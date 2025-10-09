Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Tuy Phước Tây tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ I

(GLO)- Ngày 9-10, Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Tuy Phước Tây (tỉnh Gia Lai) đã tổ chức thành công Đại hội đại biểu lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030.

Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, Bí thư Tỉnh đoàn Phạm Hồng Hiệp dự Đại hội.

Các đại biểu dự Đại hội. Ảnh: Hải Dương

Nhiệm kỳ qua, Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Tuy Phước Tây đã không ngừng đổi mới nội dung, phương thức hoạt động; phát huy vai trò nòng cốt trong việc củng cố và tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân.

Các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động lớn được đẩy mạnh, góp phần quan trọng vào sự phát triển kinh tế-xã hội, giữ vững an ninh-quốc phòng, xây dựng hệ thống chính trị ngày càng vững mạnh.

Nổi bật là việc hưởng ứng các phong trào thi đua: “Xóa nhà tạm, nhà dột nát”, “Cả nước chung tay vì người nghèo-không để ai bị bỏ lại phía sau”; thực hiện công tác đền ơn đáp nghĩa, chăm lo cho người có công...

Ủy ban MTTQ Việt Nam xã đã vận động nhiều nguồn lực về tiền, vật liệu xây dựng và ngày công lao động để hỗ trợ xây mới 2 ngôi nhà Đại đoàn kết cho hộ nghèo, với kinh phí 320 triệu đồng; phối hợp rà soát, đề xuất các cấp hỗ trợ xây dựng 25 ngôi nhà Đại đoàn kết cho hộ nghèo, cận nghèo, với tổng số tiền trên 1,445 tỷ đồng.

Nhiệm kỳ 2025-2030, Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Tuy Phước Tây xác định nhiệm vụ trọng tâm là tiếp tục đổi mới mạnh mẽ nội dung và phương thức hoạt động; củng cố vững chắc khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Đồng thời, tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả giám sát và phản biện xã hội; tham gia đấu tranh phòng-chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực; tích cực góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền vững mạnh.

Đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động; huy động mọi nguồn lực, tiềm năng, sự sáng tạo của nhân dân tham gia phát triển kinh tế-xã hội, giữ vững quốc phòng-an ninh, bảo đảm an sinh xã hội. Khơi dậy truyền thống yêu nước, niềm tin, khát vọng xây dựng xã Tuy Phước Tây ngày càng phát triển nhanh, toàn diện, bền vững.

Trong đó, MTTQ xã phấn đấu thực hiện một số chỉ tiêu chủ yếu như: Hằng năm, mỗi Ban công tác Mặt trận thôn xây dựng ít nhất 1 công trình hoặc phần việc, gắn với phong trào “Sáng-xanh-sạch-đẹp”; 100% Ban công tác Mặt trận thôn xây dựng ít nhất 1 tổ hoặc nhóm tự quản tại cộng đồng.

Cùng với đó, 100% thôn tổ chức phát động phong trào thi đua triển khai xây dựng “Khu dân cư tự quản, đoàn kết, ấm no, hạnh phúc”, vận động Quỹ “Vì người nghèo” đạt chỉ tiêu kế hoạch và hỗ trợ xây dựng mới, sửa chữa nhà Đại đoàn kết cho hộ khó khăn đạt chỉ tiêu tỉnh giao.

Uỷ ban MTTQ Việt Nam xã khóa I ra mắt Đại hội. Ảnh: Hải Dương

Đại hội đã hiệp thương cử Ủy ban MTTQ Việt Nam xã khóa I, nhiệm kỳ 2025-2030 gồm 47 đồng chí. Đồng chí Nguyễn Thị Ngọc Anh được hiệp thương giữ chức Chủ tịch Uỷ ban MTTQ Việt Nam xã khóa I.