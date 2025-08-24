Báo Gia Lai điện tử

Trạm thông tin
Sống trẻ
Hơi thở Gen Z
{ Hành trang { Tips học tập
Balo kiến thức
{ Sách hay { Kỹ năng sống
Radar khỏe đẹp
{ Bí quyết làm đẹp { Tuổi "khó nói"
Trend
Mê xê dịch
Quản lý hầu bao
{ Tiêu dùng thông minh
Multimedia
{ Video { Shorts Video

Sống trẻ

Hoạt động Đoàn - Hội - Đội

Hoạt động Đoàn - Hội - Đội Thế giới trẻ

Tặng quà và công trình thanh niên tại xã Tuy Phước Tây

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
DƯƠNG LINH
0:00 / 0:00
0:00

(GLO)- Chào mừng 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2-9, ngày 23-8, Đoàn Thanh niên một số đơn vị trên địa bàn tỉnh Gia Lai tổ chức chương trình thiện nguyện “Vì cuộc sống cộng đồng” tại xã Tuy Phước Tây.

Theo đó, Chi đoàn Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Bình Định, Chi đoàn Công ty TNHH Lâm nghiệp Quy Nhơn, Đoàn Công ty Xăng dầu Bình Định, Chi đoàn Ngân hàng Bắc Á - Chi nhánh Bình Định, Đoàn Bưu điện tỉnh Bình Định, Đoàn Công ty Điện lực Gia Lai, Đoàn Công ty cổ phần Cảng Quy Nhơn, Đoàn Công ty cổ phần Thủy điện Vĩnh Sơn - Sông Hinh và Đoàn Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Bình Định đã triển khai một hoạt động ý nghĩa như: trao 10 suất quà (500 nghìn đồng/suất) cho các gia đình chính sách; tặng 50 suất quà (trị giá 300 nghìn đồng/suất) cho học sinh tiểu học có hoàn cảnh khó khăn; tặng 10 thẻ bảo hiểm y tế (900 nghìn đồng/thẻ) cho học sinh trung học cơ sở vượt khó học giỏi.

dsc02797.jpg
Tặng quà cho gia đình chính sách. Ảnh: D.L
dsc02807.jpg
Tặng quà cho học sinh tiểu học có hoàn cảnh khó khăn. Ảnh: D.L
dsc02821.jpg
Tặng thẻ bảo hiểm y tế cho học sinh trung học cơ sở vượt khó học giỏi. Ảnh: D.L

Ngoài ra, các đơn vị tham gia chương trình cũng trao tặng công trình thanh niên “Thắp sáng đường quê” trị giá 15 triệu đồng, đồng thời tuyên truyền sử dụng điện an toàn, tiết kiệm cho học sinh trên địa bàn.

dsc02837.jpg
Tặng công trình thanh niên "Thắp sáng đường quê". Ảnh: D.L

Sự kiện góp phần phát huy tinh thần xung kích, tình nguyện của đoàn viên thanh niên trong phát triển kinh tế-xã hội, bảo đảm an sinh xã hội.

Đánh giá bài viết

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Tuổi trẻ Gia Lai uống nước nhớ nguồn, tri ân người có công

Tuổi trẻ Gia Lai uống nước nhớ nguồn, tri ân người có công

Hoạt động Đoàn - Hội - Đội

(GLO)-Kỷ niệm 78 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ, Đoàn thanh niên toàn tỉnh đã triển khai nhiều chương trình tri ân, từ những bữa cơm ấm cúng tại gia đình chính sách đến thăm hỏi, chăm sóc sức khỏe… để thể hiện lòng biết ơn của thế hệ trẻ với những người đã hy sinh cho độc lập, tự do của dân tộc.

Đoàn phường Quy Nhơn Tây tri ân nhân kỷ niệm 78 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ

Đoàn phường Quy Nhơn Tây tri ân nhân kỷ niệm 78 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ

Hoạt động Đoàn - Hội - Đội

(GLO)- Hướng tới kỷ niệm 78 năm Ngày Thương binh-Liệt sĩ, ngày 23-7, Đoàn phường Quy Nhơn Tây phối hợp với Chi đoàn Trại tạm giam số 2 (Công an tỉnh Gia Lai), Đoàn cơ sở Trung đoàn Cảnh sát cơ động E23 và Đoàn cơ sở Trung đoàn 739 tổ chức chuỗi hoạt động tri ân người có công.

Chiến dịch Mùa hè xanh 2025 đã trở thành dấu ấn đẹp của tuổi trẻ Nông Lâm TP. Hồ Chí Minh. Ảnh: Minh Chí

Nhiều hoạt động ý nghĩa nhân Chiến dịch “Kỳ nghỉ hồng” và “Mùa hè xanh” tại thôn Glung Mơ Lan

Hoạt động Đoàn - Hội - Đội

(GLO)- Ngày 23-7, tại thôn Glung Mơ Lan (xã Chư A Thai, tỉnh Gia Lai), Trường Đại học Nông Lâm TP. Hồ Chí Minh phối hợp với Thành Đoàn TP. Hồ Chí Minh và Tỉnh Đoàn Gia Lai tổ chức chuỗi hoạt động ý nghĩa trong khuôn khổ Chiến dịch tình nguyện “Kỳ nghỉ hồng” và “Mùa hè xanh” năm 2025.

Câu lạc bộ Tiếng Việt - nơi gắn kết tình bạn đẹp của sinh viên Việt - Lào

Câu lạc bộ Tiếng Việt - nơi gắn kết tình bạn đẹp của sinh viên Việt - Lào

Hoạt động Đoàn - Hội - Đội

(GLO)- Không chỉ là nơi rèn luyện tiếng Việt, câu lạc bộ Tiếng Việt QNU (thuộc Hội Sinh viên Trường Đại học Quy Nhơn) còn là cầu nối gắn kết tình bạn đẹp giữa sinh viên hai nước Việt - Lào; góp phần thắt chặt tình hữu nghị, sẻ chia trong sáng, chân thành của sinh viên hai nước.

Lực lượng đoàn viên, thanh niên xã Tuy Phước Đông hỗ trợ người cao tuổi lập hồ sơ đề nghị hưởng trợ cấp hưu trí xã hội. Ảnh: Xuân Vinh

Xã Tuy Phước Đông hỗ trợ người cao tuổi lập hồ sơ hưởng trợ cấp hưu trí xã hội

Chuyển động trẻ

(GLO)- Sáng 17-7, tại Nhà văn hóa thôn Kim Tây, lực lượng đoàn viên, thanh niên xã Tuy Phước Đông phối hợp cùng Phòng Văn hóa - Xã hội xã và Đồn Biên phòng Nhơn Lý tổ chức ra quân hỗ trợ người cao tuổi từ đủ 75 tuổi trở lên lập hồ sơ đề nghị hưởng trợ cấp hưu trí xã hội theo quy định.

Tổ chức sinh hoạt hè cho trẻ em ở địa phương. Ảnh: D.L

Gia Lai: Chuỗi hoạt động tình nguyện hè ý nghĩa tại làng Hòn Mẻ, xã Vân Canh

Hoạt động Đoàn - Hội - Đội

(GLO)- Từ ngày 11 - 15-7, trong khuôn khổ Chiến dịch Mùa hè xanh năm 2025, Xã đoàn Vân Canh phối hợp với Khoa Kinh tế - Kế toán, Khoa Kỹ thuật & Công nghệ và Khoa Toán & Thống kê (Trường Đại học Quy Nhơn) tổ chức chuỗi hoạt động tình nguyện tại làng Hòn Mẻ, xã Vân Canh, tỉnh Gia Lai.

Bí thư thứ nhất Ban Chấp hành Trung ương Đoàn thăm đội hình thanh niên tình nguyện tại 3 xã biên giới.

Bí thư thứ nhất Ban Chấp hành Trung ương Đoàn thăm đội hình thanh niên tình nguyện 3 xã biên giới

Hoạt động Đoàn - Hội - Đội

(GLO)- Sáng 14-7, đồng chí Bùi Quang Huy - Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Bí thư thứ nhất Ban Chấp hành Trung ương Đoàn, đã đến thăm đội hình thanh niên tình nguyện tại 3 xã biên giới: Ia Nan, Ia Pnôn và Ia Mơ (tỉnh Gia Lai). 