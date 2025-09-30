Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam xã Pờ Tó lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030

(GLO)- Ngày 30-9, tại Hội trường xã Pờ Tó (tỉnh Gia Lai) đã diễn ra Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam xã lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030.

Các đại biểu tham dự Đại hội. Ảnh: Mai Linh

Dự Đại hội có ông Đinh Ngọc Hải-Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; đại diện lãnh đạo Đảng ủy, HĐND, UBND xã cùng 100 đại biểu đại diện cho các tầng lớp nhân dân tham dự.

Trong nhiệm kỳ 2024-2029, Ủy ban MTTQ Việt Nam xã đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đến với các tầng lớp nhân dân; phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết dân tộc trong thực hiện các phong trào thi đua yêu nước, góp phần thúc đẩy sự phát triển kinh tế-xã hội địa phương.

Công tác vận động, chăm lo, giúp đỡ người nghèo được chú trọng. Năm 2025, xã Pờ Tó đã hỗ trợ xây dựng 131 căn nhà cho hộ nghèo với tổng kinh phí hơn 7 tỷ đồng. Ban công tác Mặt trận các thôn, làng tuyên truyền, vận động người dân hiến 1.000 m2 đất, đóng góp 7.834 ngày công mở rộng và làm mới các tuyến đường giao thông. Nhờ đó, diện mạo thôn, làng ngày càng khởi sắc, đời sống người dân được nâng cao. Tỷ lệ hộ nghèo giảm bình quân đạt 4,89%.

Quang cảnh Đại hội. Ảnh: Mai Linh

Bên cạnh đó, Mặt trận còn thực hiện tốt quy chế dân chủ, đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng của người dân; giám sát và phản biện xã hội; tham gia phòng-chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực, góp phần xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch, vững mạnh.

Với tinh thần “Đoàn kết-Dân chủ-Trách nhiệm-Đổi mới-Phát triển”, các đại biểu đã tập trung thảo luận về kết quả thực hiện các chương trình hành động của MTTQ Việt Nam xã nhiệm kỳ 2024-2029; đồng thời chia sẻ kinh nghiệm trong công tác phối hợp thực hiện các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước tại địa phương.

Đại hội đã quyết nghị thông qua 6 chương trình hành động và 13 chỉ tiêu cụ thể nhiệm kỳ 2025-2030: 100% thôn xây dựng tổ hoặc nhóm tự quản tại cộng đồng; hàng năm MTTQ Việt Nam xã tổ chức từ 3 nội dung giám sát; phản biện xã hội từ 2 dự thảo văn bản trở lên; hàng năm phấn đấu hỗ trợ giảm tỷ lệ hộ nghèo đa chiều từ 3% trở lên; hàng năm, Ủy ban MTTQ Việt Nam xã và các tổ chức chính trị-xã hội hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên…

Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Pờ Tó khóa I ra mắt Đại hội. Ảnh: Mai Linh

Đại hội đã hiệp thương thống nhất số lượng ủy viên Ủy ban MTTQ Việt Nam xã khóa I gồm 51 vị (khuyết 4 vị); cử đoàn đại biểu dự Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam tỉnh lần thứ I gồm 1 đại biểu chính thức và 1 đại biểu dự khuyết; thống nhất cử bà Huỳnh Thị Ngọc Lan giữ chức Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam xã khóa I, nhiệm kỳ 2025-2030.