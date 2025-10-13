Trường THCS Trưng Vương tổ chức cuộc thi "Tài năng tiếng Anh"

(GLO)- Ngày 13-10, tổ chuyên môn tiếng Anh Trường THCS Trưng Vương (phường Diên Hồng, tỉnh Gia Lai) phối hợp với Trung tâm Anh ngữ Ocean Edu Pleiku tổ chức vòng chung kết cuộc thi Fun with English - Tài năng tiếng Anh cấp trường.

Cuộc thi thu hút gần 700 học sinh khối 8 và 9 tham gia vòng loại, với bài kiểm tra kỹ năng nghe, đọc và viết theo bậc 2 khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam.

Sau vòng loại, Ban tổ chức đã chọn ra 5 thí sinh xuất sắc nhất tham gia vòng chung kết.

Thí sinh tự tin thể hiện khả năng trước Ban giám khảo và khán giả. Ảnh: Chu Hằng

Tại vòng chung kết, các thí sinh trải qua phần thi nói gồm: Giới thiệu bản thân, Tài năng tiếng Anh (với các nội dung như kể chuyện, kịch ngắn, hùng biện, thuyết trình, MC song ngữ...) và hỏi-đáp.

Đại diện Ban giám hiệu nhà trường trao giải cho 5 em học sinh. Ảnh: Chu Hằng

Kết quả, Ban tổ chức chương trình đã trao 1 giải nhất cho em Trần Tâm Như (lớp 8/8); 1 giải nhì cho em Bùi Nguyễn Hải Băng (lớp 9/1); 1 giải ba cho em Lê Vũ Huy Hoàng (lớp 9/1); 2 giải khuyến khích cho em Đinh Hồng An (lớp 8.2) và Nguyễn Minh Khang (lớp 9/5).

Cuộc thi Tài năng tiếng Anh cấp trường đã tạo nên sân chơi trí tuệ, lành mạnh và bổ ích, giúp học sinh mạnh dạn, tự tin hơn trong giao tiếp tiếng Anh, đồng thời rèn luyện các kỹ năng nghe-nói-phản xạ và ứng xử ngôn ngữ trong thực tế.

Đại diện Trung tâm Anh ngữ Ocean Edu (phường Pleiku) trao học bổng khóa học tiếng Anh cho học sinh khối 6. Ảnh: Chu Hằng

Cũng trong chương trình, Trung tâm Anh ngữ Ocean Edu Pleiku đã trao tặng 35 suất học bổng khóa học Tiếng anh cho các em học sinh khối 6 của trường đạt thành tích cao trong kỳ thi “Thắp sáng tiềm năng của bạn” do trung tâm tổ chức.