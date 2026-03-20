Rà soát công tác chuẩn bị Tuần lễ khai mạc Năm Du lịch quốc gia 2026

(GLO)- Chiều 20-3, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Nguyễn Thị Thanh Lịch chủ trì cuộc họp rà soát chương trình, nội dung, kịch bản và các nhiệm vụ liên quan đến Lễ khai mạc Năm Du lịch quốc gia 2026. Dự họp có đại diện các sở, ngành liên quan.

Theo kế hoạch, Tuần lễ khai mạc Năm Du lịch quốc gia - Gia Lai 2026 sẽ diễn ra từ ngày 23 đến 30-3 tại nhiều địa phương trong tỉnh, với chuỗi hoạt động phong phú, kết nối các lĩnh vực văn hóa, thể thao và du lịch, nhằm quảng bá tiềm năng, thế mạnh và hình ảnh vùng đất, con người Gia Lai đến du khách trong nước và quốc tế .

Quang cảnh cuộc họp. Ảnh: Đoan Ngọc

Phát biểu tại cuộc họp, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thị Thanh Lịch yêu cầu các đơn vị rà soát kỹ kịch bản Lễ khai mạc, bảo đảm kịch bản chương trình nghệ thuật khớp với kịch bản ê kíp truyền hình trực tiếp; tăng cường phối hợp trong công tác tổ chức, bảo đảm tiến độ, chất lượng và an toàn cho toàn bộ hoạt động đêm khai mạc.

“Đây là sự kiện quy mô lớn, có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, vì vậy từng khâu chuẩn bị phải được thực hiện kỹ lưỡng, đồng bộ; từ lễ khai mạc cho đến các hoạt động được tổ chức trong chuỗi sự kiện” - Phó Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh.

Lãnh đạo Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch báo cáo tiến độ triển khai các hoạt động Năm Du lịch quốc gia. Ảnh: Đoan Ngọc

Theo kế hoạch, Lễ khai mạc Năm Du lịch quốc gia - Gia Lai 2026 sẽ diễn ra vào tối 28-3 tại Quảng trường Nguyễn Tất Thành (phường Quy Nhơn), dự kiến có khoảng 2.200 đại biểu là lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các bộ, ngành Trung ương, địa phương, doanh nghiệp và tổ chức quốc tế. Chương trình được truyền hình trực tiếp trên kênh VTV1; Báo và phát thanh, truyền hình Gia Lai; nối sóng Báo và phát thanh, truyền hình các địa phương tiếp phát, hứa hẹn sẽ tạo hiệu ứng lan tỏa rộng rãi.

Bên cạnh lễ khai mạc, còn có nhiều hoạt động nổi bật sẽ diễn ra, gồm: Diễn đàn “Du lịch Gia Lai” - Tiềm năng và triển vọng, Hội thảo “Gia Lai 2026 - Kích hoạt trục biển - cao nguyên” (ngày 27-3); Hội nghị xúc tiến đầu tư tỉnh Gia Lai năm 2026 (ngày 28-3); chương trình ký kết hợp tác với các tỉnh Nam Lào và Đông Bắc Campuchia (ngày 27 đến 30-3); đón tiếp đoàn Đại sứ, Tổng lãnh sự tham gia chương trình “Du Xuân hữu nghị” (ngày 27 đến 29-3); cùng chuỗi sự kiện quảng bá, giới thiệu văn hóa, ẩm thực, du lịch, thể thao của tỉnh.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thị Thanh Lịch lưu ý các đơn vị đẩy mạnh tuyên truyền, nhất là sổ tay du lịch giới thiệu điểm đến, thông tin du lịch, ẩm thực, sản phẩm quà lưu niệm; chuẩn bị tốt cơ sở vật chất, nâng cao chất lượng dịch vụ lưu trú, ăn uống; đồng thời kiểm soát chặt chẽ an ninh trật tự, an toàn giao thông, vệ sinh môi trường và an toàn thực phẩm trong suốt thời gian diễn ra sự kiện.

“Cùng với đó, công tác hậu cần, lễ tân, tình nguyện viên đón tiếp và phục vụ đón tiếp đại biểu trong và ngoài nước, đặc biệt là lãnh đạo Trung ương, các đoàn ngoại giao, nhà đầu tư, doanh nghiệp, cần được tổ chức chu đáo, chuyên nghiệp, góp phần tạo ấn tượng tốt đẹp về hình ảnh Gia Lai” - Phó Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo.

Việc tổ chức thành công Tuần lễ khai mạc Năm Du lịch quốc gia - Gia Lai 2026 được kỳ vọng sẽ tạo cú hích quan trọng, góp phần thúc đẩy phát triển du lịch, thu hút đầu tư, từng bước đưa du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn của tỉnh trong thời gian tới.