Gia Lai là điểm đến chiến lược của các nhà đầu tư

(GLO)- Đó là khẳng định của đồng chí Phạm Anh Tuấn-Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh tại Hội nghị Xúc tiến đầu tư tỉnh Gia Lai năm 2025, diễn ra sáng 29-8 tại Khách sạn Mường Thanh Grand (phường Pleiku).

Tham dự Hội nghị, về phía các tổ chức ngoại giao có các ông: Brent Stewart-Phó Tổng Lãnh sự Australia tại TP. Hồ Chí Minh; Lý Bồi Lâm-Lãnh sự Trung Quốc tại Đà Nẵng.

Về phía lãnh đạo tỉnh Gia Lai có các đồng chí: Hồ Quốc Dũng-Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Phạm Anh Tuấn-Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Nguyễn Ngọc Lương-Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy viên MTTQ Việt Nam tỉnh; các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực HĐND-UBND-Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh và Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh.

Đồng chí Hồ Quốc Dũng-Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Gia Lai

﻿phát biểu tại Hội nghị. Ảnh: Hà Duy

Cùng dự có các chuyên gia của Viện Kinh tế Việt Nam, Hội đồng Tư vấn chính sách tiền tệ Quốc gia; thành viên Tổ tư vấn quy hoạch Quốc gia; các tổ chức quốc tế, hiệp hội doanh nghiệp, tổ chức xúc tiến đầu tư cùng hơn 400 doanh nghiệp trong và ngoài nước.

Lợi thế của “Việt Nam thu nhỏ”

Hội nghị diễn ra trong bối cảnh tỉnh Gia Lai vừa được sáp nhập, hình thành đơn vị hành chính mới với diện tích hơn 21.500 km2 (lớn thứ 2 cả nước), dân số trên 3,5 triệu người (có 35 dân tộc anh em), tạo nên không gian văn hóa đa dạng, giàu bản sắc.

Tỉnh có hơn 600.000 ha rừng cùng hàng triệu ha đất nông nghiệp màu mỡ, là nguồn lực quan trọng để phát triển kinh tế xanh và bền vững.

Nằm ở vị trí chiến lược trung tâm các trục Đông-Tây, Bắc-Nam, Gia Lai là cầu nối giữa duyên hải miền Trung, Tây Nguyên và các nước Lào, Campuchia, Tiểu vùng Mekong.

Với hệ sinh thái đa dạng, 130 km bờ biển, 80 km đường biên giới cùng tiềm năng nông nghiệp công nghệ cao, năng lượng tái tạo, công nghiệp, dịch vụ và logistics, Gia Lai được ví như “Việt Nam thu nhỏ”, là nền tảng để phát triển toàn diện, hướng tới một tỉnh hiện đại, năng động và bền vững.

Hiện tại, Gia Lai đã chuẩn bị sẵn sàng những điều kiện cần thiết để chào đón các nhà đầu tư đến với tỉnh. Trong đó, tập trung đầu tư mạnh mẽ cả hạ tầng vật lý và hạ tầng số.

Tỉnh hiện sở hữu mạng lưới giao thông tương đối đồng bộ, đa phương thức, gắn kết chặt chẽ với các trung tâm kinh tế lớn về cả đường bộ, đường sắt, đường hàng không, cảng biển và cửa khẩu quốc tế.

Sau khi sáp nhập, tỉnh Gia Lai hiện sở hữu 2 khu kinh tế, 24 khu công nghiệp với tổng diện tích 9.450 ha và 99 cụm công nghiệp với tổng diện tích 5.400 ha. Đây là điều kiện thuận lợi để các nhà đầu tư triển khai dự án quy mô lớn, gắn kết sản xuất-chế biến-tiêu thụ, mở rộng thị trường trong nước và quốc tế.

Gia Lai cũng là địa phương có tiềm năng vượt trội về năng lượng tái tạo ở miền Trung-Tây Nguyên. Với điều kiện tự nhiên đa dạng từ dãy Trường Sơn, cao nguyên đến vùng duyên hải, tỉnh có lợi thế phát triển đồng bộ điện gió, điện mặt trời, thủy điện, LNG và sinh khối.

Gia Lai đang đẩy mạnh ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI), công nghệ 4.0 và công nghiệp bán dẫn, coi đây là động lực quan trọng để phát triển kinh tế số, xã hội số và chính quyền số.

Với lợi thế lớn từ 2 tuyến cáp quang biển quốc tế dung lượng lớn nhất Việt Nam (SJC2 cùng ADC của Tập đoàn Viettel và VNPT) cập bờ, Gia Lai dần trở thành nút giao thông quan trọng trên không gian mạng, có khả năng cung cấp dịch vụ Internet tốc độ cao, phục vụ các ứng dụng tiên tiến như: Internet vạn vật (IoT), tự động hóa, trí tuệ nhân tạo (AI), thực tế ảo (AR/VR); đồng thời, bảo đảm an toàn, chất lượng kết nối quốc tế.

Hiện nay, nhiều trung tâm công nghệ, nghiên cứu và đào tạo lớn đã hình thành, tiêu biểu như: Công viên sáng tạo TMA Solutions; FPT Software và Phân hiệu Đại học FPT Gia Lai tại Khu Công viên phần mềm Quang Trung-Gia Lai; Tổ hợp nghiên cứu-đào tạo tại Khu đô thị khoa học Quy Hòa; Trung tâm AI tại Khu đô thị Long Vân...

Những dự án này đang tạo hạt nhân cho hệ sinh thái đổi mới sáng tạo, từng bước hình thành Trung tâm công nghiệp công nghệ cao, AI và bán dẫn, đưa Gia Lai trở thành cực tăng trưởng mới về khoa học công nghệ của miền Trung-Tây Nguyên và cả nước.

“5 cùng” với nhà đầu tư

Phát biểu khai mạc Hội nghị, Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn nhấn mạnh: Gia Lai xác định doanh nghiệp, nhà đầu tư là động lực phát triển, với phương châm “thành công của doanh nghiệp chính là thành công của tỉnh”.

Tỉnh ban hành nhiều chính sách ưu đãi về đất đai, thuế, tín dụng cho các lĩnh vực trọng điểm; áp dụng cơ chế “một cửa, một đầu mối”, rút ngắn một nửa thời gian cấp phép so với quy định Trung ương.

Gia Lai xây dựng nền hành chính chuyên nghiệp-minh bạch-hiệu quả, chuyển từ “quản lý, kiểm soát” sang “kiến tạo, đồng hành, phục vụ”; đồng thời, đẩy mạnh chuyển đổi số, phát triển hạ tầng và nhân lực chất lượng cao.

Tổ công tác đặc biệt được thành lập để kịp thời tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp. Với tinh thần cầu thị và trách nhiệm, tỉnh cam kết kiến tạo môi trường đầu tư an toàn, hấp dẫn, hiệu quả; trở thành điểm đến tin cậy, lâu dài cho cộng đồng doanh nghiệp.

Các đại biểu tham dự Hội nghị. Ảnh: Hà Duy

“Về phía địa phương, chúng tôi sẽ tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất, luôn đồng hành cùng doanh nghiệp với phương châm 5 cùng: Cùng nhau lắng nghe, cùng nhau bàn bạc, cùng nhau thực hiện, cùng nhau chia sẻ kết quả, cùng nhau tháo gỡ khó khăn. Gia Lai kiên định quan điểm không ngừng cải thiện môi trường đầu tư, hướng tới mục tiêu trở thành điểm đến lý tưởng của các nhà đầu tư trong và ngoài nước, không chỉ bằng cơ chế ưu đãi hấp dẫn, mà còn bằng hệ thống hạ tầng đồng bộ, nguồn nhân lực chất lượng và sự đồng hành quyết liệt, trách nhiệm của chính quyền tỉnh”-Chủ tịch UBND tỉnh khẳng định.

Đồng chí Phạm Anh Tuấn cũng cho biết thêm, tỉnh đã giao KPI về phát triển kinh tế - xã hội cho các địa phương. Để đạt được mục tiêu đề ra, tỉnh yêu cầu chính quyền địa phương các cấp phải chú trọng xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức “đúng người, đúng việc”; có bản lĩnh chính trị, tư duy đổi mới, đạo đức công vụ, tác phong chuyên nghiệp, khả năng thích ứng với chuyển đổi số.

Cùng với đó, thực hiện nghiêm kỷ luật hành chính, làm việc với phương châm “làm hết việc, không làm hết giờ”. Đổi mới phương pháp quản lý từ “kiểm soát” sang “phục vụ và sáng tạo”, coi người dân và doanh nghiệp là trung tâm, là “khách hàng” của cơ quan hành chính nhà nước.

Quán triệt tinh thần làm việc “thần tốc, không bàn lùi, chỉ bàn làm; không tiếp nhận lý do, chỉ tiếp nhận kết quả; nghĩ lớn, làm lớn”. Mọi cơ quan, đơn vị, địa phương phải áp dụng nghiêm nguyên tắc “6 rõ” (rõ người, rõ việc, rõ thời hạn, rõ trách nhiệm, rõ kết quả, rõ thẩm quyền).

Kỳ vọng vào sự phát triển mới

Tại Hội nghị, các đại biểu đã nghe một số tham luận từ các chuyên gia kinh tế phân tích những lợi thế, tiềm năng phát triển, cơ hội đầu tư, thương mại của tỉnh Gia Lai.

Theo đó, Tiến sĩ Trần Du Lịch-Ủy viên Hội đồng Tư vấn chính sách tiền tệ Quốc gia đã trình bày tổng quan về tiềm năng và cơ hội phát triển của tỉnh Gia Lai trong giai đoạn tăng trưởng mới.

Với tầm nhìn chiến lược và những phân tích sâu sắc, Tiến sĩ Trần Du Lịch đánh giá cao cơ hội phát triển của Gia Lai, đồng thời khẳng định: “Gia Lai đang là thị trường mới nổi với với nhiều dư địa và cơ hội cho các nhà đầu tư trong và ngoài nước. Với sự dẫn dắt bởi quy hoạch, với sự cầu thị của lãnh đạo và cả hệ thống chính trị, cũng như với nguồn nhân lực trẻ, dồi dào, sự ưu tiên đầu tư kết cấu hạ tầng, nắm bắt nhanh xu hướng phát triển của thời đại cùng với nền công vụ phục vụ của chính quyền địa phương, Gia Lai đang là điểm đến thực sự hấp dẫn cho các nhà đầu tư”.

Lãnh đạo tỉnh tham quan không gian triển lãm kinh tế tại Hội nghị Xúc tiến đầu tư tỉnh Gia Lai năm 2025. Ảnh: Hà Duy

Liên quan đến vấn đề phát triển du lịch của tỉnh Gia Lai-một lĩnh vực giàu tiềm năng và đang mở ra nhiều cơ hội hợp tác, PGS. TS Phạm Trung Lương-nguyên Phó viện trưởng Viện nghiên cứu du lịch, Thành viên Tổ chuyên gia Tư vấn Quy hoạch Quốc gia-cho rằng: Gia Lai có tiềm năng tài nguyên du lịch tự nhiên-văn hóa đa dạng và phong phú, cả về du lịch biển và du lịch cao nguyên; là cơ hội đa dạng hóa sản phẩm du lịch trên cơ sở 42 di tích xếp hạng cấp quốc gia (trong đó có 4 di tích cấp quốc gia đặc biệt), 1 vườn quốc gia, 3 khu bảo tồn thiên nhiên, 3 khu thắng cảnh.

Đặc biệt là khi Gia Lai đang sở hữu những giá trị đặc sắc và duy nhất như: Không gian Văn hóa cồng chiêng Tây Nguyên đã được UNESCO công nhận là Kiệt tác truyền khẩu và Di sản văn hóa phi vật thể của nhân loại; Võ cổ truyền Bình Định và Di tích Rộc Tưng-Gò Đá được công nhận là Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia, Di tích quốc gia đặc biệt (hiện các giá trị này đang trình UNESCO công nhận là Di sản văn hóa Thế giới); hệ thống di tích núi lửa mà tiêu biểu là Chư Đăng Ya, Biển Hồ, núi Hàm Rồng...; Vườn quốc gia Kon Ka Kinh-nóc nhà Gia Lai đã được công nhận là Vườn Di sản ASEAN.

Trong hành trình phát triển của tỉnh Gia Lai, cộng đồng doanh nghiệp luôn giữ vai trò tiên phong, đồng hành và góp phần quan trọng trong việc khai thác tiềm năng, tạo nên những giá trị kinh tế-xã hội to lớn.

Cam kết đồng hành cùng với Gia Lai trong hành trình kiến tạo để phát triển, tại Hội nghị, ông Vũ Anh Tú-Giám đốc công nghệ Tập đoàn FPT-cho hay: FPT sẽ đồng hành với chính quyền tỉnh trong xây dựng chính quyền số, nền tảng dữ liệu mở, phát triển hệ sinh thái startup công nghệ và thu hút doanh nghiệp quốc tế.

FPT cũng tích cực tham gia đổi mới sáng tạo tại Gia Lai, tích hợp giáo dục-nghiên cứu-công nghệ, tập trung vào AI, bán dẫn, dữ liệu, kinh tế biển và công nghệ xanh. Đầu tư xây dựng hạ tầng tính toán, nền tảng AI mở, trung tâm R&D, đưa Gia Lai trở thành AI Hub của Việt Nam và khu vực; đồng thời, kêu gọi “đại bàng công nghệ” quốc tế đến lạc nghiệp tại Gia Lai.

Cùng với đó là tham gia đào tạo nguồn nhân lực số đến năm 2030, cung cấp nguồn nhân lực chất lượng cao cho tỉnh; hỗ trợ các doanh nghiệp vừa và nhỏ tại địa phương trong chuyển đổi số, xây dựng hạ tầng công nghệ và AI.

Hoàng Anh Gia Lai (HAGL) là một trong những tập đoàn kinh tế tư nhân hàng đầu tại Việt Nam, có trụ sở chính tại tỉnh Gia Lai, với lịch sử phát triển hơn 30 năm.

Chia sẻ tại Hội nghị, ông Đoàn Nguyên Đức-Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần HAGL đã kêu gọi các nhà đầu tư trong và ngoài nước mạnh dạn nghiên cứu và biến những tiềm năng của Gia Lai thành cơ hội đầu tư của mình.

“Tôi tin tưởng rằng quý vị sẽ gặt hái được những thành công rực rỡ tại đây. Thông điệp tôi muốn gửi gắm không chỉ là lời mời kinh doanh mà còn là lời kêu gọi cùng nhau xây dựng Gia Lai thành một vùng đất trù phú, xanh, sạch và đậm đà bản sắc. Với kinh nghiệm hơn 30 năm phát triển, Hoàng Anh Gia Lai luôn sẵn lòng hợp tác, chia sẻ những kinh nghiệm quý báu và đồng hành cùng quý vị trong mọi dự án, từ những bước đầu tiên cho đến khi gặt hái thành công"-ông Đức cho hay.

Được biết, tại Gia Lai, HAGL đang chuẩn bị triển khai dự án Khu phức hợp Phù Đổng với quy mô: khối chung cư phức hợp 25 tầng và khu nhà phố thương mại 3,5 tầng, xây dựng trên diện tích gần 7.000 m2 đất sạch tại phường Pleiku (sát Khách sạn Mường Thanh Grand). Tổng mức đầu tư dự kiến là 400 tỷ đồng.

Hội nghị Xúc tiến đầu tư tỉnh Gia Lai năm 2025 có sự tham dự của hơn 400 đại biểu.

﻿ Ảnh: Hà Duy

Tương tự, NEXIF RATCH Energy SE Asia là một trong những Tập đoàn quốc tế hàng đầu trong lĩnh vực năng lượng tái tạo, đang triển khai nhiều dự án quy mô lớn tại khu vực Đông Nam Á.

Tại Hội nghị, ông Dissescou Cyril Thibaut Ioan-Giám đốc điều hành Tập đoàn NEXIF RATCH Energy SE Asia-bày tỏ: “Là một nhà đầu tư nước ngoài, chúng tôi rất coi trọng tầm nhìn xa và tính minh bạch. Sự hỗ trợ mà chúng tôi nhận được cho đến nay giúp chúng tôi tin tưởng vào sức hấp dẫn về lâu dài của tỉnh Gia Lai. Thay mặt Nexif Ratch Energy, tôi xin gửi lời cảm ơn chân thành tới lãnh đạo tỉnh và tất cả sở, ban, ngành đã giúp chúng tôi đạt được cột mốc quan trọng này.

Chúng tôi tin tưởng rằng, bằng việc tiếp tục hợp tác chặt chẽ với tỉnh Gia Lai, chúng tôi sẽ mang đến thành công vang dội cho dự án Điện gió Vân Canh-Bình Định. Chúng tôi cam kết đóng góp vào sự tăng trưởng kinh tế của tỉnh và đưa tỉnh trở thành một địa phương dẫn đầu cả nước về năng lượng tái tạo”.

Thu hút gần 120 ngàn tỷ đồng với 69 dự án

Tại Hội nghị Xúc tiến đầu tư lần này, tỉnh Gia Lai đã trao biên bản ghi nhớ hợp tác đầu tư cho 42 dự án với tổng vốn đăng ký 93.430 tỷ đồng (tương đương gần 3,6 tỷ USD).

Đồng thời, Hội nghị cũng chứng kiến trao quyết định chủ trương đầu tư và giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho 27 dự án với tổng vốn đăng ký 26.262 tỷ đồng (tương đương 1.010,6 triệu USD).

Lãnh đạo tỉnh Gia Lai trao chứng nhận đầu tư Dự án đầu tư xây dựng bến cảng Phù Mỹ giai đoạn 1 cho Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư Phù Mỹ. Ảnh: Hà Duy

Cụ thể, trong 42 dự án được trao biên bản ghi nhớ hợp tác, có 23 dự án thuộc lĩnh vực công nghiệp (năng lượng tái tạo, hạ tầng cụm công nghiệp); 13 dự án thuộc lĩnh vực nông-lâm nghiệp, thuỷ sản; 3 dự án thuộc lĩnh vực du lịch-dịch vụ; 2 dự án thuộc lĩnh vực bất động sản, kinh tế đô thị; 1 dự án thuộc lĩnh vực dịch vụ cảng và logistics.

Một số dự án có quy mô lớn như: Điện năng lượng tái tạo của Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Trung Nam (9.960 tỷ đồng); Điện năng lượng tái tạo của Công ty Cổ phần Năng lượng Nhơn Hòa 2 (9.500 tỷ đồng); Trồng cây lâm nghiệp kết hợp chăn nuôi bò của Công ty Cổ phần Nông nghiệp Trường Hải (11.000 tỷ đồng); Nhà máy chế biến các sản phẩm nông nghiệp, xây dựng cơ sở dữ liệu ngành nông nghiệp tỉnh của Công ty Cổ phần Thành Thành Công-Biên Hòa (6.000 tỷ đồng); trang trại bò sữa của Công ty Cổ phần Thực phẩm dinh dưỡng Nutifood (6.000 tỷ đồng)…

Đối với 27 dự án được trao chủ trương đầu tư, giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, có 13 dự án thuộc lĩnh vực công nghiệp; 1 dự án thuộc lĩnh vực năng lượng; 7 dự án thuộc lĩnh vực xây dựng hạ tầng; 4 dự án thuộc lĩnh vực thương mại-dịch vụ-du lịch và 2 dự án thuộc lĩnh vực nông lâm nghiệp-thủy sản.

Một số dự án có quy mô lớn đáng chú ý như: Dự án Đầu tư xây dựng Bến cảng Phù Mỹ giai đoạn 1 của Công ty Cổ phần Tập đoàn đầu tư Phù Mỹ (6.087 tỷ đồng); Nhà máy điện gió Vân Canh của Công ty TNHH Nexif Ratch Energy SE Asia (hơn 5.700 tỷ đồng); Dự án Xây dựng nhà ở chung cư hỗn hợp tại khu đất số 72B của Công ty Cổ phần Arita (3.509 tỷ đồng); Bệnh viện quốc tế Long Vân của Liên danh Công ty Cổ phần Barin và Công ty TNHH Tổ hợp Y tế Phương Đông (1.337 tỷ đồng)…

27 dự án được trao quyết định chủ trương đầu tư và giấy chứng nhận đăng ký đầu tư tại Hội nghị Xúc tiến đầu tư tỉnh Gia Lai năm 2025. Ảnh: Hà Duy

Phát biểu bế mạc Hội nghị, đồng chí Hồ Quốc Dũng-Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy tỉnh nhận định: Hội nghị không chỉ là diễn đàn kết nối giữa chính quyền tỉnh Gia Lai với nhà đầu tư, các tổ chức quốc tế, mà còn khẳng định hình ảnh một Gia Lai mới sau sáp nhập với quy mô lớn hơn, tầm nhìn dài hạn hơn, hội tụ đủ các yếu tố “thiên thời, địa lợi, nhân hòa” để phát triển và đã sẵn sàng cho phát triển.

Bí thư Tỉnh ủy cho biết: Về phía lãnh đạo tỉnh, tỉnh cam kết sẽ tạo mọi điều kiện tốt nhất cho nhà đầu tư; đồng hành, trách nhiệm, quyết tâm đi với nhà đầu tư đến cùng. Từ Bí thư Tỉnh ủy cho đến Chủ tịch UBND tỉnh và cả Ban Thường vụ Tỉnh ủy cũng sẽ vào cuộc để tháo gỡ, giải quyết vướng mắc, điểm nghẽn cho từng dự án.

Tỉnh cũng sẽ tiếp tục đầu tư hạ tầng, trước mắt là cao tốc Quy Nhơn-Pleiku, xây dựng sân bay Phù Cát thành sân bay quốc tế, làm nhanh cảng Phù Mỹ, nâng cấp cảng Quy Nhơn, các tuyến đường nối với khu công nghiệp, cụm công nghiệp, cảng biển…

Bí thư Tỉnh ủy mong rằng các doanh nghiệp đã nghiên cứu, cam kết, được cấp chứng nhận đầu tư phải nói thật, làm thật, làm đúng theo quy định của pháp luật; đồng thời khẳng định, Gia Lai không chấp nhận doanh nghiệp nào lợi dụng cơ chế chính sách để xin quỹ đất rồi chuyển nhượng.

"Tôi mong trong các dự án đã được trao chứng nhận đầu tư, ký kết biên bản ghi nhớ hôm nay, có ít nhất 100.000 tỷ đồng ở lại với Gia Lai"-Bí thư Tỉnh ủy kỳ vọng.

Tỉnh Gia Lai trao biên bản ghi nhớ hợp tác đầu tư cho 42 dự án với tổng vốn đăng ký

﻿ 93.430 tỷ đồng. Ảnh: Hà Duy

Bí thư Tỉnh ủy và Chủ tịch UBND tỉnh sẽ thường xuyên, định kỳ tổ chức các cuộc đối thoại với doanh nghiệp để lắng nghe, tháo gỡ khó khăn vướng mắc, thúc đẩy các dự án triển khai sớm nhất, nhanh nhất, mang lại hiệu quả cao nhất.

"Với quyết tâm cao của cả hệ thống chính trị, sự đồng thuận, ủng hộ của nhân dân, với niềm tin vào sự phát triển của quê hương Gia Lai, cùng sự đồng hành, hỗ trợ của các doanh nghiệp, Gia Lai sẽ có bước phát triển vượt bậc trong thời gian tới; đồng thời, Gia Lai sẽ là đối tác tin cậy, là điểm đến an toàn, hiệu quả của các nhà đầu tư trong và ngoài nước”-Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh.