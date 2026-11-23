(GLO)- Ngày 22-11, UBND xã Đề Gi (tỉnh Gia Lai) tổ chức ra mắt mô hình “Gia đình văn hóa số” tại 2 thôn Cát Khánh và Cát Minh nhằm nâng cao kỹ năng số cho người dân, thúc đẩy chuyển đổi số ngay từ cơ sở.

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Tại chương trình, các hộ dân được hướng dẫn trực tiếp cách sử dụng điện thoại thông minh, khai thác tiện ích của ứng dụng Zalo, Cổng Dịch vụ công quốc gia cùng các nền tảng phục vụ giải quyết thủ tục hành chính, chăm sóc sức khỏe, tra cứu thông tin y tế và học tập trực tuyến.

Các thành viên mô hình “Gia đình văn hóa số” thôn Cát Minh ra mắt tại buổi lễ. Ảnh: ĐVCC

Đại diện Ngân hàng Nông nghiệp và PTNT cũng giới thiệu, hướng dẫn người dân sử dụng dịch vụ ngân hàng điện tử, thanh toán không dùng tiền mặt và thực hiện giao dịch tài chính an toàn.

Cùng với đó, Công an xã Đề Gi hướng dẫn người dân kích hoạt, tích hợp giấy tờ cá nhân trên ứng dụng định danh điện tử VNeID để thực hiện dịch vụ công trực tuyến.

Lực lượng Công an đồng thời cảnh báo các thủ đoạn lừa đảo trên không gian mạng như giả danh cơ quan chức năng, gửi đường link độc hại, yêu cầu cung cấp thông tin cá nhân, mã OTP hoặc chuyển tiền chiếm đoạt tài sản, giúp người dân nâng cao cảnh giác, bảo vệ thông tin cá nhân.