Ra mắt mô hình “Vui học Anh ngữ” tại xã Tuy Phước Tây

(GLO)- Đoàn Thanh niên xã Tuy Phước Tây (tỉnh Gia Lai) phối hợp với Trường Tiểu học số 2 Phước An vừa tổ chức ra mắt mô hình “Vui học Anh ngữ”.

Tiết mục “Cô bé quàng khăn đỏ” được các em học sinh dàn dựng và biểu diễn bằng tiếng Anh. Ảnh: ĐVCC

Trường Tiểu học số 2 Phước An được chọn làm mô hình điểm. Thời gian tới, mô hình “Vui học Anh ngữ” sẽ được nhân rộng tại 5 trường còn lại trên địa bàn xã gồm: Tiểu học số 1 Phước Thành, Tiểu học số 2 Phước Thành, Tiểu học số 1 Phước An, THCS Phước Thành và THCS Phước An.

Mô hình nhằm tạo sân chơi cho học sinh từ lớp 3 đến lớp 5 ở bậc tiểu học và lớp 6 đến lớp 9 ở bậc THCS rèn luyện kỹ năng ngoại ngữ thông qua các hoạt động như: kể chuyện, hát, diễn tiểu phẩm, sinh hoạt theo chủ đề bằng tiếng Anh.

Mô hình được duy trì định kỳ 1-2 lần/tháng trong các tiết ngoại khóa hoặc lồng ghép trong giờ học tiếng Anh.

Học sinh hào hứng tương tác với giáo viên tại chương trình. Ảnh: ĐVCC

Việc triển khai mô hình “Vui học Anh ngữ” góp phần giúp học sinh rèn luyện kỹ năng giao tiếp, nâng cao năng lực tiếng Anh, đáp ứng yêu cầu hội nhập trong thời đại 4.0.