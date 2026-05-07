Trao huy hiệu "Tuổi trẻ dũng cảm" cho Đại úy Nguyễn Hữu Đạo

MINH CHÍ
(GLO)- Ngày 7-5, thừa ủy quyền của Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, anh Đỗ Đức Thanh - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh đoàn Gia Lai đã trao bằng khen và huy hiệu “Tuổi trẻ dũng cảm” cho Đại úy Nguyễn Hữu Đạo, đoàn viên Chi đoàn Công an phường An Phú vì có hành động dũng cảm cứu người bị đuối nước.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh đoàn Gia Lai Đỗ Đức Thanh (bìa phải) trao bằng khen và huy hiệu “Tuổi trẻ dũng cảm” cho Đại úy Nguyễn Hữu Đạo. Ảnh: Minh Chí

Trước đó, trong thời gian nghỉ phép về quê thăm gia đình tại xã Hoằng Lộc, tỉnh Thanh Hóa, Đại úy Nguyễn Hữu Đạo đã kịp thời cứu sống 2 cháu bé bị đuối nước. Hành động dũng cảm, đầy trách nhiệm của Đại úy Nguyễn Hữu Đạo đã lan tỏa hình ảnh đẹp về người chiến sĩ Công an nhân dân “vì nước quên thân, vì dân phục vụ”, đồng thời thể hiện tinh thần xung kích, sẵn sàng hành động của tuổi trẻ Công an tỉnh Gia Lai trong mọi hoàn cảnh.

Sau khi biết hành động dũng cảm này, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn Gia Lai đã đề nghị Ban Thường vụ Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh xem xét, trao tặng huy hiệu “Tuổi trẻ dũng cảm” cho Đại úy Nguyễn Hữu Đạo.

Đại biểu chụp hình lưu niệm với Đại úy Nguyễn Hữu Đạo. Ảnh: Minh Chí

Đây là phần thưởng cao quý của Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh dành tặng cán bộ, đoàn viên, thanh thiếu nhi có hành động dũng cảm bảo vệ, cứu người trong tình huống cấp bách.

Hơn 200 cán bộ Đoàn được tập huấn kỹ năng, nghiệp vụ.

Hơn 200 cán bộ Đoàn, Hội, Đội và đoàn viên thanh niên được tập huấn kỹ năng, nghiệp vụ

Hoạt động Đoàn - Hội - Đội

(GLO)- Ngày 24-4, tại hội trường trụ sở Đảng ủy phường Diên Hồng (tỉnh Gia Lai), Đoàn phường Pleiku phối hợp với tổ chức Đoàn các phường Diên Hồng, Thống Nhất, Hội Phú, An Phú và 2 xã Biển Hồ, Gào tổ chức lớp tập huấn kỹ năng, nghiệp vụ công tác Đoàn - Hội - Đội năm 2026.

Gần 300 học sinh tham gia diễn đàn chăm sóc sức khỏe tâm thần và phòng, chống bạo lực học đường

(GLO)- Ngày 20-4, Đoàn xã, Hội đồng Đội xã Al Bá (tỉnh Gia Lai) phối hợp với Công an xã Al Bá và Trường Phổ thông Dân tộc bán trú THCS Phan Đăng Lưu tổ chức Diễn đàn truyền thông về chăm sóc sức khỏe tâm thần và phòng, chống bạo lực học đường năm 2026, thu hút gần 300 học sinh tham gia.

Nghị lực vượt khó của chàng sinh viên Bahnar

(GLO)- Giữa nhiều tấm gương tiêu biểu của Trường Cao đẳng Gia Lai, Đinh Văn Châu (SN 2003, lớp trưởng lớp Bảo vệ thực vật 2024AB, Khoa Nông - Lâm) là một trong những gương mặt nổi bật bởi tinh thần vượt khó, ý chí vươn lên và sự tận tâm trong học tập cũng như công tác Đoàn.

