Gia Lai: Tuyên dương nhiều gương điển hình trên các lĩnh vực

Tham dự chương trình có các đồng chí: Nguyễn Ngọc Lương - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; Nguyễn Thị Phong Vũ - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy; Huỳnh Thúy Vân - Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; Lâm Hải Giang - Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo các sở, ban, ngành, hội đoàn thể liên quan, lãnh đạo các địa phương.

Tại chương trình, hơn 1.400 cán bộ, đoàn viên, thanh niên đã cùng ôn lại truyền thống 95 năm xây dựng và trưởng thành của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh; theo dõi chương trình nghệ thuật với chủ đề “Thanh niên Gia Lai - Tiến bước dưới cờ Đảng quang vinh”.

Phát biểu tại chương trình, anh Phạm Hồng Hiệp - Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, Bí thư Tỉnh đoàn - khẳng định truyền thống lịch sử vẻ vang, hào hùng của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh được vun đắp qua nhiều thế hệ. Bên cạnh đó, thời gian qua, dù gặp nhiều khó khăn, thách thức, nhất là việc vận hành mô hình tổ chức chính quyền địa phương 2 cấp, nhưng với sự quyết tâm, sáng tạo, tinh thần xung kích, tình nguyện, công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi tỉnh nhà đã đạt được nhiều kết quả đáng khích lệ.

“2026 là năm có ý nghĩa đặc biệt, là năm đầu tiên triển khai Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đoàn các cấp và Nghị quyết Đại hội Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Gia Lai lần thứ I. Trước yêu cầu của giai đoạn phát triển mới, tuổi trẻ Gia Lai sẽ tiếp tục nỗ lực hơn nữa, hành động quyết liệt hơn nữa, đóng góp xứng đáng vào sự nghiệp xây dựng và phát triển tỉnh nhà” - Bí thư Tỉnh đoàn Phạm Hồng Hiệp nhấn mạnh.

Tại chương trình, Tỉnh đoàn đã trao Giải thưởng Ngô Mây cho 15 gương mặt trẻ tiêu biểu năm 2025; tuyên dương 95 cán bộ, đoàn viên tiêu biểu cấp tỉnh năm 2026; 5 gương mặt tiêu biểu trên các lĩnh vực và 6 gương mặt trẻ triển vọng năm 2025.

Ngoài ra, Tỉnh đoàn cũng trao bằng khen của Trung ương đoàn cho 4 tập thể và 3 cá nhân có thành tích đặc biệt xuất sắc trong "Chiến dịch Quang Trung"; trao giải cho 20 cá nhân, 3 tập thể đạt thành tích cao tại Cuộc thi trực tuyến tìm hiểu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Gia Lai lần thứ I và Nghị quyết Đại hội Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh nhiệm kỳ 2025 - 2030; trao giải cho 12 cá nhân đạt giải tại Cuộc thi ảnh “Nét đẹp cán bộ Đoàn tỉnh Gia Lai” năm 2026.

Trong khuôn khổ chương trình, Tỉnh đoàn đã tặng bằng khen “Những người bạn của Đoàn” cho 15 tập thể, cá nhân, doanh nghiệp đã đồng hành, hỗ trợ các hoạt động an sinh xã hội, chuyển đổi số và phong trào thanh niên của tỉnh nhà.