, đồng thời thực hiện cơ chế đã được quy định trong pháp luật về viễn thông.

VNNIC cho biết việc đăng ký tên miền được thực hiện theo quy định quản lý và sử dụng tài nguyên Internet tại Việt Nam. Các tổ chức, cá nhân cần kiểm tra tình trạng tên miền và hoàn tất thủ tục đăng ký theo hướng dẫn của hệ thống nhà đăng ký tên miền quốc gia.

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Danh sách các tên miền .vn hai ký tự chuẩn bị bước vào phiên đấu giá.

76 tên miền đặc biệt “.vn” sắp bước vào đợt đấu giá thứ hai

(GLO)- Trung tâm Internet Việt Nam (VNNIC) cho biết: Từ ngày 24 đến 25-6 sẽ tổ chức đấu giá trực tuyến quyền sử dụng 76 tên miền cấp hai có 2 ký tự dưới tên miền quốc gia “.vn”. Đây là đợt đấu giá thứ 2 trong năm 2026 đối với nhóm tên miền ngắn, đẹp và có giá trị cao trên môi trường Internet.

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