Đoàn Thanh niên Trung tâm Y tế Hoài Nhơn ra mắt “Bảng thông tin chuyển đổi số”

Theo đó, công trình gồm 2 trụ quét mã QR được đặt tại tầng 1 (khu khám bệnh) và tầng 7 (khu hành chính) của Trung tâm Y tế Hoài Nhơn.



Trao bảng tượng trưng bàn giao công trình thanh niên “Bảng thông tin chuyển đổi số”. Ảnh: ĐVCC

Thông qua việc quét mã, người dân có thể tiếp cận một số nội dung như: quy trình khám bệnh ngoại trú, sơ đồ khoa Khám bệnh, bảng giá dịch vụ khám-chữa bệnh, danh sách bác sĩ, đăng ký khám bệnh trực tuyến.

Ngoài ra, người dân còn tiếp cận các thông tin về phòng-chống dịch bệnh và các lĩnh vực tổ chức hành chính, tài chính của đơn vị.

Công trình chính thức được đưa vào hoạt động tại Trung tâm Y tế Hoài Nhơn. Ảnh: ĐVCC

Đây là công trình chào mừng thành công của cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031; hướng tới kỷ niệm 95 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/3/1931 - 26/3/2026); đồng thời góp phần đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao chất lượng phục vụ, hướng tới xây dựng môi trường y tế hiện đại, công khai, minh bạch và thân thiện.

Chỉ cần quét mã QR, người dùng có thể nắm bắt những thông tin cụ thể, chính xác. Ảnh: ĐVCC