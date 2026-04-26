Đoàn xã Tuy Phước Tây tổ chức hoạt động tri ân và an sinh xã hội

(GLO)- Ngày 26-4, Đoàn xã Tuy Phước Tây tổ chức các hoạt động thiết thực hướng đến kỷ niệm 51 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2026) và 140 năm Ngày Quốc tế Lao động (1/5/1886 - 1/5/2026).

Theo đó, Đoàn xã Tuy Phước Tây tổ chức dọn vệ sinh Nghĩa trang liệt sĩ, dâng hương, dâng hoa tri ân các anh hùng liệt sĩ.

Đồng thời, Đoàn xã phối hợp với Chi đoàn Quân sự và Chi đoàn Công an xã thăm, tặng quà cho 2 gia đình chính sách có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn. Tổng trị giá quà tặng là 1,5 triệu đồng.

Bên cạnh đó, đơn vị cũng triển khai công trình thanh niên “Thắp sáng đường quê” tại thôn Bình An 1. Công trình có chiều dài hơn 600 m gồm 7 trụ đèn, tổng kinh phí 12 triệu đồng; góp phần cải thiện điều kiện đi lại cho người dân, đảm bảo an ninh trật tự tại địa phương.