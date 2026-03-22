Gia Lai: Sôi nổi các hoạt động kỷ niệm 95 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh

DƯƠNG LINH
(GLO)- Hướng tới kỷ niệm 95 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/3/1931 - 26/3/2026), nhiều đơn vị trên địa bàn tỉnh đã tổ chức các hoạt động, thu hút đông đảo đoàn viên, thanh niên tham gia.

* Ngày 21-3, tại Trường Phổ thông dân tộc nội trú Trung học phổ thông số 1 tỉnh Gia Lai, Đoàn UBND tỉnh tổ chức chương trình kỷ niệm với nhiều nội dung thiết thực. Tại đây, đại diện đơn vị đã ôn lại truyền thống 95 năm xây dựng và trưởng thành của Đoàn; tổ chức lễ kết nạp 95 đoàn viên mới.

nhieu-hoat-dong-ky-niem-95-nam-thanh-lap-doan-2.jpg
Bí thư Đoàn UBND tỉnh Bùi Lê Khánh thực hiện nghi thức kết nạp Đoàn viên mới tại chương trình. Ảnh: D.L

Dịp này, Đoàn UBND tỉnh đã trao 50 suất quà (500 nghìn đồng/suất) cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn của Trường Phổ thông Dân tộc Nội trú Trung học phổ thông số 1 tỉnh Gia Lai; tuyên dương 56 cán bộ Đoàn, đoàn viên thanh niên tiêu biểu.

nhieu-hoat-dong-ky-niem-95-nam-thanh-lap-doan-1.jpg
Trao bảng tượng trưng, tặng quà cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn. Ảnh: D.L
nhieu-hoat-dong-ky-niem-95-nam-thanh-lap-doan-3.jpg
Tuyên dương cán bộ Đoàn, đoàn viên thanh niên tiêu biểu tại chương trình. Ảnh: D.L

* Cùng ngày, Đoàn Trường Cao đẳng Y tế Gia Lai tổ chức Hội trại sinh viên năm 2026 với nhiều hoạt động sôi nổi như: dựng trại, trò chơi dân gian, gian hàng ẩm thực, thi rung chuông vàng, xếp hình số 95 với khoảng 300 sinh viên, hội thi văn nghệ “Sắc màu tuổi trẻ” và chương trình lửa trại.

Dịp này, Đoàn trường tổ chức lễ kết nghĩa với Đoàn cơ sở Hải đoàn Biên phòng 48; đồng thời kết nạp 5 đoàn viên mới.

* Trước đó, chiều 20-3, Chi đoàn các Ban Đảng tỉnh, Đoàn Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Chi đoàn Viện kiểm sát nhân dân tỉnh tổ chức sinh hoạt chuyên đề “Vững tin dưới cờ Đảng, tự hào tiến bước theo Đoàn”.

nhieu-hoat-dong-ky-niem-95-nam-thanh-lap-doan-5.jpg
Quang cảnh buổi sinh hoạt chuyên đề. Ảnh: ĐVCC

Tại chương trình, đoàn viên được học tập chuyên đề, tham gia thảo luận, tìm hiểu lịch sử Đoàn và tham quan Bảo tàng tỉnh Gia Lai.

nhieu-hoat-dong-ky-niem-95-nam-thanh-lap-doan-4.jpg
Các đơn vị tham quan Bảo tàng tỉnh Gia Lai. Ảnh: ĐVCC
Gia Lai: Hơn 1.300 đội viên tham gia Ngày hội “Thiếu nhi vui khỏe - Tiến bước lên Đoàn”

(GLO)- Ngày 10-3, tại Trường Tiểu học Lý Thường Kiệt (phường Quy Nhơn), Tỉnh đoàn, Hội đồng Đội tỉnh đã tổ chức Ngày hội “Thiếu nhi vui khỏe - Tiến bước lên Đoàn” năm 2026. Chương trình diễn ra theo hình thức trực tuyến, điểm cầu chính đặt tại TP. Hồ Chí Minh.

Gia Lai: Khởi động chương trình “Tư vấn, tuyển sinh - hướng nghiệp” năm 2026

(GLO)- Sáng 2-3, tại Trường THPT Pleiku (phường Pleiku), Tỉnh đoàn phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo, các trường cao đẳng, đại học tổ chức chương trình “Tư vấn, tuyển sinh - hướng nghiệp” tỉnh Gia Lai năm 2026, mở đầu cho chuỗi hoạt động diễn ra tại các trường THPT trên địa bàn tỉnh.

Ðổi mới tuyên truyền bằng công nghệ số

(GLO)- Thời gian qua, các tổ chức Ðoàn - Ðội ở tỉnh Gia Lai đã linh hoạt ứng dụng công nghệ vào hoạt động giáo dục, truyền thông và kết nối thanh thiếu nhi. Việc đổi mới về phương thức tuyên truyền vừa nâng cao hiệu quả, vừa từng bước hình thành thói quen số trong đoàn viên, thanh thiếu nhi.

null