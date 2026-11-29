(GLO)- Sắp tròn 4 năm ra mắt, ChatGPT vẫn thu hút hàng tỷ lượt người sử dụng theo công bố của OpenAI. Trong khi đó, Claude của Anthropic đang tăng trưởng nhanh và mở rộng sự hiện diện tại các doanh nghiệp.

Ngày 30-11-2022, OpenAI giới thiệu ChatGPT dưới dạng bản thử nghiệm nghiên cứu.

Công cụ này cho phép người dùng đặt câu hỏi và trao đổi bằng ngôn ngữ thông thường, góp phần đưa AI tạo sinh đến gần hơn với công chúng. Ngày 5-10-2026, OpenAI cho biết ChatGPT tiếp cận 1,2 tỷ người mỗi tuần.

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Trước đó, ước tính của công ty nghiên cứu thị trường Sensor Tower cho thấy, ứng dụng ChatGPT đã vượt mốc 1 tỷ người dùng hoạt động hằng tháng trên toàn cầu vào tháng 5-2026.

Dù ChatGPT duy trì quy mô người dùng lớn, các đối thủ đang tăng trưởng nhanh.

Theo số liệu Sensor Tower được công bố vào đầu tháng 6-2026, lượng người dùng hoạt động hằng tháng của ứng dụng Claude tăng khoảng 640% so với cùng kỳ năm trước, trong khi mức tăng tương ứng của ChatGPT là 62%. Khi đó, Claude có khoảng 56 triệu người dùng ứng dụng hằng tháng trên toàn cầu.

Số liệu khác của Similarweb cũng ghi nhận xu hướng tương tự. Công ty này ước tính, tính đến tháng 5-2026, ứng dụng ChatGPT có 1,12 tỷ người dùng hoạt động hằng tháng, cao hơn nhiều so với 103,9 triệu của Claude.

Trong lĩnh vực doanh nghiệp, Anthropic đang mở rộng sự hiện diện với Claude và công cụ hỗ trợ lập trình Claude Code.

Khảo sát tháng 11 của công ty nghiên cứu ETR đối với 200 lãnh đạo công nghệ cho thấy Claude đứng đầu trong nhóm công cụ được khảo sát về mức độ hài lòng. Claude Code đang được đưa vào sử dụng thực tế tại 58% số doanh nghiệp tham gia khảo sát.

Trước sự cạnh tranh trên thị trường trí tuệ nhân tạo, OpenAI đang mở rộng ChatGPT theo hướng tích hợp nhiều công cụ phục vụ công việc và đời sống.

Theo Financial Times, từ tháng 6-2026, OpenAI đã lên kế hoạch phát triển ChatGPT thành nền tảng đa chức năng, kết hợp công cụ lập trình, tác nhân AI và dịch vụ của các đối tác.

Công ty cũng phát triển Codex, công cụ hỗ trợ viết và chỉnh sửa mã lập trình, trong bối cảnh Claude Code của Anthropic được nhiều doanh nghiệp sử dụng.

Bên cạnh các dịch vụ trả phí, OpenAI mở rộng hoạt động quảng cáo. Tháng 10-2026, công ty cho biết quảng cáo trên ChatGPT đã được triển khai tại 89 quốc gia, với hơn 100.000 nhà quảng cáo từng chạy chiến dịch.