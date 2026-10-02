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Khoa học - Công nghệ

Nghị quyết số 57

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Ân Tường ra quân hưởng ứng Ngày Chuyển đổi số quốc gia năm 2026

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(GLO)- Sáng 1-10, UBND xã Ân Tường (tỉnh Gia Lai) phát động các hoạt động hưởng ứng Ngày Chuyển đổi số quốc gia năm 2026 và tập huấn ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) trong xử lý công việc cho cán bộ, công chức, viên chức, thành viên tổ công nghệ số cộng đồng, đại diện các thôn, trường học.

Phát biểu tại chương trình, Chủ tịch UBND xã Ân Tường Vũ Thành Minh nhấn mạnh, chuyển đổi số phải hướng đến hiệu quả thiết thực, lấy người dân và doanh nghiệp làm trung tâm; từng bước đưa nền tảng số, công cụ số và AI vào công tác, học tập, sản xuất, kinh doanh và đời sống.

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Quang cảnh lễ phát động. Ảnh: Minh Hoàng

Thời gian qua, xã đã triển khai nhiều nội dung trong xây dựng mô hình “Xã hạt nhân về khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số” như: học bạ số, thanh toán không dùng tiền mặt, số hóa dữ liệu y tế, xây dựng cẩm nang số, mã QR và bố trí các điểm hỗ trợ chuyển đổi số tại Trung tâm Phục vụ hành chính công và các thôn.

Ngay sau lễ phát động, các lực lượng ra quân tuyên truyền, hướng dẫn người dân sử dụng dịch vụ công trực tuyến, VNeID, chữ ký số, thanh toán không dùng tiền mặt và các tiện ích số thiết yếu; đồng thời hỗ trợ tiểu thương, hộ kinh doanh tiếp cận các phương thức giao dịch số.

Hoạt động được triển khai theo phương châm “đi từng ngõ, gõ từng nhà, hướng dẫn từng người dân”.

Dịp này, UBND xã Ân Tường ra mắt các tổ công nghệ số cộng đồng cấp thôn. Đây là lực lượng trực tiếp hỗ trợ người dân tiếp cận công nghệ, phổ cập kỹ năng số, nhất là đối với người cao tuổi và những người còn hạn chế khả năng sử dụng các nền tảng số.

Các tổ sẽ duy trì hoạt động thường xuyên, góp phần đưa chuyển đổi số đến từng thôn, từng hộ dân.

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Tổ công nghệ số cộng đồng hướng dẫn tiểu thương chợ Ân Hữu tiếp cận các tiện ích số. Ảnh: Minh Hoàng

Theo kế hoạch, từ ngày 1 đến 31-10, xã Ân Tường tiếp tục triển khai nhiều hoạt động như “Ngày hội toàn dân học tập số”, “Bình dân học vụ số”, “Bình dân AI học vụ”; tổ chức lực lượng công nghệ số cộng đồng và thanh niên tình nguyện hướng dẫn người dân sử dụng dịch vụ công trực tuyến, VNeID, chữ ký số, thanh toán không dùng tiền mặt; tổ chức hoạt động trải nghiệm công nghệ số cho thanh niên, học sinh và tăng cường hướng dẫn kỹ năng bảo đảm an toàn trên môi trường mạng.

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