Đoàn Thanh niên Trung tâm Y tế Hoài Nhơn ra mắt “Bảng thông tin chuyển đổi số”

Theo đó, công trình gồm 2 trụ quét mã QR được đặt tại tầng 1 (khu khám bệnh) và tầng 7 (khu hành chính) của Trung tâm Y tế Hoài Nhơn.
Thông qua việc quét mã, người dân có thể tiếp cận một số nội dung như: quy trình khám bệnh ngoại trú, sơ đồ khoa Khám bệnh, bảng giá dịch vụ khám-chữa bệnh, danh sách bác sĩ, đăng ký khám bệnh trực tuyến.
Ngoài ra, người dân còn tiếp cận các thông tin về phòng-chống dịch bệnh và các lĩnh vực tổ chức hành chính, tài chính của đơn vị.
Đây là công trình chào mừng thành công của cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031; hướng tới kỷ niệm 95 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/3/1931 - 26/3/2026); đồng thời góp phần đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao chất lượng phục vụ, hướng tới xây dựng môi trường y tế hiện đại, công khai, minh bạch và thân thiện.