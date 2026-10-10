Gần 200 cán bộ phường Thống Nhất được tập huấn kỹ năng số

(GLO)- Sáng 10-10, Ban Chỉ đạo về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo phường Thống Nhất (tỉnh Gia Lai) phát động hưởng ứng Ngày Chuyển đổi số quốc gia, Ngày Công dân số Việt Nam năm 2026 và tập huấn kỹ năng số cho gần 200 cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức trên địa bàn.

Tại buổi lễ, các đại biểu theo dõi phóng sự về kết quả triển khai công tác chuyển đổi số của phường từ khi thành lập đến nay. Nổi bật, phường đã triển khai các mô hình “Gia đình văn hóa số”, “Tổ dân phố điện tử”, “Mặt trận số”; thành lập các tổ công nghệ số cộng đồng tại phường và các tổ dân phố, làng.

Quang cảnh Lễ phát động hưởng ứng Ngày Chuyển đổi số quốc gia, Ngày Công dân số Việt Nam năm 2026. Ảnh: Bá Bính

Trong 9 tháng của năm 2026, phường tổ chức hơn 300 buổi tuyên truyền về Nghị quyết số 57-NQ/TW và phong trào “Bình dân học vụ số”. Đến nay, khoảng 95% hộ dân có Internet, vùng phủ sóng 4G đạt 100%, khoảng 78% người dân trong độ tuổi trưởng thành có kiến thức, kỹ năng số cơ bản.

Đồng chí Trần Thị Hồng Nguyệt - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường phát biểu tại lễ phát động. Ảnh: Bá Bính

Phát biểu phát động, đồng chí Trần Thị Hồng Nguyệt- Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường nhấn mạnh, chuyển đổi số phải đi vào thực chất, lấy người dân làm trung tâm, lấy hiệu quả phục vụ Nhân dân làm thước đo.

Đồng chí đề nghị cấp ủy, chính quyền, các cơ quan, đơn vị và tổ dân phố phát huy vai trò người đứng đầu; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ, nâng cao kỹ năng số cho cán bộ, đảng viên và người dân, gắn chuyển đổi số với nhiệm vụ chuyên môn và nhu cầu thực tế tại cơ sở. Đồng thời, chú trọng hướng dẫn người dân sử dụng dịch vụ công trực tuyến, thanh toán không dùng tiền mặt và bảo đảm an toàn thông tin trên môi trường mạng.

Tại buổi lễ, đại diện cấp ủy các tổ dân phố hưởng ứng phong trào; các đồng chí lãnh đạo phường và đại diện cơ sở thực hiện nghi thức bấm nút phát động hưởng ứng Ngày Chuyển đổi số quốc gia, Ngày Công dân số Việt Nam năm 2026.

Sau lễ phát động, gần 200 cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức tham gia tập huấn kỹ năng số, phương pháp ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) trong công việc chuyên môn; hướng dẫn sử dụng ChatGPT, bảo đảm an toàn thông tin, an ninh mạng, triển khai hệ điều hành tác nghiệp của Đảng và nộp đảng phí trên Cổng Dịch vụ công quốc gia.

Gần 200 cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức phường Thống Nhất tham gia tập huấn kỹ năng số. Ảnh: Bá Bính

Thông qua các hoạt động, phường Thống Nhất tiếp tục nâng cao năng lực số cho đội ngũ cán bộ, đảng viên, thúc đẩy ứng dụng công nghệ trong quản lý, điều hành và đời sống, góp phần xây dựng chính quyền số, xã hội số trên địa bàn.