Xã Tuy Phước Tây triển khai mô hình “Đội viên số thông minh”

DƯƠNG LINH
(GLO)- Chiều 15-4, Đoàn Thanh niên, Hội đồng Đội xã Tuy Phước Tây (tỉnh Gia Lai) triển khai mô hình “Đội viên số thông minh” tại Trường THCS Phước Thành.

Triển khai mô hình “Đội viên số thông minh”, đội viên được hướng dẫn tìm hiểu kiến thức nền tảng về internet, công nghệ thông tin và trí tuệ nhân tạo (AI) ở mức cơ bản; thực hành sử dụng các thiết bị điện tử, phần mềm, ứng dụng phục vụ học tập...

Giáo viên Trường THCS Phước Thành giới thiệu với đội viên về mô hình. Ảnh: ĐVCC

Mô hình tập trung rèn luyện cho đội viên kỹ năng tìm kiếm thông tin, nhận diện tin giả, bảo mật thông tin cá nhân; kỹ năng sử dụng internet an toàn thông qua các tình huống thực tế, hoạt động trải nghiệm, sân khấu hóa và sáng tạo các sản phẩm như poster, video tuyên truyền...

Bên cạnh đó, mỗi liên đội thành lập nhóm “đội viên nòng cốt” (khoảng 10-15 em) có kỹ năng tốt để hỗ trợ bạn bè, qua đó lan tỏa thói quen ứng dụng công nghệ theo hướng tích cực.

Hướng dẫn đội viên sử dụng một số phần mềm hỗ trợ học tập. Ảnh: ĐVCC

Theo kế hoạch, mô hình sẽ được triển khai tại 5 liên đội còn lại trên địa bàn xã Tuy Phước Tây, phấn đấu 100% đội viên được tiếp cận kiến thức, kỹ năng số cơ bản, góp phần xây dựng thế hệ thiếu nhi chủ động, sáng tạo, làm chủ công nghệ trong thời đại số.

Nghị lực vượt khó của chàng sinh viên Bahnar

(GLO)- Giữa nhiều tấm gương tiêu biểu của Trường Cao đẳng Gia Lai, Đinh Văn Châu (SN 2003, lớp trưởng lớp Bảo vệ thực vật 2024AB, Khoa Nông - Lâm) là một trong những gương mặt nổi bật bởi tinh thần vượt khó, ý chí vươn lên và sự tận tâm trong học tập cũng như công tác Đoàn.

Gia Lai: “Cháy” hết mình tại Ngày hội “Học sinh 3 tốt”

(GLO)- Ngày 28-3, tại Trường Tiểu học, THCS và THPT Sao Việt (phường Pleiku), Tỉnh đoàn Gia Lai tổ chức ngày hội “Học sinh 3 tốt” năm 2026 với nhiều hoạt động hấp dẫn, thu hút hơn 500 học sinh thuộc các phường Pleiku, Hội Phú, Thống Nhất, Diên Hồng tham gia. Các em học sinh "cháy" hết mình trong không khí tươi vui, sôi nổi.

Tuổi trẻ phường Pleiku sôi nổi chào mừng kỷ niệm 95 năm Ngày thành lập Đoàn.

(GLO)- Sáng 26-3, tại Quảng trường Đại Đoàn Kết và Bảo tàng Pleiku, Đoàn phường Pleiku tổ chức chương trình kỷ niệm 95 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/3/1931 - 26/3/2026) với chủ đề “Tuổi trẻ Pleiku - 95 năm khát vọng và cống hiến”, thu hút 400 đoàn viên, thanh niên tham gia.

60s Gia Lai: Sôi nổi ngày hội của Thanh niên

(GLO)- Tháng Ba, không khí tuổi trẻ lan tỏa khắp Gia Lai với nhiều hoạt động sôi nổi. Trong đó, ngày hội thanh niên tại các trường học đã diễn ra với không khí rộn ràng, năng động, thu hút đông đảo đoàn viên, thanh niên tham gia, tạo nên bức tranh trẻ trung, đầy năng lượng.

Cống hiến sức trẻ cho quê hương Gia Lai

(GLO)- Với tinh thần tận tâm trong công việc và không ngừng rèn luyện, hoàn thiện bản thân, mỗi cá nhân được Tỉnh đoàn trao Giải thưởng Ngô Mây năm 2025 đều là những điển hình tiêu biểu cho sự nỗ lực, sáng tạo và trách nhiệm, góp phần xây dựng quê hương Gia Lai ngày càng phát triển.

