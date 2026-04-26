Đoàn xã Tuy Phước Tây tổ chức hoạt động tri ân và an sinh xã hội

DƯƠNG LINH
(GLO)- Ngày 26-4, Đoàn xã Tuy Phước Tây tổ chức các hoạt động thiết thực hướng đến kỷ niệm 51 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2026) và 140 năm Ngày Quốc tế Lao động (1/5/1886 - 1/5/2026).

Theo đó, Đoàn xã Tuy Phước Tây tổ chức dọn vệ sinh Nghĩa trang liệt sĩ, dâng hương, dâng hoa tri ân các anh hùng liệt sĩ.

Đồng thời, Đoàn xã phối hợp với Chi đoàn Quân sự và Chi đoàn Công an xã thăm, tặng quà cho 2 gia đình chính sách có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn. Tổng trị giá quà tặng là 1,5 triệu đồng.

Bên cạnh đó, đơn vị cũng triển khai công trình thanh niên “Thắp sáng đường quê” tại thôn Bình An 1. Công trình có chiều dài hơn 600 m gồm 7 trụ đèn, tổng kinh phí 12 triệu đồng; góp phần cải thiện điều kiện đi lại cho người dân, đảm bảo an ninh trật tự tại địa phương.

doan-xa-tuy-phuoc-tay-trien-khai-hoat-dong-nhan-ngay-30-4-1-5-1-1931.jpg
Đoàn xã Tuy Phước Tây thực hiện công trình “Thắp sáng đường quê” tại thôn Bình An 1. Ảnh: ĐVCC
“Chiếc xe tri thức” khơi dậy đam mê khoa học cho học sinh Gia Lai

Hoạt động Đoàn - Hội - Đội

(GLO)- Từ ngày 12-3 đến 17-4, chương trình “Chiếc xe tri thức” do Tỉnh đoàn, Hội đồng Đội tỉnh phối hợp với Trung tâm Khám phá khoa học và Đổi mới sáng tạo (Sở Khoa học và Công nghệ), Trường Cao đẳng FPT Polytechnic Quy Nhơn tổ chức đã góp phần khơi dậy đam mê khoa học cho học sinh.

Trường THPT Số 1 Tuy Phước đoạt giải nhất “Đường đến thành công - UTC2” tỉnh Gia Lai năm 2026

Chuyển động trẻ

(GLO)- Chiều 19-4, tại Nhà Văn hóa trung tâm phường Bình Định đã diễn ra vòng chung kết chương trình “Đường đến thành công - UTC2” tỉnh Gia Lai năm 2026 do Phân hiệu Trường Đại học Giao thông Vận tải tại TP. Hồ Chí Minh phối hợp với Đoàn phường Bình Định tổ chức.

Nghị lực vượt khó của chàng sinh viên Bahnar

Giáo dục

(GLO)- Giữa nhiều tấm gương tiêu biểu của Trường Cao đẳng Gia Lai, Đinh Văn Châu (SN 2003, lớp trưởng lớp Bảo vệ thực vật 2024AB, Khoa Nông - Lâm) là một trong những gương mặt nổi bật bởi tinh thần vượt khó, ý chí vươn lên và sự tận tâm trong học tập cũng như công tác Đoàn.

Gia Lai: “Cháy” hết mình tại Ngày hội “Học sinh 3 tốt”

Hoạt động Đoàn - Hội - Đội

(GLO)- Ngày 28-3, tại Trường Tiểu học, THCS và THPT Sao Việt (phường Pleiku), Tỉnh đoàn Gia Lai tổ chức ngày hội “Học sinh 3 tốt” năm 2026 với nhiều hoạt động hấp dẫn, thu hút hơn 500 học sinh thuộc các phường Pleiku, Hội Phú, Thống Nhất, Diên Hồng tham gia. Các em học sinh "cháy" hết mình trong không khí tươi vui, sôi nổi.

null