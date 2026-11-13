Binance cảnh báo lỗ hổng iPhone có thể khiến ví tiền điện tử bị đánh cắp

(GLO)- Binance cảnh báo lỗ hổng bảo mật trên hệ điều hành iOS có thể cho phép ứng dụng độc hại truy cập dữ liệu của những ứng dụng khác trên iPhone, làm lộ khóa riêng tư, thông tin đăng nhập và cụm từ khôi phục ví tiền điện tử.

Ngày 10-11, Binance phát cảnh báo về lỗ hổng mang tên Worse_Query, ảnh hưởng đến các phiên bản iOS 26.7.1, 27.0.1 và 27.2.

Apple được cho là vẫn chưa khắc phục lỗ hổng Worse_Query đã được phát hiện từ tháng 8. Ảnh: BITKUB

Theo sàn giao dịch tiền điện tử này, lỗi bảo mật có thể cho phép ứng dụng độc hại đọc các tệp dữ liệu cục bộ của những ứng dụng khác, khiến thông tin nhạy cảm có nguy cơ bị đánh cắp.

Thông thường, hệ điều hành iOS thiết lập cơ chế cách ly ứng dụng (sandbox), ngăn các ứng dụng truy cập trái phép dữ liệu của nhau.

Tuy nhiên, Worse_Query có thể vượt qua một số giới hạn bảo vệ này. Các nhà nghiên cứu đã công bố mã thử nghiệm chứng minh khả năng khai thác lỗ hổng, đồng thời phát triển công cụ WQ Files cho phép truy cập, sao chép, chỉnh sửa và xóa dữ liệu của ứng dụng khác mà không cần bẻ khóa thiết bị.

Đối với người sử dụng tiền điện tử, nguy cơ đáng chú ý là việc lộ cụm từ khôi phục ví (seed phrase), khóa riêng tư hoặc thông tin đăng nhập.

Nếu có được cụm từ khôi phục, kẻ xấu có thể phục hồi ví trên thiết bị khác và chuyển tài sản mà không cần sự đồng ý của chủ sở hữu.

Binance nhấn mạnh đây là vấn đề ở cấp hệ điều hành Apple, không riêng ứng dụng của sàn giao dịch này.

Tuy nhiên, nguy cơ không đồng nghĩa mọi ví tiền điện tử trên iPhone đều bị xâm nhập, bởi mức độ ảnh hưởng còn phụ thuộc cách từng ứng dụng lưu trữ và bảo vệ dữ liệu.

Apple đã phát hành các bản cập nhật iOS 27.2.1 và 26.7.3 vào ngày 9-11 để khắc phục nhiều lỗi bảo mật.

Dù vậy, các thông báo của hãng chưa xác nhận rõ việc xử lý Worse_Query. Một số nhà nghiên cứu cho biết lỗ hổng vẫn tồn tại sau cập nhật, trong khi chưa có báo cáo xác nhận tài sản tiền điện tử bị đánh cắp thông qua lỗi này.

Binance khuyến nghị người dùng xóa ứng dụng không cần thiết hoặc cài đặt từ nguồn không đáng tin cậy, cập nhật iOS và các ứng dụng lên phiên bản chính thức mới nhất.

Nếu nghi ngờ thiết bị bị xâm nhập, người dùng nên chuyển tài sản sang ví mới được tạo trên thiết bị an toàn và thiết lập lại các phiên đăng nhập đang hoạt động.