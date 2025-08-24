Tặng quà và công trình thanh niên tại xã Tuy Phước Tây

(GLO)- Chào mừng 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2-9, ngày 23-8, Đoàn Thanh niên một số đơn vị trên địa bàn tỉnh Gia Lai tổ chức chương trình thiện nguyện “Vì cuộc sống cộng đồng” tại xã Tuy Phước Tây.

Theo đó, Chi đoàn Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Bình Định, Chi đoàn Công ty TNHH Lâm nghiệp Quy Nhơn, Đoàn Công ty Xăng dầu Bình Định, Chi đoàn Ngân hàng Bắc Á - Chi nhánh Bình Định, Đoàn Bưu điện tỉnh Bình Định, Đoàn Công ty Điện lực Gia Lai, Đoàn Công ty cổ phần Cảng Quy Nhơn, Đoàn Công ty cổ phần Thủy điện Vĩnh Sơn - Sông Hinh và Đoàn Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Bình Định đã triển khai một hoạt động ý nghĩa như: trao 10 suất quà (500 nghìn đồng/suất) cho các gia đình chính sách; tặng 50 suất quà (trị giá 300 nghìn đồng/suất) cho học sinh tiểu học có hoàn cảnh khó khăn; tặng 10 thẻ bảo hiểm y tế (900 nghìn đồng/thẻ) cho học sinh trung học cơ sở vượt khó học giỏi.

Tặng quà cho gia đình chính sách. Ảnh: D.L

Tặng quà cho học sinh tiểu học có hoàn cảnh khó khăn. Ảnh: D.L

Tặng thẻ bảo hiểm y tế cho học sinh trung học cơ sở vượt khó học giỏi. Ảnh: D.L

Ngoài ra, các đơn vị tham gia chương trình cũng trao tặng công trình thanh niên “Thắp sáng đường quê” trị giá 15 triệu đồng, đồng thời tuyên truyền sử dụng điện an toàn, tiết kiệm cho học sinh trên địa bàn.

Tặng công trình thanh niên "Thắp sáng đường quê". Ảnh: D.L

Sự kiện góp phần phát huy tinh thần xung kích, tình nguyện của đoàn viên thanh niên trong phát triển kinh tế-xã hội, bảo đảm an sinh xã hội.