Gia Lai: Các cấp bộ Đoàn thúc đẩy chuyển đổi số từ tỉnh đến cơ sở

(GLO)- Từ đầu năm 2026 đến nay, công tác chuyển đổi số được các cấp bộ Đoàn trong tỉnh triển khai đồng bộ từ tỉnh đến cơ sở, bám sát nhiệm vụ và nhu cầu thực tế. Nhiều mô hình số hóa được hình thành và từng bước phát huy hiệu quả.

Đồng bộ, hiệu quả

Thực hiện Đề án “Phát huy vai trò của đoàn viên, thanh niên trong chuyển đổi số cộng đồng trên địa bàn tỉnh Gia Lai giai đoạn 2026-2030”, Tỉnh đoàn Gia Lai đã chỉ đạo 100% xã, phường xây dựng kế hoạch hoạt động của Tổ công nghệ số cộng đồng.

Tính đến ngày 13-4, các cấp bộ Đoàn toàn tỉnh đã thành lập 135/135 Tổ công nghệ số cộng đồng với 2.599 thành viên; 21 đội hình Bình dân học vụ số với 755 thành viên được thành lập tại các đơn vị trực thuộc. 100% xã, phường được trang bị laptop, tạo điều kiện thuận lợi cho việc tổ chức các hoạt động chuyển đổi số tại cơ sở.

Đoàn Thanh niên xã Ia Tul phối hợp với Tổ công nghệ số cộng đồng xã hỗ trợ người dân thôn Bôn Ia Rniu cài đặt ứng dụng iGiaLai. Ảnh: ĐVCC

Các Tổ công nghệ số cộng đồng duy trì hoạt động thường xuyên tại Trung tâm Phục vụ hành chính công và khu dân cư. Bình quân mỗi đơn vị bố trí từ 2-12 đoàn viên trực hỗ trợ người dân sử dụng dịch vụ công trực tuyến, kích hoạt tài khoản định danh điện tử VNeID, thanh toán không dùng tiền mặt từ 2-5 ngày/tuần, đồng thời tổ chức ra quân ít nhất 1 lần/tháng.

Trong các đợt cao điểm, 100% xã, phường đồng loạt triển khai hoạt động của Tổ công nghệ số cộng đồng, phối hợp với lực lượng Công an, ngân hàng, doanh nghiệp viễn thông hỗ trợ người dân tại chợ, khu dân cư và các điểm sinh hoạt cộng đồng. Hoạt động tuyên truyền, phổ biến kỹ năng số cơ bản, cảnh báo các hình thức lừa đảo trên không gian mạng cũng được lồng ghép trong quá trình hỗ trợ.

Ngoài ra, công tác truyền thông được triển khai theo hướng trực quan, dễ tiếp cận. Đến ngày 12-4, mô hình “Mỗi tuần 1 kỹ năng số” được Tỉnh đoàn duy trì với 13 sản phẩm infographic đăng tải và chia sẻ trên hệ thống các trang mạng xã hội của các cấp bộ Đoàn.

Đoàn xã Đak Pơ tuyên truyền Chiến lược An ninh mạng quốc gia và kỹ năng nhận diện các hình thức lừa đảo qua internet tại nhà rông làng Krông Hra. Ảnh: ĐVCC

Cùng với tuyên truyền, việc bồi dưỡng kỹ năng số cũng được đẩy mạnh. Tại xã Tây Sơn, triển khai mô hình “Xã hạt nhân về khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số”, ngày 18-3, Tỉnh đoàn phối hợp với Văn phòng UBND tỉnh, Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh và Viettel Tây Sơn tổ chức tập huấn cho 250 đoàn viên, thanh niên.

Anh Đinh Xạ - Bí thư Chi đoàn thôn Đồng Sim - chia sẻ: “Khác với các buổi tập huấn trước, chương trình này cho chúng tôi trực tiếp thực hành và làm bài kiểm tra ngay tại lớp. Nhờ đó, tôi nắm rõ hơn cách sử dụng các nền tảng số và có thể hướng dẫn lại cho người dân một cách cụ thể, dễ hiểu”.

Số hóa trên nhiều lĩnh vực

Nhiều cơ sở Đoàn đã xây dựng các mô hình số hóa, ứng dụng công nghệ, trí tuệ nhân tạo (AI)… gắn với nhu cầu thực tế, phù hợp với từng địa bàn. Có thể kể đến như: “Bản tin AI”, “Sổ bầu cử điện tử”, chiến dịch “Thanh niên số - Phủ sóng VNeID mức độ 2” (Đoàn phường Quy Nhơn); “Khu chợ không sử dụng tiền mặt”, đội tình nguyện hỗ trợ cài đặt “Sổ tay Đảng viên điện tử” cho đảng viên cao tuổi (Đoàn phường Pleiku)…

Tại xã Đak Pơ, mô hình “Chợ số Đak Pơ” do Đoàn Thanh niên xã triển khai từ ngày 1-3 trên nền tảng Facebook Marketplace tạo không gian kết nối giữa người bán và người mua theo hình thức trực tuyến. Ban quản trị do cán bộ Đoàn xã phụ trách thực hiện việc điều phối, hướng dẫn và kiểm duyệt nội dung nhằm bảo đảm hoạt động diễn ra thuận lợi.

Đến nay, mô hình thu hút hơn 2.300 thành viên gồm hộ nông dân, tiểu thương và người tiêu dùng trong và ngoài địa phương.

Chị Bùi Thanh Hoa - Bí thư Đoàn xã Đak Pơ - cho biết: “Chợ số giúp người dân tiết kiệm thời gian đi lại, mở rộng phạm vi tiếp cận khách hàng và có thể giao dịch mọi lúc, mọi nơi. Ngoài ra, Chợ số đã bước đầu góp phần quảng bá nông sản địa phương, giúp sản phẩm đến gần với người mua và nhu cầu thị trường.

Đặc biệt, để tăng khả năng tiêu thụ các sản phẩm nông sản trên địa bàn, Đoàn xã đã chủ động quay, dựng và thiết kế các video quảng bá các sản phẩm OCOP sinh động, trực quan và mang lại hiệu ứng tích cực”.

Tại phường Hoài Nhơn, cuối tháng 1-2026, Đoàn Thanh niên phường đã ra mắt công trình “Thư viện số thanh niên” gồm 8 mã QR liên kết đến các tài liệu số, bao gồm các tác phẩm của Chủ tịch Hồ Chí Minh, tư liệu lịch sử, sách kỹ năng và tài liệu học tập... góp phần phát triển văn hóa đọc trong đoàn viên, thanh thiếu nhi.

Học sinh Trường Tiểu học số 1 Hoài Thanh Tây trải nghiệm mô hình “Thư viện số thanh niên”. Ảnh: ĐVCC

Em Hồ Anh Khoa - học sinh Trường Tiểu học số 1 Hoài Thanh Tây (phường Hoài Nhơn) - chia sẻ: “Khi sử dụng thư viện số, em chỉ cần quét mã QR là có thể đọc nhiều tài liệu khác nhau. Em thấy việc đọc sách trở nên dễ dàng hơn và có thể tìm hiểu thêm nhiều kiến thức mới, rất tiện lợi”.

Tại xã Đề Gi, Đoàn Thanh niên phối hợp với Trung tâm Phục vụ hành chính công xã ra mắt mô hình “Nhà văn hóa số” tại Trung tâm (trụ sở tại thôn Gia Thạnh) và các thôn: Hòa Hiệp, Chánh Danh, Đức Phổ 1, Ngãi An, Thắng Kiên.

Vào các buổi sáng thứ 2, 4 và 6 (từ 7 giờ 30 đến 11 giờ) hằng tuần, thành viên Tổ công nghệ số sẽ hỗ trợ người dân thực hiện các thủ tục hành chính trực tuyến, cài đặt tài khoản định danh điện tử VneID, thanh toán trực tuyến, cài đặt chữ ký số cá nhân, sử dụng các ứng dụng số và theo dõi thông tin chính thống của địa phương trên Facebook, Zalo OA…

Mô hình “Nhà văn hóa số” tích cực hỗ trợ người dân thôn Đức Phổ 1. Ảnh: ĐVCC

Mô hình này nhận được sự đón nhận của người dân địa phương. Từng được Tổ công nghệ số hỗ trợ thực hiện các thủ tục hành chính trực tuyến, anh Nguyễn Cảnh Toàn (ở thôn Thắng Kiên) chia sẻ: “Tôi được hướng dẫn làm thủ tục ngay tại thôn, không phải đi xa như các lần trước. Các bạn đoàn viên hỗ trợ cụ thể từng bước nên tôi có thể tự thực hiện các thao tác trên điện thoại rất thuận tiện”.