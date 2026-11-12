Triển khai công tác chuẩn bị Hội thi Sáng tạo kỹ thuật tỉnh Gia Lai lần thứ I

(GLO)- Sáng 12-11, tại phường Quy Nhơn Nam, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Gia Lai tổ chức hội nghị tuyên truyền, phổ biến và triển khai Hội thi Sáng tạo kỹ thuật tỉnh Gia Lai lần thứ I (2026-2027).

Hội thi do UBND tỉnh Gia Lai tổ chức; Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Gia Lai là cơ quan chủ trì, phối hợp với Sở Khoa học và Công nghệ, Liên đoàn Lao động tỉnh, Tỉnh đoàn và các sở, ngành liên quan triển khai thực hiện.

Quang cảnh hội nghị. Ảnh: Trần Dung

Hội nghị đã công bố quyết định thành lập Ban Tổ chức, Ban Thư ký hội thi; phổ biến kế hoạch, thể lệ và hướng dẫn hồ sơ dự thi. Ban Tổ chức đề nghị các cơ quan, đơn vị, địa phương đẩy mạnh tuyên truyền, chủ động phát hiện, giới thiệu và vận động các tác giả, nhóm tác giả có giải pháp sáng tạo kỹ thuật tham gia hội thi.

Hội thi dành cho công dân Việt Nam, các tổ chức trong và ngoài tỉnh có giải pháp kỹ thuật được tạo ra và áp dụng hiệu quả tại Gia Lai. Hội thi được tổ chức trên 6 lĩnh vực: công nghệ thông tin, điện tử, viễn thông; vật liệu, hóa chất, năng lượng; y dược; cơ khí, tự động hóa, xây dựng, giao thông vận tải; nông - lâm - ngư nghiệp, tài nguyên và môi trường; giáo dục và đào tạo.

Các giải pháp dự thi phải đáp ứng 4 tiêu chí: tính mới và sáng tạo; khả năng áp dụng trong điều kiện thực tế của tỉnh Gia Lai; hiệu quả kinh tế - kỹ thuật và hiệu quả xã hội.

Ông Cao Văn Bình - Chủ tịch Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Gia Lai phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Trần Dung

Dự kiến, thời hạn nộp hồ sơ dự thi bắt đầu từ khi công bố thể lệ đến hết ngày 30-6-2027; thời gian chấm các giải pháp dự thi thực hiện từ tháng 8-2027 đến 30-9-2027. Ban Tổ chức sẽ trao 6 giải nhất, 6 giải nhì, 18 giải ba và 30 giải khuyến khích cho các giải pháp đạt kết quả cao.

Ban Tổ chức Hội thi sẽ lựa chọn các giải pháp có triển vọng để gửi tham dự Hội thi Sáng tạo Kỹ thuật toàn quốc lần thứ 19 (2026-2027) hoặc Giải thưởng Sáng tạo Khoa học Công nghệ Việt Nam (nếu giải pháp đáp ứng điều kiện tham dự).

Đại biểu tham dự hội nghị. Ảnh: Trần Dung

Phát biểu tại hội nghị, ông Cao Văn Bình - Chủ tịch Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh khẳng định: Hội thi được tổ chức nhằm thúc đẩy phong trào sáng tạo của người lao động trong các lĩnh vực khoa học, công nghệ; việc áp dụng có hiệu quả các giải pháp công nghệ vào sản xuất và đời sống, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội tỉnh nhà.