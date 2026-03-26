Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn thăm, chúc mừng Tỉnh đoàn Gia Lai

(GLO)- Nhân kỷ niệm 95 năm ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/3/1931 - 26/3/2026), chiều 26-3, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn cùng Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thị Thanh Lịch đã đến thăm, chúc mừng Tỉnh đoàn.

Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn phát biểu chúc mừng nhân kỷ niệm 95 năm ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh. Ảnh: Dũng Nhân

Thay mặt lãnh đạo tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn ghi nhận, biểu dương những đóng góp tích cực của tuổi trẻ đối với sự phát triển của tỉnh Gia Lai trong thời gian qua.

Trên cơ sở những kết quả đã đạt được, Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh vai trò quan trọng của thanh niên trong "kỷ nguyên vươn mình" của dân tộc; đề cao hoài bão, khát vọng và tinh thần trách nhiệm của thế hệ trẻ.

Đồng thời, khẳng định thanh niên là lực lượng nòng cốt trong chuyển đổi số, đổi mới sáng tạo, góp phần thực hiện hiệu quả Nghị quyết số 57-NQ/TW ngày 22-12-2024 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia.

Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn mong muốn trong thời gian tới, tổ chức Đoàn và tuổi trẻ Gia Lai tích cực tham gia, đi đầu trong chuyển đổi số trên mọi ngành, lĩnh vực; chủ động đề xuất sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, ứng dụng khoa học công nghệ và các thiết bị thông minh để tạo hiệu ứng lan tỏa.

Tổ chức Đoàn cần thúc đẩy phong trào nghiên cứu khoa học, kết nối với các nhà khoa học trẻ, phát hiện và hiện thực hóa các ý tưởng sáng tạo gắn với nhu cầu thực tiễn của người dân. Qua đó, góp phần nâng cao hiệu quả sản xuất, kinh doanh, khẳng định vai trò quan trọng của tổ chức Đoàn trong hệ thống chính trị.

Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn tặng hoa chúc mừng Tỉnh đoàn. Ảnh: Dũng Nhân

Bên cạnh đó, Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn khuyến khích thanh niên không ngừng phát huy tinh thần đoàn kết, rèn luyện ý thức, nâng cao trách nhiệm và nuôi dưỡng tình yêu quê hương; coi đây là động lực để phấn đấu, đóng góp vào sự tăng trưởng và phát triển bền vững của tỉnh Gia Lai trong giai đoạn mới.

Bí thư Tỉnh đoàn Phạm Hồng Hiệp phát biểu tiếp thu ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn. Ảnh: Dũng Nhân

Thay mặt lực lượng đoàn viên, thanh niên toàn tỉnh, Bí thư Tỉnh đoàn Phạm Hồng Hiệp trân trọng tiếp thu những chia sẻ và gửi gắm của Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn dành cho thế hệ trẻ.

Bí thư Tỉnh đoàn khẳng định tổ chức Đoàn sẽ không ngừng phát huy tinh thần năng động, sáng tạo và đổi mới, tận dụng tối đa lợi thế của công nghệ số để xây dựng và vận hành hiệu quả các mô hình hoạt động Đoàn, củng cố tổ chức Đoàn vững mạnh; góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương.