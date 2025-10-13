Video Báo Ảnh Báo in Podcast Chuyển động trẻ Emagazine Infographic

Giáo dục

Chuyện trường, chuyện lớp Tuyển sinh Tin tức

Trường THCS Trưng Vương tổ chức cuộc thi "Tài năng tiếng Anh"

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
CHU HẰNG CHU HẰNG
0:00 / 0:00
0:00

(GLO)- Ngày 13-10, tổ chuyên môn tiếng Anh Trường THCS Trưng Vương (phường Diên Hồng, tỉnh Gia Lai) phối hợp với Trung tâm Anh ngữ Ocean Edu Pleiku tổ chức vòng chung kết cuộc thi Fun with English - Tài năng tiếng Anh cấp trường.

Cuộc thi thu hút gần 700 học sinh khối 8 và 9 tham gia vòng loại, với bài kiểm tra kỹ năng nghe, đọc và viết theo bậc 2 khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam.

Sau vòng loại, Ban tổ chức đã chọn ra 5 thí sinh xuất sắc nhất tham gia vòng chung kết.

tieng-anh-1.jpg
Thí sinh tự tin thể hiện khả năng trước Ban giám khảo và khán giả. Ảnh: Chu Hằng

Tại vòng chung kết, các thí sinh trải qua phần thi nói gồm: Giới thiệu bản thân, Tài năng tiếng Anh (với các nội dung như kể chuyện, kịch ngắn, hùng biện, thuyết trình, MC song ngữ...) và hỏi-đáp.

phat.jpg
Đại diện Ban giám hiệu nhà trường trao giải cho 5 em học sinh. Ảnh: Chu Hằng

Kết quả, Ban tổ chức chương trình đã trao 1 giải nhất cho em Trần Tâm Như (lớp 8/8); 1 giải nhì cho em Bùi Nguyễn Hải Băng (lớp 9/1); 1 giải ba cho em Lê Vũ Huy Hoàng (lớp 9/1); 2 giải khuyến khích cho em Đinh Hồng An (lớp 8.2) và Nguyễn Minh Khang (lớp 9/5).

Cuộc thi Tài năng tiếng Anh cấp trường đã tạo nên sân chơi trí tuệ, lành mạnh và bổ ích, giúp học sinh mạnh dạn, tự tin hơn trong giao tiếp tiếng Anh, đồng thời rèn luyện các kỹ năng nghe-nói-phản xạ và ứng xử ngôn ngữ trong thực tế.

phat-hoc-bong.jpg
Đại diện Trung tâm Anh ngữ Ocean Edu (phường Pleiku) trao học bổng khóa học tiếng Anh cho học sinh khối 6. Ảnh: Chu Hằng

Cũng trong chương trình, Trung tâm Anh ngữ Ocean Edu Pleiku đã trao tặng 35 suất học bổng khóa học Tiếng anh cho các em học sinh khối 6 của trường đạt thành tích cao trong kỳ thi “Thắp sáng tiềm năng của bạn” do trung tâm tổ chức.

Đánh giá bài viết

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Em R’ô H’Phẽ (lớp 12A8) ôn bài sau giờ học ở khu tập thể của Trường THPT Trường Chinh. Ảnh: R’Ô Hok

Giúp học sinh nghèo không bỏ học

Chuyện trường, chuyện lớp

(GLO)- Nhiều năm qua, Trường THPT Trường Chinh (thôn Tốt Biơch, xã Chư Sê, tỉnh Gia Lai) đã hỗ trợ chỗ ở miễn phí tại khu tập thể cho nhiều học sinh có hoàn cảnh khó khăn, góp phần quan trọng động viên các em nỗ lực học tập để hướng đến tương lai tươi đẹp hơn.

Hội thi Thiết bị đào tạo tự làm cấp tỉnh năm 2025: Khẳng định trí tuệ và sáng tạo của nhà giáo

Hội thi Thiết bị đào tạo tự làm cấp tỉnh năm 2025: Khẳng định trí tuệ và sáng tạo của nhà giáo

Giáo dục

(GLO)- Sau 3 ngày diễn ra sôi nổi tại Trường Cao đẳng Kỹ thuật Công nghệ Quy Nhơn (1-3.10), Hội thi Thiết bị đào tạo tự làm cấp tỉnh năm 2025 đã khép lại thành công, thể hiện tinh thần đổi mới sáng tạo của đội ngũ nhà giáo trong đào tạo nghề, góp phần nâng cao chất lượng nguồn nhân lực.

Khai mạc hội thi thiết bị đào tạo tự làm năm 2025

Khai mạc hội thi thiết bị đào tạo tự làm năm 2025

Giáo dục

(GLO)- Ngày 1-10, tại Trường Cao đẳng Kỹ thuật công nghệ Quy Nhơn, Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức khai mạc Hội thi thiết bị đào tạo tự làm cấp tỉnh năm 2025. Dự hội nghị có đại diện các sở, ban, ngành; đại diện các trường tham dự hội thi cùng 13 nhóm tham gia dự thi.

Triển khai nhiệm vụ giáo dục mầm non năm học 2025-2026

Gia Lai: Triển khai nhiệm vụ giáo dục mầm non năm học 2025-2026

Giáo dục

(GLO) - Sáng 25-9, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Gia Lai tổ chức hội nghị triển khai thực hiện nhiệm vụ giáo dục mầm non năm học 2025-2026. Hội nghị được tổ chức trực tiếp kết hợp trực tuyến; với sự tham dự của lãnh đạo các phòng, ban và đại diện các xã, phường trên địa bàn tỉnh.

Học sinh Trường THPT Nguyễn Đình Chiểu (phường Bình Định) hào hứng tham gia tiết thực hành ngoại ngữ trên lớp. Ảnh: Hồ Điểm

Ðổi mới phương pháp để nâng cao chất lượng dạy-học ngoại ngữ

Tin tức

(GLO)- Từ đầu năm học 2025 - 2026, các trường trên địa bàn tỉnh Gia Lai đã tích cực đổi mới phương pháp dạy và học bộ môn ngoại ngữ. Cùng với đó, việc bồi dưỡng nghiệp vụ cho giáo viên, đầu tư cơ sở vật chất hiện đại cũng được chú trọng để nâng cao chất lượng dạy và học bộ môn này.

null