Gia Lai: Gặp mặt cán bộ Đoàn qua các thời kỳ

(GLO)- Kỷ niệm 95 năm ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/3/1931 - 26/3/2026), chiều 21-3, tại Trung tâm Hoạt động thanh thiếu nhi tỉnh Gia Lai, Tỉnh đoàn tổ chức chương trình gặp mặt cán bộ Đoàn qua các thời kỳ.

Tham dự chương trình có các đồng chí: Nguyễn Minh Triết - Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Thường trực Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, nguyên Bí thư Tỉnh đoàn Bình Định; Vũ Hoàng Hà - nguyên Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, nguyên Bí thư Tỉnh ủy Bình Định; Nguyễn Tuấn Thanh - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh, nguyên Bí thư Tỉnh đoàn Bình Định; Nguyễn Thị Phong Vũ - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy, nguyên Bí thư Tỉnh đoàn cùng các Bí thư, Phó Bí thư, Ủy viên Ban Thường vụ qua các thời kỳ, cán bộ nghỉ hưu tại cơ quan Tỉnh đoàn, đại diện Ban Liên lạc cựu cán bộ Tỉnh đoàn.

Các đại biểu chụp hình lưu niệm. Ảnh: D.L

Tại chương trình, Bí thư Tỉnh đoàn Phạm Hồng Hiệp đã báo cáo nhanh kết quả công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi trong thời gian qua. Năm 2025, công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi toàn tỉnh đạt nhiều kết quả nổi bật. Các phong trào hành động cách mạng, đặc biệt là hoạt động tình nguyện, an sinh xã hội, chuyển đổi số, hỗ trợ người dân tiếp cận dịch vụ công… được triển khai đồng bộ, hiệu quả, thu hút đông đảo đoàn viên, thanh niên tham gia. Với những nỗ lực đó, Tỉnh đoàn Gia Lai vinh dự được Trung ương Đoàn tặng Cờ thi đua đơn vị xuất sắc năm 2025.

Bí thư Tỉnh đoàn Phạm Hồng Hiệp báo cáo kết quả công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi năm 2025. Ảnh: D.L

Năm 2026, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn xác định một số định hướng trọng tâm như: đổi mới nội dung, phương thức hoạt động Đoàn theo hướng thực chất, sát với nhu cầu của thanh niên, lấy hiệu quả và mức độ tham gia của thanh niên làm thước đo; đẩy mạnh các hoạt động tình nguyện, an sinh xã hội, tập trung vào vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số; ưu tiên các công trình, phần việc thiết thực; phát huy vai trò thanh niên trong phát triển kinh tế - xã hội; đẩy mạnh chuyển đổi số trong toàn Đoàn...

Tại buổi gặp mặt, các thế hệ cán bộ Đoàn qua các thời kỳ đã chia sẻ, truyền đạt kinh nghiệm trong công tác Đoàn và ôn lại truyền thống vẻ vang của tổ chức Đoàn TNCS Hồ Chí Minh.