Video Báo Ảnh Báo in Podcast Welcome to Gia Lai Emagazine Infographic

Chuyển động trẻ

Hoạt động Đoàn - Hội - Đội

Hoạt động Đoàn - Hội - Đội Sống đẹp Kỹ năng sống Khởi nghiệp

Đoàn Thanh niên Trung tâm Y tế Hoài Nhơn ra mắt “Bảng thông tin chuyển đổi số”

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
DƯƠNG LINH
0:00 / 0:00
0:00

(GLO)- Chiều 19-3, Đoàn Thanh niên Trung tâm Y tế Hoài Nhơn tổ chức ra mắt công trình thanh niên “Bảng thông tin chuyển đổi số”.

Theo đó, công trình gồm 2 trụ quét mã QR được đặt tại tầng 1 (khu khám bệnh) và tầng 7 (khu hành chính) của Trung tâm Y tế Hoài Nhơn.

Trao bảng tượng trưng bàn giao công trình thanh niên “Bảng thông tin chuyển đổi số”. Ảnh: ĐVCC

Thông qua việc quét mã, người dân có thể tiếp cận một số nội dung như: quy trình khám bệnh ngoại trú, sơ đồ khoa Khám bệnh, bảng giá dịch vụ khám-chữa bệnh, danh sách bác sĩ, đăng ký khám bệnh trực tuyến.

Ngoài ra, người dân còn tiếp cận các thông tin về phòng-chống dịch bệnh và các lĩnh vực tổ chức hành chính, tài chính của đơn vị.

Công trình chính thức được đưa vào hoạt động tại Trung tâm Y tế Hoài Nhơn. Ảnh: ĐVCC

Đây là công trình chào mừng thành công của cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031; hướng tới kỷ niệm 95 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/3/1931 - 26/3/2026); đồng thời góp phần đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao chất lượng phục vụ, hướng tới xây dựng môi trường y tế hiện đại, công khai, minh bạch và thân thiện.

Chỉ cần quét mã QR, người dùng có thể nắm bắt những thông tin cụ thể, chính xác. Ảnh: ĐVCC
Các thông tin được tích hợp trong công trình. Ảnh: ĐVCC
Đánh giá bài viết

Tin liên quan

Tuổi trẻ Gia Lai tiên phong chuyển đổi số

(GLO)- Xác định tham gia chuyển đổi số là nhiệm vụ quan trọng hàng đầu, giai đoạn 2022-2025, tuổi trẻ Gia Lai triển khai nhiều mô hình, cách làm sáng tạo, thu hút hàng chục nghìn lượt đoàn viên tham gia. Các hoạt động này đã góp phần xây dựng “xã hội số”, “chính quyền số” hiện đại.

Có thể bạn quan tâm

Gia Lai: Hơn 1.300 đội viên tham gia Ngày hội “Thiếu nhi vui khỏe - Tiến bước lên Đoàn”

(GLO)- Ngày 10-3, tại Trường Tiểu học Lý Thường Kiệt (phường Quy Nhơn), Tỉnh đoàn, Hội đồng Đội tỉnh đã tổ chức Ngày hội “Thiếu nhi vui khỏe - Tiến bước lên Đoàn” năm 2026. Chương trình diễn ra theo hình thức trực tuyến, điểm cầu chính đặt tại TP. Hồ Chí Minh.

Gia Lai: Khởi động chương trình “Tư vấn, tuyển sinh - hướng nghiệp” năm 2026

(GLO)- Sáng 2-3, tại Trường THPT Pleiku (phường Pleiku), Tỉnh đoàn phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo, các trường cao đẳng, đại học tổ chức chương trình “Tư vấn, tuyển sinh - hướng nghiệp” tỉnh Gia Lai năm 2026, mở đầu cho chuỗi hoạt động diễn ra tại các trường THPT trên địa bàn tỉnh.

Ðổi mới tuyên truyền bằng công nghệ số

(GLO)- Thời gian qua, các tổ chức Ðoàn - Ðội ở tỉnh Gia Lai đã linh hoạt ứng dụng công nghệ vào hoạt động giáo dục, truyền thông và kết nối thanh thiếu nhi. Việc đổi mới về phương thức tuyên truyền vừa nâng cao hiệu quả, vừa từng bước hình thành thói quen số trong đoàn viên, thanh thiếu nhi.

Trường Tiểu học số 2 Đak Đoa tổ chức sinh hoạt chủ điểm kỷ niệm 96 năm ngày thành lập Đảng

(GLO)- Nhân kỷ niệm 96 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, sáng 2-2, Trường Tiểu học số 2 Đak Đoa (xã Đak Đoa, tỉnh Gia Lai) phối hợp với Hội Cựu chiến binh xã tổ chức buổi sinh hoạt chủ điểm “Câu chuyện thời hoa lửa”, thu hút hơn 800 học sinh tham gia.

