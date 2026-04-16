Video Báo Ảnh Báo in Podcast Welcome to Gia Lai Emagazine Infographic

Chuyển động trẻ

Hoạt động Đoàn - Hội - Đội

Hoạt động Đoàn - Hội - Đội Sống đẹp Kỹ năng sống Khởi nghiệp

Gia Lai: Các cấp bộ Đoàn thúc đẩy chuyển đổi số từ tỉnh đến cơ sở

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
DƯƠNG LINH
0:00 / 0:00
0:00

(GLO)- Từ đầu năm 2026 đến nay, công tác chuyển đổi số được các cấp bộ Đoàn trong tỉnh triển khai đồng bộ từ tỉnh đến cơ sở, bám sát nhiệm vụ và nhu cầu thực tế. Nhiều mô hình số hóa được hình thành và từng bước phát huy hiệu quả.

Đồng bộ, hiệu quả

Thực hiện Đề án “Phát huy vai trò của đoàn viên, thanh niên trong chuyển đổi số cộng đồng trên địa bàn tỉnh Gia Lai giai đoạn 2026-2030”, Tỉnh đoàn Gia Lai đã chỉ đạo 100% xã, phường xây dựng kế hoạch hoạt động của Tổ công nghệ số cộng đồng.

Tính đến ngày 13-4, các cấp bộ Đoàn toàn tỉnh đã thành lập 135/135 Tổ công nghệ số cộng đồng với 2.599 thành viên; 21 đội hình Bình dân học vụ số với 755 thành viên được thành lập tại các đơn vị trực thuộc. 100% xã, phường được trang bị laptop, tạo điều kiện thuận lợi cho việc tổ chức các hoạt động chuyển đổi số tại cơ sở.

Đoàn Thanh niên xã Ia Tul phối hợp với Tổ công nghệ số cộng đồng xã hỗ trợ người dân thôn Bôn Ia Rniu cài đặt ứng dụng iGiaLai. Ảnh: ĐVCC

Các Tổ công nghệ số cộng đồng duy trì hoạt động thường xuyên tại Trung tâm Phục vụ hành chính công và khu dân cư. Bình quân mỗi đơn vị bố trí từ 2-12 đoàn viên trực hỗ trợ người dân sử dụng dịch vụ công trực tuyến, kích hoạt tài khoản định danh điện tử VNeID, thanh toán không dùng tiền mặt từ 2-5 ngày/tuần, đồng thời tổ chức ra quân ít nhất 1 lần/tháng.

Trong các đợt cao điểm, 100% xã, phường đồng loạt triển khai hoạt động của Tổ công nghệ số cộng đồng, phối hợp với lực lượng Công an, ngân hàng, doanh nghiệp viễn thông hỗ trợ người dân tại chợ, khu dân cư và các điểm sinh hoạt cộng đồng. Hoạt động tuyên truyền, phổ biến kỹ năng số cơ bản, cảnh báo các hình thức lừa đảo trên không gian mạng cũng được lồng ghép trong quá trình hỗ trợ.

Ngoài ra, công tác truyền thông được triển khai theo hướng trực quan, dễ tiếp cận. Đến ngày 12-4, mô hình “Mỗi tuần 1 kỹ năng số” được Tỉnh đoàn duy trì với 13 sản phẩm infographic đăng tải và chia sẻ trên hệ thống các trang mạng xã hội của các cấp bộ Đoàn.

Đoàn xã Đak Pơ tuyên truyền Chiến lược An ninh mạng quốc gia và kỹ năng nhận diện các hình thức lừa đảo qua internet tại nhà rông làng Krông Hra. Ảnh: ĐVCC

Cùng với tuyên truyền, việc bồi dưỡng kỹ năng số cũng được đẩy mạnh. Tại xã Tây Sơn, triển khai mô hình “Xã hạt nhân về khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số”, ngày 18-3, Tỉnh đoàn phối hợp với Văn phòng UBND tỉnh, Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh và Viettel Tây Sơn tổ chức tập huấn cho 250 đoàn viên, thanh niên.

Anh Đinh Xạ - Bí thư Chi đoàn thôn Đồng Sim - chia sẻ: “Khác với các buổi tập huấn trước, chương trình này cho chúng tôi trực tiếp thực hành và làm bài kiểm tra ngay tại lớp. Nhờ đó, tôi nắm rõ hơn cách sử dụng các nền tảng số và có thể hướng dẫn lại cho người dân một cách cụ thể, dễ hiểu”.

Số hóa trên nhiều lĩnh vực

Nhiều cơ sở Đoàn đã xây dựng các mô hình số hóa, ứng dụng công nghệ, trí tuệ nhân tạo (AI)… gắn với nhu cầu thực tế, phù hợp với từng địa bàn. Có thể kể đến như: “Bản tin AI”, “Sổ bầu cử điện tử”, chiến dịch “Thanh niên số - Phủ sóng VNeID mức độ 2” (Đoàn phường Quy Nhơn); “Khu chợ không sử dụng tiền mặt”, đội tình nguyện hỗ trợ cài đặt “Sổ tay Đảng viên điện tử” cho đảng viên cao tuổi (Đoàn phường Pleiku)…

Tại xã Đak Pơ, mô hình “Chợ số Đak Pơ” do Đoàn Thanh niên xã triển khai từ ngày 1-3 trên nền tảng Facebook Marketplace tạo không gian kết nối giữa người bán và người mua theo hình thức trực tuyến. Ban quản trị do cán bộ Đoàn xã phụ trách thực hiện việc điều phối, hướng dẫn và kiểm duyệt nội dung nhằm bảo đảm hoạt động diễn ra thuận lợi.

Đến nay, mô hình thu hút hơn 2.300 thành viên gồm hộ nông dân, tiểu thương và người tiêu dùng trong và ngoài địa phương.

Chị Bùi Thanh Hoa - Bí thư Đoàn xã Đak Pơ - cho biết: “Chợ số giúp người dân tiết kiệm thời gian đi lại, mở rộng phạm vi tiếp cận khách hàng và có thể giao dịch mọi lúc, mọi nơi. Ngoài ra, Chợ số đã bước đầu góp phần quảng bá nông sản địa phương, giúp sản phẩm đến gần với người mua và nhu cầu thị trường.

Đặc biệt, để tăng khả năng tiêu thụ các sản phẩm nông sản trên địa bàn, Đoàn xã đã chủ động quay, dựng và thiết kế các video quảng bá các sản phẩm OCOP sinh động, trực quan và mang lại hiệu ứng tích cực”.

Tại phường Hoài Nhơn, cuối tháng 1-2026, Đoàn Thanh niên phường đã ra mắt công trình “Thư viện số thanh niên” gồm 8 mã QR liên kết đến các tài liệu số, bao gồm các tác phẩm của Chủ tịch Hồ Chí Minh, tư liệu lịch sử, sách kỹ năng và tài liệu học tập... góp phần phát triển văn hóa đọc trong đoàn viên, thanh thiếu nhi.

Học sinh Trường Tiểu học số 1 Hoài Thanh Tây trải nghiệm mô hình “Thư viện số thanh niên”. Ảnh: ĐVCC

Em Hồ Anh Khoa - học sinh Trường Tiểu học số 1 Hoài Thanh Tây (phường Hoài Nhơn) - chia sẻ: “Khi sử dụng thư viện số, em chỉ cần quét mã QR là có thể đọc nhiều tài liệu khác nhau. Em thấy việc đọc sách trở nên dễ dàng hơn và có thể tìm hiểu thêm nhiều kiến thức mới, rất tiện lợi”.

Tại xã Đề Gi, Đoàn Thanh niên phối hợp với Trung tâm Phục vụ hành chính công xã ra mắt mô hình “Nhà văn hóa số” tại Trung tâm (trụ sở tại thôn Gia Thạnh) và các thôn: Hòa Hiệp, Chánh Danh, Đức Phổ 1, Ngãi An, Thắng Kiên.

Vào các buổi sáng thứ 2, 4 và 6 (từ 7 giờ 30 đến 11 giờ) hằng tuần, thành viên Tổ công nghệ số sẽ hỗ trợ người dân thực hiện các thủ tục hành chính trực tuyến, cài đặt tài khoản định danh điện tử VneID, thanh toán trực tuyến, cài đặt chữ ký số cá nhân, sử dụng các ứng dụng số và theo dõi thông tin chính thống của địa phương trên Facebook, Zalo OA…

Mô hình “Nhà văn hóa số” tích cực hỗ trợ người dân thôn Đức Phổ 1. Ảnh: ĐVCC

Mô hình này nhận được sự đón nhận của người dân địa phương. Từng được Tổ công nghệ số hỗ trợ thực hiện các thủ tục hành chính trực tuyến, anh Nguyễn Cảnh Toàn (ở thôn Thắng Kiên) chia sẻ: “Tôi được hướng dẫn làm thủ tục ngay tại thôn, không phải đi xa như các lần trước. Các bạn đoàn viên hỗ trợ cụ thể từng bước nên tôi có thể tự thực hiện các thao tác trên điện thoại rất thuận tiện”.

Một số chỉ tiêu trọng tâm trong Đề án “Phát huy vai trò của đoàn viên, thanh niên trong chuyển đổi số cộng đồng tỉnh Gia Lai giai đoạn 2026-2030”:

● 100% xã, phường thành lập, duy trì hoạt động Tổ công nghệ số cộng đồng; có điểm hỗ trợ số tại UBND hoặc nhà văn hóa; tổ chức tối thiểu 3 buổi hỗ trợ/tháng cho người dân.

● Tối thiểu 25% người dân trưởng thành đạt kỹ năng số cơ bản; tối thiểu 20% người dân sử dụng thành thạo các dịch vụ số thiết yếu (dịch vụ công trực tuyến, thanh toán không tiền mặt, VNeID).

● 100% cán bộ, công chức, đoàn viên, thanh niên, tối thiểu 25% người dân kích hoạt, sử dụng tài khoản định danh điện tử VNeID mức 2.

● Tối thiểu 80% hồ sơ thủ tục hành chính được tiếp nhận, xử lý và trả kết quả trực tuyến toàn trình.

● Tối thiểu 70% hồ sơ trực tuyến có sự hỗ trợ của Tổ công nghệ số cộng đồng.

● 30% người dân được hỗ trợ cài đặt sản phẩm số, mở tài khoản thanh toán trực tuyến và đăng ký chữ ký số công cộng.

● 100% hộ gia đình được tuyên truyền, hướng dẫn nhận diện các hình thức lừa đảo trực tuyến phổ biến.

Đánh giá bài viết

Tin liên quan

Tuổi trẻ Gia Lai tiên phong chuyển đổi số

(GLO)- Xác định tham gia chuyển đổi số là nhiệm vụ quan trọng hàng đầu, giai đoạn 2022-2025, tuổi trẻ Gia Lai triển khai nhiều mô hình, cách làm sáng tạo, thu hút hàng chục nghìn lượt đoàn viên tham gia. Các hoạt động này đã góp phần xây dựng “xã hội số”, “chính quyền số” hiện đại.

Có thể bạn quan tâm

Nghị lực vượt khó của chàng sinh viên Bahnar

(GLO)- Giữa nhiều tấm gương tiêu biểu của Trường Cao đẳng Gia Lai, Đinh Văn Châu (SN 2003, lớp trưởng lớp Bảo vệ thực vật 2024AB, Khoa Nông - Lâm) là một trong những gương mặt nổi bật bởi tinh thần vượt khó, ý chí vươn lên và sự tận tâm trong học tập cũng như công tác Đoàn.

Gia Lai: "Cháy" hết mình tại ngày hội "Học sinh 3 tốt"

(GLO)- Ngày 28-3, tại Trường Tiểu học, THCS và THPT Sao Việt (phường Pleiku), Tỉnh đoàn Gia Lai tổ chức ngày hội “Học sinh 3 tốt” năm 2026 với nhiều hoạt động hấp dẫn, thu hút hơn 500 học sinh thuộc các phường Pleiku, Hội Phú, Thống Nhất, Diên Hồng tham gia. Các em học sinh "cháy" hết mình trong không khí tươi vui, sôi nổi.

Tuổi trẻ phường Pleiku sôi nổi chào mừng kỷ niệm 95 năm Ngày thành lập Đoàn

(GLO)- Sáng 26-3, tại Quảng trường Đại Đoàn Kết và Bảo tàng Pleiku, Đoàn phường Pleiku tổ chức chương trình kỷ niệm 95 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/3/1931 - 26/3/2026) với chủ đề “Tuổi trẻ Pleiku - 95 năm khát vọng và cống hiến”, thu hút 400 đoàn viên, thanh niên tham gia.

60s Gia Lai: Sôi nổi ngày hội của Thanh niên

(GLO)- Tháng Ba, không khí tuổi trẻ lan tỏa khắp Gia Lai với nhiều hoạt động sôi nổi. Trong đó, ngày hội thanh niên tại các trường học đã diễn ra với không khí rộn ràng, năng động, thu hút đông đảo đoàn viên, thanh niên tham gia, tạo nên bức tranh trẻ trung, đầy năng lượng.

Cống hiến sức trẻ cho quê hương Gia Lai

(GLO)- Với tinh thần tận tâm trong công việc và không ngừng rèn luyện, hoàn thiện bản thân, mỗi cá nhân được Tỉnh đoàn trao Giải thưởng Ngô Mây năm 2025 đều là những điển hình tiêu biểu cho sự nỗ lực, sáng tạo và trách nhiệm, góp phần xây dựng quê hương Gia Lai ngày càng phát triển.

“Sức trẻ tình nguyện - Kết nối yêu thương”: Thắm tình kết nghĩa

(GLO)- Chương trình “Sức trẻ tình nguyện - Kết nối yêu thương” không chỉ phát huy tinh thần xung kích, tình nguyện của đoàn viên, thanh niên mà còn góp phần chăm lo thiết thực cho học sinh, người dân vùng khó, thắt chặt tình kết nghĩa và lan tỏa những giá trị nhân văn trong cộng đồng.

null