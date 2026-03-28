(GLO)- Ngày 28-3, tại Trung tâm Hội nghị tỉnh (phường Quy Nhơn) đã diễn ra hội nghị Xúc tiến đầu tư tỉnh Gia Lai năm 2026 với chủ đề “Gia Lai - Chuyển đổi mô hình tăng trưởng trong kỷ nguyên số”. Hội nghị nằm trong chuỗi sự kiện Tuần lễ khai mạc Năm Du lịch quốc gia - Gia Lai 2026.

Tham dự hội nghị, về phía Trung ương có các đồng chí: Nguyễn Thanh Nghị - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Chính sách - Chiến lược Trung ương; Hồ Quốc Dũng - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ; lãnh đạo các ban, bộ, ngành Trung ương.

Đại biểu tham dự hội nghị Xúc tiến đầu tư tỉnh Gia Lai năm 2026. Ảnh: Đ.T

Về phía tỉnh Gia Lai, dự hội nghị có các đồng chí: Thái Đại Ngọc - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Gia Lai; Phạm Anh Tuấn - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Rah Lan Chung - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Châu Ngọc Tuấn - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh; Nguyễn Ngọc Lương - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; cùng các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

Cùng dự có đại diện các tổ chức quốc tế, các hiệp hội doanh nghiệp, tổ chức xúc tiến đầu tư và hơn 1.000 đại biểu là doanh nghiệp trong và ngoài nước.

Gia Lai xây dựng môi trường đầu tư minh bạch, hấp dẫn

Với phương châm phát triển “Khai thác tối đa tiềm năng - phát huy lợi thế - đột phá hạ tầng - cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư - phát triển nhanh và bền vững”, Gia Lai đang chuyển mình mạnh mẽ, chủ động kiến tạo môi trường đầu tư thuận lợi, minh bạch và sẵn sàng đồng hành cùng doanh nghiệp và nhà đầu tư.

Hội nghị diễn ra trong khuôn khổ sự kiện Tuần lễ khai mạc Năm Du lịch quốc gia - Gia Lai 2026. Ảnh: Đ.T



Làm rõ những định hướng lớn về thu hút đầu tư của tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Phạm Anh Tuấn thông tin: Gia Lai là vùng đất hội tụ nhiều tiềm năng và lợi thế với không gian phát triển mới, quy mô lớn và dư địa tăng trưởng rất rộng. Đây là điều kiện rất thuận lợi để phát triển đồng thời nhiều lĩnh vực như: nông nghiệp công nghệ cao, công nghiệp chế biến, năng lượng tái tạo, dịch vụ, du lịch và kinh tế biển,…

Với sự nỗ lực của cả hệ thống chính trị, cộng đồng doanh nghiệp và nhân dân, tốc độ tăng trưởng GRDP bình quân giai đoạn 2021-2025 của tỉnh đạt 6,71%/năm, cao hơn tăng trưởng GDP bình quân cả nước 0,51 điểm phần trăm (GDP bình quân cả nước tăng 6,2%); GRDP bình quân đầu người giai đoạn 2021-2025 đạt 3.555 USD/người/năm.

Đặc biệt, năm 2025, tỉnh đã thu hút 192 dự án đầu tư với tổng vốn đăng ký gần 160.000 tỷ đồng, nằm trong nhóm địa phương có quy mô thu hút đầu tư lớn của cả nước.

Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Phạm Anh Tuấn thông tin về những định hướng lớn trong thu hút đầu tư của tỉnh. Ảnh: Đ.T

Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai nhấn mạnh: Giai đoạn 2026 - 2030, tỉnh Gia Lai xác định mục tiêu chung đẩy mạnh phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, chuyển đổi xanh và kinh tế tư nhân; phấn đấu xây dựng Gia Lai phát triển nhanh, bền vững, trở thành trung tâm về công nghiệp chế biến, chế tạo, năng lượng tái tạo, nông nghiệp công nghệ cao, dịch vụ, du lịch, công nghiệp bán dẫn và trí tuệ nhân tạo (AI); từng bước đưa Gia Lai trở thành tỉnh phát triển khá, cùng với cả nước vững vàng bước vào kỷ nguyên phát triển mới.

Từ diễn đàn này, Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai mong muốn cộng đồng doanh nghiệp tiếp tục phát huy tinh thần chủ động, đổi mới, mạnh dạn đăng ký tham gia lực lượng doanh nghiệp tiên phong trên các lĩnh vực chiến lược; cùng hình thành đội ngũ doanh nghiệp dẫn dắt, tạo sức lan tỏa, góp phần phát triển kinh tế tư nhân thực sự trở thành động lực quan trọng của tỉnh.

Đại biểu lắng nghe, theo dõi thông tin về lĩnh vực thu hút đầu tư của tỉnh. Ảnh: Đ.T

“Lợi ích hài hòa, rủi ro chia sẻ" - thông điệp không chỉ là một lời mời gọi mà là lời khẳng định về một vùng đất đang chuyển mình mạnh mẽ. Với diện tích lớn thứ 2 Việt Nam và một tư duy quản trị hiện đại, Gia Lai đang sẵn sàng trở thành cực tăng trưởng mới, vững vàng bước vào kỷ nguyên phát triển bền vững cùng cả nước" - Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai nhấn mạnh.

Tại hội nghị, các đại biểu đã cùng lắng nghe những chia sẻ tâm huyết, những góc nhìn thực tiễn và định hướng chiến lược từ các doanh nghiệp, nhà đầu tư tiêu biểu.

Với vai trò là doanh nghiệp xuất khẩu cà phê hàng đầu, ông Thái Như Hiệp- Chủ tịch Hội đồng thành viên, Giám đốc Công ty TNHH Vĩnh Hiệp - chia sẻ: "Việc đồng hành giữa nhà nước và doanh nghiệp khẳng định rằng chúng ta hoàn toàn đủ điều kiện để đưa Gia Lai trở thành trung tâm điều phối, chế biến, giao dịch cà phê của khu vực và thế giới.

Cùng đồng hành trong làn sóng đổi mới lần này, chúng tôi cam kết đầu tư dài hạn, lấy người nông dân làm trung tâm, lấy tiêu chuẩn quốc tế làm chuẩn chung, coi thành công của Gia Lai là thành công của doanh nghiệp".

Ông Johan van den Ban - Tổng Giám đốc De Heus Việt Nam và Châu Á phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Đ.T

Là doanh nghiệp có kinh nghiệm toàn cầu và tiên phong trong lĩnh vực nông nghiệp - chăn nuôi, ông Johan van den Ban - Tổng Giám đốc De Heus Việt Nam và Châu Á nêu rõ: Với lợi thế về quỹ đất, điều kiện tự nhiên, nguồn nguyên liệu và định hướng phát triển rõ ràng của tỉnh, Gia Lai có đầy đủ điều kiện để trở thành trung tâm phát triển chuỗi giá trị chăn nuôi công nghệ cao gắn với chế biến và kinh tế tuần hoàn.

“Tại Gia Lai, De Heus đang triển khai mô hình chuỗi giá trị chăn nuôi tích hợp, dài hạn. Chúng tôi cam kết đầu tư lâu dài, đồng bộ và có lộ trình rõ ràng. De Heus mong muốn tiếp tục nhận được sự đồng hành của tỉnh Gia Lai để biến những định hướng hôm nay thành các dự án cụ thể, tạo giá trị thiết thực cho người dân, cho kinh tế địa phương và cho chuỗi giá trị nông nghiệp Việt Nam trong dài hạn” - Tổng Giám đốc De Heus Việt Nam và Châu Á bày tỏ.

Gia Lai “chuyển mình” trong kỷ nguyên số

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Phó Thủ tướng Chính phủ Hồ Quốc Dũng khẳng định: “Hội nghị Xúc tiến đầu tư tỉnh Gia Lai năm 2026 là một sự kiện có ý nghĩa quan trọng trong việc cụ thể hóa các định hướng phát triển mới của đất nước và của tỉnh Gia Lai trong giai đoạn tới”.

Phó Thủ tướng Chính phủ Hồ Quốc Dũng phát biểu chỉ đạo tại hội nghị. Ảnh: Đ.T

“Tỉnh Gia Lai sau khi sáp nhập có diện tích lớn thứ 2 cả nước, với nhiều tiềm năng, lợi thế cả về điều kiện tự nhiên, địa lý, quy hoạch, hạ tầng, không gian phát triển, tư duy quản lý điều hành của lãnh đạo tỉnh. Đây là cơ hội tốt để Gia Lai bứt phá, vươn lên trở thành một cực tăng trưởng mới của khu vực duyên hải Nam Trung bộ và Tây Nguyên”- Phó Thủ tướng Chính phủ nhấn mạnh.

Phó Thủ tướng Chính phủ đề nghị tỉnh Gia Lai tiếp tục quan tâm, triển khai đồng bộ các giải pháp hỗ trợ doanh nghiệp, như: đẩy nhanh khôi phục hạ tầng sản xuất, tạo điều kiện tiếp cận tín dụng, tháo gỡ vướng mắc về thủ tục, đất đai, đầu tư; đồng thời tăng cường cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh minh bạch, thuận lợi.

Tỉnh Gia Lai trao quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư, cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư và ký kết các biên bản ghi nhớ hợp tác (MOU) cho các dự án. Ảnh: Đ.T

Để khai thác hiệu quả tiềm năng, lợi thế của tỉnh Gia Lai để tăng tốc bứt phá trong giai đoạn mới, Phó Thủ tướng Chính phủ yêu cầu tỉnh Gia Lai tập trung quán triệt và tổ chức thực hiện hiệu quả các nghị quyết của Đảng; xác định mục tiêu tăng trưởng cao là nhiệm vụ trung tâm, xuyên suốt; nâng cao hiệu quả công tác xúc tiến và thu hút đầu tư theo hướng thực chất, có chọn lọc, có trọng tâm, trọng điểm; triển khai hiệu quả các nghị quyết của Bộ Chính trị trên tất cả các lĩnh vực, trong đó tập trung triển khai Nghị quyết số 68/NQ-TW về phát triển kinh tế tư nhân; đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản trị công.

Phó Thủ tướng Chính phủ kỳ vọng: “Với quyết tâm chính trị cao, nỗ lực lớn và tinh thần hành động quyết liệt, tôi tin tưởng Gia Lai sẽ bước vào một giai đoạn phát triển mới - kỷ nguyên vươn mình mạnh mẽ, phát triển giàu mạnh, phồn vinh, thịnh vượng”.

Bí thư Tỉnh ủy Gia Lai Thái Đại Ngọc khẳng định tầm quan trọng của hội nghị Xúc tiến đầu tư tỉnh Gia Lai năm 2026. Ảnh: Đ.T

Tại hội nghị, tỉnh Gia Lai đã trao quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư, cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư và ký kết các biên bản ghi nhớ hợp tác (MOU) cho 273 dự án, với tổng vốn đăng ký và dự kiến đầu tư lên đến 850.000 tỷ đồng. Trong đó, có 144 dự án được trao quyết định chủ trương đầu tư với tổng vốn đăng ký trên 230.000 tỷ đồng và 129 dự án ký kết MOU với tổng vốn dự kiến hơn 620.000 tỷ đồng. Các dự án được trao và ký kết lần này tập trung vào các lĩnh vực trọng điểm như: công nghiệp chế biến, chế tạo; năng lượng; nông nghiệp công nghệ cao; thương mại, dịch vụ, du lịch; đô thị và logistics;...

Nhận định hội nghị là diễn đàn quan trọng kết nối tầm nhìn phát triển của tỉnh với chiến lược của các nhà đầu tư trong bối cảnh Gia Lai đang bước vào giai đoạn phát triển mới, Bí thư Tỉnh ủy Gia Lai Thái Đại Ngọc nêu rõ: Đây không chỉ là cơ hội để quảng bá hình ảnh vùng đất và con người Gia Lai, mà còn là động lực quan trọng để thúc đẩy phát triển du lịch, dịch vụ, thương mại, góp phần lan tỏa cơ hội đầu tư trên nhiều lĩnh vực.

“Có thể khẳng định hội nghị Xúc tiến đầu tư tỉnh Gia Lai năm 2026 là bước khởi đầu. Đề nghị các cơ quan, đơn vị, địa phương và cộng đồng doanh nghiệp, nhà đầu tư tiếp tục đồng hành, hành động quyết liệt, thực chất, đưa các cam kết thành hiện thực, để các dự án sớm đi vào hoạt động, đóng góp thiết thực vào sự phát triển nhanh và bền vững của Gia Lai” - Bí thư Tỉnh ủy Gia Lai nhấn mạnh.

Bí thư Tỉnh ủy Gia Lai cũng đề nghị các cấp, ngành, địa phương tập trung triển khai một số nhiệm vụ, như: Tổ chức thực thi với rõ người làm - rõ việc - rõ thời hạn - rõ trách nhiệm - rõ kết quả - rõ thẩm quyền; đổi mới tư duy, hành động quyết liệt, thống nhất, chuyên nghiệp; cam kết và thực hiện nghiêm thủ tục hành chính “5 công khai - 3 đồng hành”; chuẩn bị tốt “hạ tầng cứng” và “hạ tầng mềm” đẩy nhanh các dự án hạ tầng then chốt; tập trung hoàn thiện hạ tầng số, dữ liệu mở phục vụ nhà đầu tư; phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao; khuyến khích đổi mới sáng tạo, chuyển đổi xanh và chuyển đổi số trong doanh nghiệp.

Hội nghị là diễn đàn quan trọng kết nối tầm nhìn phát triển của tỉnh với chiến lược của các nhà đầu tư trong bối cảnh Gia Lai đang bước vào giai đoạn phát triển mới. Ảnh: Đ.T

Cùng với đó, thực hiện nhất quán chủ trương thu hút đầu tư có chọn lọc; ưu tiên các dự án công nghệ cao, thân thiện môi trường, bảo đảm an sinh xã hội và giữ gìn bản sắc văn hóa địa phương.

Đối với cộng đồng doanh nghiệp, nhà đầu tư, Bí thư Tỉnh ủy Gia Lai mong muốn tiếp tục nhận được sự quan tâm, đồng hành lâu dài; triển khai đúng các cam kết đã ký kết, tuân thủ pháp luật, tôn trọng phong tục, văn hóa địa phương; gắn hoạt động sản xuất, kinh doanh với trách nhiệm xã hội, bảo vệ môi trường và phát triển bền vững.

“Với khát vọng phát triển mạnh mẽ cùng quyết tâm chính trị cao, Gia Lai cam kết sẽ luôn đồng hành, tạo mọi điều kiện tốt nhất để các doanh nghiệp, nhà đầu tư yên tâm đầu tư, sản xuất, kinh doanh. Gia Lai sẽ không chỉ là điểm đến tiềm năng, an toàn, mà thật sự là nơi chắp cánh để các dự án, ý tưởng đầu tư trở thành hiện thực” - Bí thư Tỉnh ủy Gia Lai khẳng định

﻿ Các đồng chí lãnh đạo Trung ương và lãnh đạo tỉnh tìm hiểu về sản phẩm OCOP của tỉnh Gia Lai. Ảnh: Trần Dung