Xã Tuy Phước Tây triển khai mô hình “Đội viên số thông minh”

Triển khai mô hình “Đội viên số thông minh”, đội viên được hướng dẫn tìm hiểu kiến thức nền tảng về internet, công nghệ thông tin và trí tuệ nhân tạo (AI) ở mức cơ bản; thực hành sử dụng các thiết bị điện tử, phần mềm, ứng dụng phục vụ học tập...

Giáo viên Trường THCS Phước Thành giới thiệu với đội viên về mô hình. Ảnh: ĐVCC

Mô hình tập trung rèn luyện cho đội viên kỹ năng tìm kiếm thông tin, nhận diện tin giả, bảo mật thông tin cá nhân; kỹ năng sử dụng internet an toàn thông qua các tình huống thực tế, hoạt động trải nghiệm, sân khấu hóa và sáng tạo các sản phẩm như poster, video tuyên truyền...

Bên cạnh đó, mỗi liên đội thành lập nhóm “đội viên nòng cốt” (khoảng 10-15 em) có kỹ năng tốt để hỗ trợ bạn bè, qua đó lan tỏa thói quen ứng dụng công nghệ theo hướng tích cực.

Hướng dẫn đội viên sử dụng một số phần mềm hỗ trợ học tập. Ảnh: ĐVCC

Theo kế hoạch, mô hình sẽ được triển khai tại 5 liên đội còn lại trên địa bàn xã Tuy Phước Tây, phấn đấu 100% đội viên được tiếp cận kiến thức, kỹ năng số cơ bản, góp phần xây dựng thế hệ thiếu nhi chủ động, sáng tạo, làm chủ công nghệ trong thời đại số.