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30 gian hàng tham gia Triển lãm sản phẩm khởi nghiệp, khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo

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TRẦN DUNG TRẦN DUNG
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(GLO)- Triển lãm sản phẩm khởi nghiệp, khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo nằm trong khuôn khổ Ngày hội đổi mới sáng tạo tỉnh Gia Lai 2026, được tổ chức tại sảnh Trung tâm Hội nghị tỉnh (phường Quy Nhơn) vào ngày 23-10.

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Các đồng chí lãnh đạo tỉnh Gia Lai và đại biểu tham quan gian hàng tại triển lãm. Ảnh: Trần Dung

Hoạt động triển lãm thu hút 30 gian hàng khởi nghiệp, khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo. Các gian hàng được bố trí theo 3 nhóm gồm: công nghệ và chuyển đổi số; đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp; nghiên cứu và ứng dụng khoa học - công nghệ.

Các gian hàng đã đem đến triển lãm nhiều sản phẩm, giải pháp có yếu tố đổi mới sáng tạo, khả năng trình diễn, trải nghiệm hoặc minh họa trực quan; góp phần tạo không gian giao lưu, trải nghiệm, kết nối thị trường và thương mại hóa sản phẩm.

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Nhiều sản phẩm, giải pháp có yếu tố đổi mới sáng tạo thu hút sự quan tâm của đại biểu tham dự Ngày hội đổi mới sáng tạo tỉnh Gia Lai 2026. Ảnh: Trần Dung

Đặc biệt, các giải pháp về UAV, AI, robot giáo dục STEM, công nghệ bán dẫn, thực tế ảo và nền tảng số... đã thu hút sự quan tâm, tìm hiểu của đông đảo đại biểu tham gia ngày hội.

Hoạt động triển lãm góp phần quảng bá các sản phẩm khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp sáng tạo; nâng cao năng lực đổi mới sáng tạo của doanh nghiệp, đồng thời mở rộng kết nối thị trường, công nghệ và nguồn vốn đầu tư.

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